Додано: Сер 23 кві, 2025 08:49

Василь-Рівне написав: unicdima prodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати

Відношення Папи Франциска до війни РФ -України :

1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу.

2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії.

3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію.

4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад.

5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України.

6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви.

7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви.

8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону.

9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків.

10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень.

11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії.

12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.



Підсумок:

Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.

Цей Папа був лицеміром та брехуном.

Українцям та Україні він тільки шкодив. За подвійні стандарти та мораль я взагалі мовчу.

Єдиний позитив про який я чув за нього - це сприяння та домовляння щодо обміну полонених (але і то другорядну роль, бо основну роль по переговорам по обміну є близько-східні арабські країни такі як Саудівська Аравія та Катар).

Хай Бог йому буде суддею по-справедливості. Так сказати "відправився на Божий Суд".



Василь, так в том і біда покійного папи, що у нього немає авторитету серед католиків (України, це точно), Зеленський неодноразово запрошував його відвідати Україну (ще у 2022р, навіть до Львова не приїхав), щоб цим продемонструвати всьому світу на чиєму боці правда, подати сигнал путіну, що Святий Престол на боці України.Ні, не забажав цього зробити.Подивись на його "діяльність на користь Москви" може зрозумієш хоч щось.Гадаю, твоя упередженість базується на відсутності інформаціїпочитай коменти українців під відео, може зрозумієш яке у нас ставлення до промосковського папиа посратися з 1,5млрд католиків взагалі неможливо, бо це як посратися тим, не знаю ким.до речі, як що ти католикик? то повірь людям, цей папа не вартий доброго словаце не Іван-Павло ІІ (це небо і земля)гадаю , наступний буде ще гірше (типу Бенедикт XVI)подивись фільм Конклав, зроблений завчасно