Суть єтой войны.
|
|
|
Додано: Вів 22 кві, 2025 17:47
Додано: Вів 22 кві, 2025 18:14
Ось тобі інші пунктики:
🗣 Папа Франциск (2013–2025) оставил спорное наследие.
👉 Он называл капитализм «убийственным строем» и «диктатурой денег», написав об этом книгу, хотя сам Ватикан — одна из богатейших организаций Европы с активами в €4 млрд (Forbes, 2023).
👉 Франциск выступал за легализацию нелегальных мигрантов, но Ватикан не принял ни одного из них.
👉 Он сделал шаги к благословению однополых пар (декларация 2023 года), что вызвало протесты кардиналов, некоторых из которых он отстранил за сопротивление реформам.
👉 Папа хвалил Компартию Китая за «социальную справедливость»
👉 Не говорил о российской агрессии в Украине (с 2014 года), он ограничился лишь призывами к миру.
Тут він також "у всьому правий"?
Хтось вище писав що Папа дав 4 авто і 200К$("люди кажуть"). Ну да, це грандіозна допомога при активах в 4 лярди баксів.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 кві, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 кві, 2025 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1)має сумнів що до тебе щось дійшло,
2)хтось у відпустці до тебе силу застосовує? румунська поліція, чи власник
генделику, де ти на Пасху заспівав російські молитви і многая лета гундяєву
Додано: Вів 22 кві, 2025 19:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».
Додано: Вів 22 кві, 2025 19:24
зараз заплАчу
Додано: Вів 22 кві, 2025 19:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Модер, а чому ти видаляєш пости про путінських гнид?
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|