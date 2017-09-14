все в хлам, головне нові плакати розклеїти по місту
сьогодні у нас майже на кожній вулиці косарі тримерами косять траву(вона тільки зеленіти почала-ні, треба все викосити під нуль, щоб через три дні воно вигоріло і стало жовтим як в вересні), дорожню розмітку відновлюють, готуються до "Дня Пабеды"(мер з російським паспортом, це для нього свято номер один), банерів малувато, але час є щоб надолужити
Banderlog написав:по твоєму папа римський мав закликати до війни?
ти остаточно тупий, чи недолугий
у нас філіппінці казали: are you stupid bastard or crazy stupid?
Папа римський мав засудити вторгнення рф з першого дня, а він поперся у російське посольство до посла за інструкціями: типу, від мене паства (1,5млрд католиків) вимагає реакції і засудження, то що мені робити? інструкція: не кіпішуй, сиди тихо, і час від часу закликай Україну до миру (білій прапор -це не велика ганьба)
Бандерлог-це твоя релігія, рпц=фсб
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 22 кві, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: по твоєму папа римський мав закликати до війни? А не мирного діалогу? В цьому плані питань більше до православних... Бронь попам це зло. Не можуть стріляти? хай ранених і трупи виносять.
unicdimaprodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати
❗️Трамп хоче угоду між рф та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства, – FT.
.
путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,
❗️Трамп хоче угоду між рф та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства, – FT.
.
путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,
путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,
Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, – пєсков відреагував на статтю Financial Times.