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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13641136421364313644>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:50

  pesikot написав:1) Одесса и Полтава под массированным налетом БПЛА
Обновлено в 00:45: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую инфраструктуру пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пока известно о двух пострадавших.
...
Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом:
...
Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:

2) В Харькове шесть "прилетов", начался масштабный пожар
Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.


К РПВ и перемирию ...

Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:51

  detroytred написав:
  Banderlog написав: не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.

Вихід Штатів з перемовин ще не означає виходу з підтримки України у війні з рфією.
Це окремі різні речі.
Як і що саме будуть робити Штати потім поки не визначено.
означає. Вони про мир в україні виходять з перемовин, а по решті питань ідуть на співпрацю з росією. Україна тільки один з пазликів мозаїки а не вся картина. Далі вони перестануть надавати розвід інформацію, і продавати боєприпаси... так шо фініта ля комедія.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:52

  d44 написав:
  Xenon написав:Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.
То все європейські цінності, толерантність :D І Трампу сцикотно відмовити з його планом, і українцям сказати "тримайтесь, хорошего вам настроєнія" То десять років не могли назвати війну війною. Тепер очко грає визнати що тридцятирічне разброєння, перетворення на бананову республику України були зовсім не "євроінтеграцією" Ситуація між нами, західом та сходом все більше нагадує анкдот про педофіла та педагога, хто там по справжньому любить дітей.

В 22 году, когда вы нас называли предателями, мы тут писали - американцы нас кинули.
Вы тут орали - сожжем маскву и кофе в крыму
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:11

  detroytred написав:
  Xenon написав:Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

❗️Глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні, переговори відбудуться між чиновниками, – Sky News.

Матриця.
Шоу.
Бенні Хілла якесь.

Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Ну хоч не Херсон і Запоріжжя.
Неможливо?
Така от сьогоднішня ціна вже не лише миру, а виживання держави, ціна шести років діяльності зевлади, ціна вибору 2019. Ще позавчора ця ціна була - Мінськ-2, вчора - Стамбул-1, сьогодні - ось цей план Трампа, а завтра буде ..., а післязавтра - вже нічого не буде.
Вибирайте.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 кві, 2025 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:12

какойто цирк - месяц подготовки , каких-то встреч и переговоров - в итоге перед финальной встречей все другу другу показали средний палец

❗️ Reuters: Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с рф.

.
❗️США відмовляться від посередництва між рф та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді, – віце-президент Штатів Венс.

«І рф, і Україна мають поступитися у територіальних питаннях».
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:15

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.

Вихід Штатів з перемовин ще не означає виходу з підтримки України у війні з рфією.
Це окремі різні речі.
Як і що саме будуть робити Штати потім поки не визначено.
означає. Вони про мир в україні виходять з перемовин, а по решті питань ідуть на співпрацю з росією. Україна тільки один з пазликів мозаїки а не вся картина. Далі вони перестануть надавати розвід інформацію, і продавати боєприпаси... так шо фініта ля комедія.

Звісно, що ситуативно може бути і такий сценарій.
Але, на мій погляд, суттєво більшу ймовірність має інший --- Україну Штати рфії не здадуть.
Бо!
Вона є козирем впливу Штатів на ситуативного "партнера")) рфію.

В фундаменті знаходиться апріорна боротьба-конкуренція відсталої, але диктатурно-агресивної скрєпної і головне ресурсно-логістичної рфії з потужними світовими гравцями.
Тобто не було, нема і не бути "дрюжби-любові" рфії ні зі Штатами, ні з Китаєм, ні з іншими.

Україні... не вдалось відпетляти з чергового замесу.
Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:21

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: не буде 2, 3 роки без допомоги сша зсу розібють максимум до осені.

Вихід Штатів з перемовин ще не означає виходу з підтримки України у війні з рфією.
Це окремі різні речі.
Як і що саме будуть робити Штати потім поки не визначено.
означає. Вони про мир в україні виходять з перемовин, а по решті питань ідуть на співпрацю з росією. Україна тільки один з пазликів мозаїки а не вся картина. Далі вони перестануть надавати розвід інформацію, і продавати боєприпаси... так шо фініта ля комедія.

Уже начали: бывший найвплывовишый Патриоты наколядовать хотел - не дали. Даже за деньги...
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:22

  Schmit написав:
  detroytred написав:Матриця.
Шоу.
Бенні Хілла якесь.

Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Ну хоч не Херсон і Запоріжжя.
Неможливо?
Така от сьогоднішня ціна вже не лише миру, а виживання держави, ціна шести років діяльності зевлади, ціна вибору 2019. Ще позавчора ця ціна була - Мінськ-2, вчора - Стамбул-1, сьогодні - ось цей план Трампа, а завтра буде ..., а післязавтра - вже нічого не буде.
Вибирайте.

Неможливу з точки зору сприйняття владою. Владою.
Ще раз - владою.
Відповідь дає влада.

Нікого іншого не питають.
Не уповноважують.
Не надають права.

Ну і гвіздочком -- Конституція не дозволяє це зробити.
То до кого ваша пропозиція "Вибирайте"?

А!? Ще є частка влади в активістів))
Ну так вони теж давно мають свою визначену непорушну відповідь.
Влада та активісти - це скеля...
Так що до останньої верби і без варіантів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:29

Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.

вже здають. Максимум з цієї ситуації вони вже витиснули. А ще недавно було ніяких перемовин... зараз в україни тільки шлях в кореїзацію. Свідомо не пишу в яку. Хоть так хоть так нічого доброго не буде. В піденній кореї перших років 30 теж не рай був
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:30

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Матриця.
Шоу.
Бенні Хілла якесь.

Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Ну хоч не Херсон і Запоріжжя.
Неможливо?
Така от сьогоднішня ціна вже не лише миру, а виживання держави, ціна шести років діяльності зевлади, ціна вибору 2019. Ще позавчора ця ціна була - Мінськ-2, вчора - Стамбул-1, сьогодні - ось цей план Трампа, а завтра буде ..., а післязавтра - вже нічого не буде.
Вибирайте.

Неможливу з точки зору сприйняття владою. Владою.
Ще раз - владою.
Відповідь дає влада.

Нікого іншого не питають.
Не уповноважують.
Не надають права.

Ну і гвіздочком -- Конституція не дозволяє це зробити.
То до кого ваша пропозиція "Вибирайте"?

А!? Ще є частка влади в активістів))
Ну так вони теж давно мають свою визначену непорушну відповідь.
Влада та активісти - це скеля...
Так що до останньої верби і без варіантів.

Ну ми свій останній вибір вже зробили у 2019. А вибір влади очевидний - героїчно з бункера до останнього..., а потім - у Лондони.
Schmit
 
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