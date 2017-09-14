він вже був на переговорах, чи тільки аналіз редакції Нью Йорк Тimes?
ситуації либо-либо не існує, такі переговори як на Кіпрі будуть тягнутись десятиріччями
головний вагомий результат-якщо погодяться на рпв і на статус скво
|
|
|
Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 22 кві, 2025 20:54
Додано: Вів 22 кві, 2025 20:56
по твоєму папа римський мав закликати до війни? А не мирного діалогу?
В цьому плані питань більше до православних...
Бронь попам це зло. Не можуть стріляти? хай ранених і трупи виносять.
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:00
все в хлам, головне нові плакати розклеїти по місту
сьогодні у нас майже на кожній вулиці косарі тримерами косять траву(вона тільки зеленіти почала-ні, треба все викосити під нуль, щоб через три дні воно вигоріло і стало жовтим як в вересні), дорожню розмітку відновлюють, готуються до "Дня Пабеды"(мер з російським паспортом, це для нього свято номер один), банерів малувато, але час є щоб надолужити
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ти остаточно тупий, чи недолугий
у нас філіппінці казали: are you stupid bastard or crazy stupid?
Папа римський мав засудити вторгнення рф з першого дня, а він поперся у російське посольство до посла за інструкціями: типу, від мене паства (1,5млрд католиків) вимагає реакції і засудження, то що мені робити?
інструкція: не кіпішуй, сиди тихо, і час від часу закликай Україну до миру (білій прапор -це не велика ганьба)
Бандерлог-це твоя релігія, рпц=фсб
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 22 кві, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:09
цікаво почути оцінку проповідям громадянина Гундяєва...
нагадаю, в армії капелани є... от тільки не чув, чи є хоч один від УПЦ МП...
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:14
unicdima prodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:21
Фініш...
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|