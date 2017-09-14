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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:30
Xenon написав:
какойто цирк - месяц подготовки , каких-то встреч и переговоров - в итоге перед финальной встречей все другу другу показали средний палец
❗️ Reuters: Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с рф.
.
❗️США відмовляться від посередництва між рф та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді, – віце-президент Штатів Венс.
«І рф, і Україна мають поступитися у територіальних питаннях».
Так потому и тянулось оно все месяц, что никак договориться не могут: Трамп своими тарифами Ямайку 2.0 хочет - ну и 5% на НАТО. А Европа "почему-то" не хочет...
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:34
Banderlog написав:
Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.
вже здають. Максимум з цієї ситуації вони вже витиснули. А ще недавно було ніяких перемовин... зараз в україни тільки шлях в кореїзацію.
Свідомо не пишу в яку. Хоть так хоть так нічого доброго не буде. В піденній кореї перших років 30 теж не рай був
Чому ви в цьому впевнені?
Завжди можна піти шляхом УНР.
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Schmit
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:40
Читати не перечитати ....
....відділення "Комсомольской правды"....начолі з медведчуком -шмидтом ...та всіма іншими
...буде читати непідготовлена людина-здивується ....
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:43
Xenon написав: detroytred написав:
Питання лише одне: для чого всі ці вистави?
Для того щоб Трамп вийшов з перемовин в білому костюмі - Я намагався але вони не захотіли.
Хуйло також в плюсах - США поипиняють допомогу, а повільна різношорстна Європа не потягне
кацапи і США можуть тепер вести справи між собою без оглядки на війну в Україні, для них її тепер наче й нема
Гітлер і Сталін також спочатку дружили і ділили, а потім неподіли і почали розборки, чий соціалізм комуністичніше
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flyman
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:45
Schmit написав: Banderlog написав:
Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.
вже здають. Максимум з цієї ситуації вони вже витиснули. А ще недавно було ніяких перемовин... зараз в україни тільки шлях в кореїзацію.
Свідомо не пишу в яку. Хоть так хоть так нічого доброго не буде. В піденній кореї перших років 30 теж не рай був
Чому ви в цьому впевнені?
Завжди можна піти шляхом УНР.
Да тому що війна жорстко зацементувала зв'язку влади з активістами. Активістам нікуди дітися, ніж підтримувати владу.
Тобто "банкет" не може бути за рахунок поступок влади (наприклад, в бік реформ, покращень).
Він може бути тільки за рахунок тих, хто не у владі і не активіст)))))
По простому --- будуть всіх активістами робити...
Справжніми будівниками, борцями...
Пламєнними.
Поки ще все намагаються між крапельками.
Але рано чи пізно до цього прийдуть.
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detroytred
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:47
Schmit написав:
.., а потім - у Лондони.
по світоглядній парадигмі РнД ближче
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flyman
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:48
flyman написав: Xenon написав: detroytred написав:
Питання лише одне: для чого всі ці вистави?
Для того щоб Трамп вийшов з перемовин в білому костюмі - Я намагався але вони не захотіли.
Хуйло також в плюсах - США поипиняють допомогу, а повільна різношорстна Європа не потягне
кацапи і США можуть тепер вести справи між собою без оглядки на війну в Україні, для них її тепер наче й нема
Гітлер і Сталін також спочатку дружили і ділили, а потім неподіли і почали розборки, чий соціалізм комуністичніше
ну то зрозуміло що все це не вічне, але кожен шукає вигоду на СЬОГОДНІ, а що там буде через 4 роки - то буде потім.
зараз США (в лиці Трампа) хочуть від кацапів ресурсів якихось дешевих + послабити їх зближення з Китаєм
кацапи хочуть зняття санкцій, технологій и грошей від США.
і вони будуть діяти виключно в своїх шкурних інтересах; прекрасно розуміючи що колись прийде час и повоювати між собою
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Xenon
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:03
Xenon написав:
зараз США (в лиці Трампа) хочуть
Ось в цьому вся і хрєнь невизначеності, яка відбувається.
Бо Трамп-то переміг демів. Офіційно. І в США.
Але не остаточно.
А в європах і овсі до них не дотягнувся.
Тому знов, як і раніше, всі будуть чекати визначення результату отієї боротьби трамп-деми.
Тягнути волинку. Пристосовуватись.
Війна буде тривати. Як там гітарист сказав путлу -- "нехай спробує. Ми готові". Путло і спробував.
При тому якось обидві сторони згодні не інтенсифікувати цей процес. А всі інші згодні на утримання війни в кордонах двох країн.
Консенсус...
Тільки пересічні деякі якесь невдоволення мають.
А НБА, МЛБ, тур де Франс, Уімблдон тощо за розкладом..
Да і квіточки на клубах.
Під співи про екзистенційну війну та найжахливіші теракти.
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detroytred
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:29
Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне, несмотря на отказ от участия в них госсекретаря Рубио и министров иностранных дел Британии, Франции и Германии.
Глава ОП Ермак сообщает, что приехал в Лондон вместе с Умеровым и Сибигой.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:40
detroytred написав:
Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.
Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
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