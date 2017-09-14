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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13637136381363913640>
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:47

  pesikot написав:1)
Рашисти бьют по городам, мы бьем по складам рашистов ...

Суть єтой войны.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:14

  Banderlog написав: хоть він і католик, папа в усіх цих пунктах правий. Хай з Богом спочиває... не безбожникам його судити.

Ось тобі інші пунктики:

🗣 Папа Франциск (2013–2025) оставил спорное наследие.
👉 Он называл капитализм «убийственным строем» и «диктатурой денег», написав об этом книгу, хотя сам Ватикан — одна из богатейших организаций Европы с активами в €4 млрд (Forbes, 2023).
👉 Франциск выступал за легализацию нелегальных мигрантов, но Ватикан не принял ни одного из них.
👉 Он сделал шаги к благословению однополых пар (декларация 2023 года), что вызвало протесты кардиналов, некоторых из которых он отстранил за сопротивление реформам.
👉 Папа хвалил Компартию Китая за «социальную справедливость»
👉 Не говорил о российской агрессии в Украине (с 2014 года), он ограничился лишь призывами к миру.

Тут він також "у всьому правий"?

Хтось вище писав що Папа дав 4 авто і 200К$("люди кажуть"). Ну да, це грандіозна допомога при активах в 4 лярди баксів. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 22 кві, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
хоть він і католик
-це знецінює його в очах рпц?
католики Християне, ти не знав?

дійшло до переговорів з позиції сили?

1)має сумнів що до тебе щось дійшло,
2)хтось у відпустці до тебе силу застосовує? румунська поліція, чи власник
генделику, де ти на Пасху заспівав російські молитви і многая лета гундяєву

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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:24

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».

зараз заплАчу :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:45

  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».



ані лорак таємно донатила на ЗСУ, а лариса доліна передала квартиру на ЗСУ (чи дві?)

це п***еж от зінчека, мова йдеть про начебто один мавик,
гроші на який таємно передав представник папи(а відкрито підтримати не вистачило
сміливості чи побоявся путіна розгнівати)

для рівня могутності понтифіка це дуже мізерна допомога
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:47

❗️путін запропонував зупинити війну по лінії фронту в рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом, – FT.

https://www.ft.com/content/5d848403-4a1 ... 7b754ecb3a

.
❗️Трамп хоче угоду між рф та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства, – FT.

.
путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 22 кві, 2025 21:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:47

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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:50

президент України чітко пояснив ЛАДу

Україна не визнає юридично російську окупацію Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", - наголосив він

Зеленський додав, що як тільки починаються розмови про Крим, про наші суверенні території, то заходимо в формат, якого хоче Росія - затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде.

"12-й рік воюємо, це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні. Без тиску - неможливо", – наголосив президент.

За його словами, має бути тиск всього світу, а в першу чергу - з боку США. Зеленський наголосив, що включення таких питань в обговорення завершення війни - це "гра Путіна".

Президент України зазначив, що різні такі сигнали лунають, але якщо буде офіційна така пропозиція, то Україна відразу на неї відреагує.

"Такі сигнали звучать, і ми знаємо, де вони звучать", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що не знає, від кого вони звучать - чи від РФ, чи від певних представників США, які мали діалог з Путіним.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
хоть він і католик
-це знецінює його в очах рпц?
католики Християне, ти не знав?

дійшло до переговорів з позиції сили?

1)має сумнів що до тебе щось дійшло,
2)хтось у відпустці до тебе силу застосовує? румунська поліція, чи власник
генделику, де ти на Пасху заспівав російські молитви і многая лета гундяєву

дурнику, в нас генделики на Великдень закриті :lol: і даж більшість продуктоквих... шо ти там вякаєш проти румунії?
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