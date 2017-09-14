Обновлено в 00:45: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую инфраструктуру пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пока известно о двух пострадавших. ... Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом: ... Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:
Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.
В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації
Фігуранти влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста. Їм загрожує позбавлення волі.
Встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.
Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура Південного регіону.
Нагадаємо: поліцейські повідомили про підозру трьом зловмисникам, які видали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили й незаконно позбавили волі жителя Чорноморська. Фігуранти – члени того ж громадського формування, що й чоловіки, які влаштували бійку зі стріляниною в одеському дворі.
Стармер каже, що отакі удари мають саме такий напрямок наслідку. *Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін має погодитися на «повне і негайне» припинення вогню.* https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... armer.html
Келлог теж пояснює, що з-за отаких ударів Трамп хоче зупинити війну (тобто теж Рпв-перемир'я). *"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно", – заявив Келлог. "Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну", – додав він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7209421/
Шольц: *Зображення з центру міста Суми, де російські ракети вбили невинних мирних жителів у Вербну неділю, жахливі. Німеччина найрішучіше засуджує цей варварський напад. Такі російські атаки демонструють ступінь нібито готовності Росії до миру. Ми навпаки бачимо, що Росія невпинно продовжує свою агресивну війну проти України. Ця війна повинна припинитися, і Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами», - заявив глава уряду. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -miru.html _________________________________ Отакі удари по цивільних обєктах є рашистською версією -- "мир з позиції сили". Терористичною.
І тільки отакий потужний партнер вказав, що повинен робити в такому випадку цивілізований світ: "Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – заявив президент Литви, не уточнивши, які засоби сили він має на увазі.* https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7209417/
Мерц. Рішуче засудив і навіть вказав своє бачення, як вплинути, але практично (поки) відмовився це зробити (Франція ж зробила без узгоджень): "Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні Taurus, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", – заявив він. За його словами, це зумовлено тим, що "у разі подальших російських атак Україна повинна мати змогу знищити найважливіше сухопутне сполучення між Росією та Кримом". Мерц впевнений – це був би один зі способів "нарешті поставити цю країну (Росію, – Ред.) у стратегічно складне становище". При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети та навів як приклад Британію та Францію." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7209441/
Василь-Рівне написав:unicdimaprodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу? Нам наразі КОНЧЕ треба посратись з 1,5 млрд католиками по всьому світу? Так по Вашому? За корисних ідіотів чули щось? Нам їх в уряді і команді ЗЕ більш ніж достатньо, тому не варто ще й тут зраду всіх католиків світу проти нас роздмухувати
Василь, так в том і біда покійного папи, що у нього немає авторитету серед католиків (України, це точно), Зеленський неодноразово запрошував його відвідати Україну (ще у 2022р, навіть до Львова не приїхав), щоб цим продемонструвати всьому світу на чиєму боці правда, подати сигнал путіну, що Святий Престол на боці України.Ні, не забажав цього зробити.
Подивись на його "діяльність на користь Москви" може зрозумієш хоч щось. Гадаю, твоя упередженість базується на відсутності інформації
