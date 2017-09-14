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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13636136371363813639
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:47

  pesikot написав:1)
Рашисти бьют по городам, мы бьем по складам рашистов ...

Суть єтой войны.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:14

  Banderlog написав: хоть він і католик, папа в усіх цих пунктах правий. Хай з Богом спочиває... не безбожникам його судити.

Ось тобі інші пунктики:

🗣 Папа Франциск (2013–2025) оставил спорное наследие.
👉 Он называл капитализм «убийственным строем» и «диктатурой денег», написав об этом книгу, хотя сам Ватикан — одна из богатейших организаций Европы с активами в €4 млрд (Forbes, 2023).
👉 Франциск выступал за легализацию нелегальных мигрантов, но Ватикан не принял ни одного из них.
👉 Он сделал шаги к благословению однополых пар (декларация 2023 года), что вызвало протесты кардиналов, некоторых из которых он отстранил за сопротивление реформам.
👉 Папа хвалил Компартию Китая за «социальную справедливость»
👉 Не говорил о российской агрессии в Украине (с 2014 года), он ограничился лишь призывами к миру.

Тут він також "у всьому правий"?

Хтось вище писав що Папа дав 4 авто і 200К$("люди кажуть"). Ну да, це грандіозна допомога при активах в 4 лярди баксів. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 кві, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
хоть він і католик
-це знецінює його в очах рпц?
католики Християне, ти не знав?

дійшло до переговорів з позиції сили?

1)має сумнів що до тебе щось дійшло,
2)хтось у відпустці до тебе силу застосовує? румунська поліція, чи власник
генделику, де ти на Пасху заспівав російські молитви і многая лета гундяєву

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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:24

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».

зараз заплАчу :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Модер, а чому ти видаляєш пости про путінських гнид?
unicdima
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