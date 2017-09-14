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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 кві, 2025 21:51
Наша пісня гарна й нова.
Інформація про те що путін запропонував зупинити війну та поступитися своєю вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями — Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями — ФЕЙК, заявив пєсков.
.
Переговори між рф і США щодо врегулювання в Україні потребують часу, тому важко очікувати на негайні результати — Піськов
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Додано: Вів 22 кві, 2025 22:08
Василь-Рівне написав:unicdima prodigy
от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати
Цей підар зрівняв агресора і жертву і все зробив щоб світ не був проти агресора.
Через таких як ви русскіє і нагліють, вам ссуть в очі, а ви - божа роса.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 22:29
Василь-Рівне написав:unicdima prodigy
от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось?:
вони не корисні, вони просто ідіоти
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