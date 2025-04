Додано: Вів 22 кві, 2025 21:07

Banderlog написав: по твоєму папа римський мав закликати до війни? по твоєму папа римський мав закликати до війни?

ти остаточно тупий, чи недолугийу нас філіппінці казали: are you stupid bastard or crazy stupid?, а він поперся у російське посольство до посла за інструкціями: типу, від мене паства (1,5млрд католиків) вимагає реакції і засудження, то що мені робити?інструкція: не кіпішуй, сиди тихо, і час від часу закликай Україну до миру (білій прапор -це не велика ганьба)Бандерлог-це твоя релігія, рпц=фсб