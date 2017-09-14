Додано: Сер 23 кві, 2025 08:33

pesikot написав: К РПВ и перемирию ... К РПВ и перемирию ...

Стармер каже, що отакі удари мають саме такий напрямок наслідку.*Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін має погодитися на «повне і негайне» припинення вогню.*Келлог теж пояснює, що з-за отаких ударів Трамп хоче зупинити війну (тобто теж Рпв-перемир'я).*"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно", – заявив Келлог."Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну", – додав він.Шольц:*Зображення з центру міста Суми, де російські ракети вбили невинних мирних жителів у Вербну неділю, жахливі. Німеччина найрішучіше засуджує цей варварський напад. Такі російські атаки демонструють ступінь нібито готовності Росії до миру. Ми навпаки бачимо, що Росія невпинно продовжує свою агресивну війну проти України. Ця війна повинна припинитися, і Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами», - заявив глава уряду._________________________________Отакі удари по цивільних обєктах є рашистською версією -- "мир з позиції сили". Терористичною.І тільки отакий потужний партнер вказав, що повинен робити в такому випадку цивілізований світ:"Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – заявив президент Литви, не уточнивши, які засоби сили він має на увазі.*Ще Туск обмежився засудженням:Туск опублікував коротке повідомлення англійською мовою наступного змісту: "Російська версія перемир'я. Кривава Вербна неділя, Суми, Україна".Мерц. Рішуче засудив і навіть вказав своє бачення, як вплинути, але практично відмовився це зробити (Франція ж зробила без узгоджень):"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні Taurus, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", – заявив він.За його словами, це зумовлено тим, що "у разі подальших російських атак Україна повинна мати змогу знищити найважливіше сухопутне сполучення між Росією та Кримом".Мерц впевнений – це був би один зі способів "нарешті поставити цю країну (Росію, – Ред.) у стратегічно складне становище".При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети та навів як приклад Британію та Францію."