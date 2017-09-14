Обновлено в 00:45: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую инфраструктуру пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пока известно о двух пострадавших. ... Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом: ... Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:
Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.
В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації
Фігуранти влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста. Їм загрожує позбавлення волі.
Встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.
Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура Південного регіону.
Нагадаємо: поліцейські повідомили про підозру трьом зловмисникам, які видали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили й незаконно позбавили волі жителя Чорноморська. Фігуранти – члени того ж громадського формування, що й чоловіки, які влаштували бійку зі стріляниною в одеському дворі.
Стармер каже, що отакі удари мають саме такий напрямок наслідку. *Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін має погодитися на «повне і негайне» припинення вогню.* https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... armer.html
Келлог теж пояснює, що з-за отаких ударів Трамп хоче зупинити війну (тобто теж Рпв-перемир'я). *"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно", – заявив Келлог. "Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну", – додав він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7209421/
Шольц: *Зображення з центру міста Суми, де російські ракети вбили невинних мирних жителів у Вербну неділю, жахливі. Німеччина найрішучіше засуджує цей варварський напад. Такі російські атаки демонструють ступінь нібито готовності Росії до миру. Ми навпаки бачимо, що Росія невпинно продовжує свою агресивну війну проти України. Ця війна повинна припинитися, і Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами», - заявив глава уряду. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -miru.html _________________________________ Отакі удари по цивільних обєктах є рашистською версією -- "мир з позиції сили". Терористичною.
І тільки отакий потужний партнер вказав, що повинен робити в такому випадку цивілізований світ: "Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – заявив президент Литви, не уточнивши, які засоби сили він має на увазі.* https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7209417/
Мерц. Рішуче засудив і навіть вказав своє бачення, як вплинути, але практично відмовився це зробити (Франція ж зробила без узгоджень): "Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні Taurus, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", – заявив він. За його словами, це зумовлено тим, що "у разі подальших російських атак Україна повинна мати змогу знищити найважливіше сухопутне сполучення між Росією та Кримом". Мерц впевнений – це був би один зі способів "нарешті поставити цю країну (Росію, – Ред.) у стратегічно складне становище". При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети та навів як приклад Британію та Францію." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7209441/