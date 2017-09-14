Banderlog написав:не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.
ось як ти співаєш, москалику тобі відомо що зброя з США досі поставляється (дякую сліпінг Джо) Україна налагодила виробництво САУ Богдан( У 2022 було 6 на рік, сьогодні 20 на місяць) гроші дають партнери, поки що 23млрд+щось там з заморожених рос.активів Подивись, що солдати русні кажуть-що фронт може посипатись моментально (вони про свій фронт також так кажуть)
Banderlog написав:не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.
ось як ти співаєш, москалику тобі відомо що зброя з США досі поставляється (дякую сліпінг Джо) Україна налагодила виробництво САУ Богдан( У 2022 було 6 на рік, сьогодні 20 на місяць) гроші дають партнери, поки що 23млрд+щось там з заморожених рос.активів Подивись, що солдати русні кажуть-що фронт може посипатись моментально (вони про свій фронт також так кажуть)
❗️Українська делегація планує ігнорувати «мирний план» Трампа на переговорах у Лондоні. Натомість зосередиться на 30-денному припиненні вогню, – Axios.
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❗️Держсекретар США Рубіо відміняє поїздку в Лондон на переговори після слів Зеленського про відмову визнати Крим російським, — CNN.
На переговорах буде лише Келлог.
не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.
"Це зрада!" (с)
У нас же ж гаражний ВПК запросто замінить отой мізер який дають нам США, подоляк, шмигаль та умєров сказали, навіть не виконавши оборонзаказ... мамой клєнусь, мі і без тєх піндосов... лопатами кулєби до куріл загонимо пацаків... ось тільки як вжух до зсу шаман+продіджи+унікдіма+песикіт+василь+стм+при допомозі всього складу сім'ї флер... Зємлянка УПА да паследнєга... наше всьо...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 23 кві, 2025 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Ну от і все Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку
❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.
То все європейські цінності, толерантність І Трампу сцикотно відмовити з його планом, і українцям сказати "тримайтесь, хорошего вам настроєнія" То десять років не могли назвати війну війною. Тепер очко грає визнати що тридцятирічне разброєння, перетворення на бананову республику України були зовсім не "євроінтеграцією" Ситуація між нами, західом та сходом все більше нагадує анкдот про педофіла та педагога, хто там по справжньому любить дітей.