Відношення Папи Франциска до війни РФ -України : 1. «Мужність білого прапора» (березень 2024) — в інтерв’ю швейцарському каналу RSI папа заявив, що Україна має проявити «мужність білого прапора», що більшість сприйняли як заклик до капітуляції. Пізніше Ватикан виправдовувався, що йшлося про переговори, а не про здачу. 2. Похвала «великої Росії» (серпень 2023) — під час відеоконференції з російською молоддю Франциск сказав, що вони є «спадкоємцями великої Росії — Росії святих, царів, великої культури та людяності». Це викликало обурення в Україні через романтизацію імперської ідеології Росії. 3. «Немає метафізичних героїв і злочинців» (червень 2022) — у статті для La Civiltà Cattolica папа заявив, що у війні немає абсолютно правих чи неправих, що сприйняли як розмивання відповідальності Росії за агресію. 4. Звинувачення НАТО (травень 2022) — папа заявив, що причиною вторгнення могло стати «гавкання НАТО біля воріт Росії», що гостро критикували як спробу виправдати напад. 5. Критика українського закону щодо Московського патріархату (серпень 2024) — папа публічно засудив український закон про обмеження діяльності церков Московського патріархату, що було сприйнято як втручання у внутрішні справи України. 6. «Росія і Україна — брати» (грудень 2024) — під час різдвяної молитви на Корсиці папа назвав росіян і українців «братами і кузенами», що знову прирівняло агресора до жертви. 7. Консекрація Росії та України (березень 2022) — папа здійснив спільне присвячення Росії й України Непорочному Серцю Марії, що сприйняли як прирівнювання агресора і жертви. 8. «Моральна допустимість постачання зброї» (вересень 2022) — папа заявив, що постачання зброї Україні може бути «морально допустимим», але одночасно розкритикував «збройну індустрію», що розмило акцент на праві України на самооборону. 9. «Секретна миротворча місія» з повернення дітей (квітень 2023) — папа заявив про існування «секретної місії» щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії, але без конкретики чи результатів. Це сприйняли як піар-жест без реальних наслідків. 10. Візит до посольства Росії у Ватикані (лютий 2022) — одразу після початку вторгнення папа особисто відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб висловити «жаль», що виглядало як акт, який ставив агресора і жертву на один рівень. 11. Різдвяне послання «Urbi et Orbi» (грудень 2024) — папа закликав до переговорів і «сміливих жестів», що українські чиновники сприйняли як тиск на Україну щодо поступок Росії. 12. «Діалог навіть із тими, хто смердить» (вересень 2022) — папа заявив, що діалог потрібно вести з будь-якою стороною, навіть якщо вона «смердить», чим фактично виправдовував переговори з агресором.
Підсумок: Позиція папи Франциска щодо України постійно викликає критику за відмову чітко називати Росію агресором, моральне прирівнювання жертви й нападника, тиск на Україну щодо переговорів на умовах агресора та спроби зберігати «нейтралітет», який фактично грає на користь Кремлю.
почитай коменти українців під відео, може зрозумієш яке у нас ставлення до промосковського папи
Цей Папа був лицеміром та брехуном. Українцям та Україні він тільки шкодив. За подвійні стандарти та мораль я взагалі мовчу. Єдиний позитив про який я чув за нього - це сприяння та домовляння щодо обміну полонених (але і то другорядну роль, бо основну роль по переговорам по обміну є близько-східні арабські країни такі як Саудівська Аравія та Катар). Хай Бог йому буде суддею по-справедливості. Так сказати "відправився на Божий Суд".
а посратися з 1,5млрд католиків взагалі неможливо, бо це як посратися тим, не знаю ким.
Василь-Рівне написав:unicdima prodigy от просто подумайте хто Ви такі щоб судити Папу?
Василь, на землі існує суд людський, а потім суд-Божий Не впевнений, що Бог врахує думки людей і оцінки діяльності Франциска, це нам невідомо...скажу тільки одне, через 4-5 років почнеться беатифікація папи.
У 1983 році папа Іван Павло II видав апостольську конституцію «Divinus perfectionis magister», у якій описано процедура беатифікації та канонізації. Кандидат на канонізацію проходить наступну процедуру: спершу його оголошують Слугою Божим (Servus Dei) на місцевому рівні; якщо зібрано достатньо даних про його життя, передусім про героїчність чеснот, місцевий єпископ просить Рим оголосити кандидата превелебним (Venerabilis); після закінчення беатифікації кандидата офіційно проголошують блаженним (Beatus); і, зрештою, після закінчення канонізації блаженного проголошують святим (Sanctus) та вносять до загальноцерковного календаря.
❗️Трамп хоче угоду між рф та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг із гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства, – FT.
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путін потенційно готовий поступитися вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США визнають контроль рф над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО»,
Фініш...
я думаю, що 90% інформаційного шуму через місяць зійде до нуля...що залишиться у сухих рештках побачимо після 15 травня, коли США вийдуть з "переговорів".
jump написав:сформувався окремий прошарок бандюків, ошалілих від власної безнаказаності й тих хто їх наслідує
нічого нового в світі, це вже все було у 1944-1947 (коли бандити у радянській військовій формі грабували магазини, пошту(там видавали ЗП), подивись старий радянський фільм Наградить Посмертно https://www.youtube.com/watch?v=LXe67L3ka9Q