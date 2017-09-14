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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1364013641136421364313644>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:10

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Війна ще 2-3 роки, ... мінімум...

❗️Українська делегація планує ігнорувати «мирний план» Трампа на переговорах у Лондоні. Натомість зосередиться на 30-денному припиненні вогню, – Axios.

.
❗️Держсекретар США Рубіо відміняє поїздку в Лондон на переговори після слів Зеленського про відмову визнати Крим російським, — CNN.

На переговорах буде лише Келлог.
не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.

дик, европейці "введуть кантінгєнт"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:15

  jump написав: В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації


Чомусь уперто не вказується назва отієї Громадської організації.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.


ось як ти співаєш, москалику
тобі відомо що зброя з США досі поставляється (дякую сліпінг Джо)
Україна налагодила виробництво САУ Богдан( У 2022 було 6 на рік, сьогодні 20 на місяць) гроші дають партнери, поки що 23млрд+щось там з заморожених рос.активів
Подивись, що солдати русні кажуть-що фронт може посипатись моментально (вони про свій фронт також так кажуть)

https://www.youtube.com/watch?v=231UHnZAxzA&t=319s

з 7 по 11 хвилини
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:22

  flyman написав:
  Xenon написав:Війна ще 2-3 роки, ... мінімум...


❗️Українська делегація планує ігнорувати «мирний план» Трампа на переговорах у Лондоні. Натомість зосередиться на 30-денному припиненні вогню, – Axios.

.
❗️Держсекретар США Рубіо відміняє поїздку в Лондон на переговори після слів Зеленського про відмову визнати Крим російським, — CNN.

На переговорах буде лише Келлог.
не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.
дик, европейці "введуть кантінгєнт"

Єдиний плюс, це чиновники зараз як криси на кораблі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:24

  prodigy написав:
  Banderlog написав:не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.


ось як ти співаєш, москалику
тобі відомо що зброя з США досі поставляється (дякую сліпінг Джо)
Україна налагодила виробництво САУ Богдан( У 2022 було 6 на рік, сьогодні 20 на місяць) гроші дають партнери, поки що 23млрд+щось там з заморожених рос.активів
Подивись, що солдати русні кажуть-що фронт може посипатись моментально (вони про свій фронт також так кажуть)

https://www.youtube.com/watch?v=231UHnZAxzA&t=319s

з 7 по 11 хвилини

Кастрюлеголовый. Ты у себя на марафоне уже москву берёшь?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:25

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Війна ще 2-3 роки, ... мінімум...

❗️Українська делегація планує ігнорувати «мирний план» Трампа на переговорах у Лондоні. Натомість зосередиться на 30-денному припиненні вогню, – Axios.

.
❗️Держсекретар США Рубіо відміняє поїздку в Лондон на переговори після слів Зеленського про відмову визнати Крим російським, — CNN.

На переговорах буде лише Келлог.
не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.

"Це зрада!" (с) :lol:

У нас же ж гаражний ВПК запросто замінить отой мізер який дають нам США, подоляк, шмигаль та умєров сказали, навіть не виконавши оборонзаказ... мамой клєнусь, мі і без тєх піндосов... лопатами кулєби до куріл загонимо пацаків... ось тільки як вжух до зсу шаман+продіджи+унікдіма+песикіт+василь+стм+при допомозі всього складу сім'ї флер... Зємлянка УПА да паследнєга... наше всьо... :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 23 кві, 2025 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:28

Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:35

  Xenon написав:Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.

Матриця.
Шоу.
Бенні Хілла якесь.

Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Питання лише одне: для чого всі ці вистави?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:40

  Xenon написав:Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.
То все європейські цінності, толерантність :D І Трампу сцикотно відмовити з його планом, і українцям сказати "тримайтесь, хорошего вам настроєнія" То десять років не могли назвати війну війною. Тепер очко грає визнати що тридцятирічне разброєння, перетворення на бананову республику України були зовсім не "євроінтеграцією" Ситуація між нами, західом та сходом все більше нагадує анкдот про педофіла та педагога, хто там по справжньому любить дітей.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:47

  detroytred написав:Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Для того щоб Трамп вийшов з перемовин в білому костюмі - Я намагався але вони не захотіли.
Хуйло також в плюсах - США поипиняють допомогу, а повільна різношорстна Європа не потягне

кацапи і США можуть тепер вести справи між собою без оглядки на війну в Україні, для них її тепер наче й нема
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