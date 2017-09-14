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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13637136381363913640
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:54

  Schmit написав:


він вже був на переговорах, чи тільки аналіз редакції Нью Йорк Тimes?
ситуації либо-либо не існує, такі переговори як на Кіпрі будуть тягнутись десятиріччями

головний вагомий результат-якщо погодяться на рпв і на статус скво
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:56

  unicdima написав:
  Василь-Рівне написав:
  unicdima написав:А хіба не так? Ця продажна тварь була звичайним холуєм путіна і я радий, що він здох.
Чи ти не згодний з цим?

Папа Римський таємно донатив на дрони для ЗСУ, – журналіст Зінченко (https://www.facebook.com/oleksandr.zinc ... YV9MvZHJPl).
Каже, що це сталося ще в 2023 році. Тоді Франциск передав два мавіки для 93-ї української бригади «Холодний Яр».

зараз заплАчу :D
по твоєму папа римський мав закликати до війни? А не мирного діалогу?
В цьому плані питань більше до православних...
Бронь попам це зло. Не можуть стріляти? хай ранених і трупи виносять.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:00

  pesikot написав:


все в хлам, головне нові плакати розклеїти по місту

сьогодні у нас майже на кожній вулиці косарі тримерами косять траву(вона тільки зеленіти почала-ні, треба все викосити під нуль, щоб через три дні воно вигоріло і стало жовтим як в вересні), дорожню розмітку відновлюють, готуються до "Дня Пабеды"(мер з російським паспортом, це для нього свято номер один), банерів малувато, але час є щоб надолужити
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:по твоєму папа римський мав закликати до війни?


ти остаточно тупий, чи недолугий

у нас філіппінці казали: are you stupid bastard or crazy stupid?

Папа римський мав засудити вторгнення рф з першого дня, а він поперся у російське посольство до посла за інструкціями: типу, від мене паства (1,5млрд католиків) вимагає реакції і засудження, то що мені робити?
інструкція: не кіпішуй, сиди тихо, і час від часу закликай Україну до миру (білій прапор -це не велика ганьба)

Бандерлог-це твоя релігія, рпц=фсб

Востаннє редагувалось prodigy в Вів 22 кві, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:09

  Banderlog написав: по твоєму папа римський мав закликати до війни? А не мирного діалогу?
В цьому плані питань більше до православних...
Бронь попам це зло. Не можуть стріляти? хай ранених і трупи виносять.

цікаво почути оцінку проповідям громадянина Гундяєва...

нагадаю, в армії капелани є... от тільки не чув, чи є хоч один від УПЦ МП...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:14

unicdima prodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:21

  Xenon написав:
❗️путін запропонував зупинити війну по лінії фронту в рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом, – FT.

https://www.ft.com/content/5d848403-4a1 ... 7b754ecb3a

.
❗️Трамп хоче угоду між рф та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства, – FT.

.
путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,

Фініш...
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