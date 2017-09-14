RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1364213643136441364513646>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:30

  Xenon написав:какойто цирк - месяц подготовки , каких-то встреч и переговоров - в итоге перед финальной встречей все другу другу показали средний палец

❗️ Reuters: Евросоюз на переговорах с американцами отказывается снимать санкции с рф.

.
❗️США відмовляться від посередництва між рф та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді, – віце-президент Штатів Венс.

«І рф, і Україна мають поступитися у територіальних питаннях».

Так потому и тянулось оно все месяц, что никак договориться не могут: Трамп своими тарифами Ямайку 2.0 хочет - ну и 5% на НАТО. А Европа "почему-то" не хочет...
_hunter
 
Повідомлень: 9594
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:34

  Banderlog написав:Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.

вже здають. Максимум з цієї ситуації вони вже витиснули. А ще недавно було ніяких перемовин... зараз в україни тільки шлях в кореїзацію. Свідомо не пишу в яку. Хоть так хоть так нічого доброго не буде. В піденній кореї перших років 30 теж не рай був

Чому ви в цьому впевнені?
Завжди можна піти шляхом УНР.
Schmit
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читати не перечитати ....
....відділення "Комсомольской правды"....начолі з медведчуком -шмидтом ...та всіма іншими
...буде читати непідготовлена людина-здивується ....
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4139 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:43

  Xenon написав:
  detroytred написав:Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Для того щоб Трамп вийшов з перемовин в білому костюмі - Я намагався але вони не захотіли.
Хуйло також в плюсах - США поипиняють допомогу, а повільна різношорстна Європа не потягне

кацапи і США можуть тепер вести справи між собою без оглядки на війну в Україні, для них її тепер наче й нема

Гітлер і Сталін також спочатку дружили і ділили, а потім неподіли і почали розборки, чий соціалізм комуністичніше
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39304
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:45

  Schmit написав:
  Banderlog написав:Тепер ціна.
Коли всі навкруги тільки радісно потирають ручонки.

вже здають. Максимум з цієї ситуації вони вже витиснули. А ще недавно було ніяких перемовин... зараз в україни тільки шлях в кореїзацію. Свідомо не пишу в яку. Хоть так хоть так нічого доброго не буде. В піденній кореї перших років 30 теж не рай був

Чому ви в цьому впевнені?
Завжди можна піти шляхом УНР.

Да тому що війна жорстко зацементувала зв'язку влади з активістами. Активістам нікуди дітися, ніж підтримувати владу.

Тобто "банкет" не може бути за рахунок поступок влади (наприклад, в бік реформ, покращень).
Він може бути тільки за рахунок тих, хто не у владі і не активіст)))))
По простому --- будуть всіх активістами робити...
Справжніми будівниками, борцями...
Пламєнними.

Поки ще все намагаються між крапельками.
Але рано чи пізно до цього прийдуть.
detroytred
 
Повідомлень: 24038
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:47

  Schmit написав:.., а потім - у Лондони.

по світоглядній парадигмі РнД ближче
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39304
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:48

  flyman написав:
  Xenon написав:
  detroytred написав:Питання лише одне: для чого всі ці вистави?

Для того щоб Трамп вийшов з перемовин в білому костюмі - Я намагався але вони не захотіли.
Хуйло також в плюсах - США поипиняють допомогу, а повільна різношорстна Європа не потягне

кацапи і США можуть тепер вести справи між собою без оглядки на війну в Україні, для них її тепер наче й нема

Гітлер і Сталін також спочатку дружили і ділили, а потім неподіли і почали розборки, чий соціалізм комуністичніше

ну то зрозуміло що все це не вічне, але кожен шукає вигоду на СЬОГОДНІ, а що там буде через 4 роки - то буде потім.
зараз США (в лиці Трампа) хочуть від кацапів ресурсів якихось дешевих + послабити їх зближення з Китаєм
кацапи хочуть зняття санкцій, технологій и грошей від США.
і вони будуть діяти виключно в своїх шкурних інтересах; прекрасно розуміючи що колись прийде час и повоювати між собою
Xenon
 
Повідомлень: 5282
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:03

  Xenon написав:зараз США (в лиці Трампа) хочуть

Ось в цьому вся і хрєнь невизначеності, яка відбувається.
Бо Трамп-то переміг демів. Офіційно. І в США.
Але не остаточно.
А в європах і овсі до них не дотягнувся.

Тому знов, як і раніше, всі будуть чекати визначення результату отієї боротьби трамп-деми.
Тягнути волинку. Пристосовуватись.
Війна буде тривати. Як там гітарист сказав путлу -- "нехай спробує. Ми готові". Путло і спробував.
При тому якось обидві сторони згодні не інтенсифікувати цей процес. А всі інші згодні на утримання війни в кордонах двох країн.
Консенсус...

Тільки пересічні деякі якесь невдоволення мають.
А НБА, МЛБ, тур де Франс, Уімблдон тощо за розкладом..
Да і квіточки на клубах.
Під співи про екзистенційну війну та найжахливіші теракти.
detroytred
 
Повідомлень: 24038
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:29

:mrgreen:

Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне, несмотря на отказ от участия в них госсекретаря Рубио и министров иностранных дел Британии, Франции и Германии.

Глава ОП Ермак сообщает, что приехал в Лондон вместе с Умеровым и Сибигой.
Xenon
 
Повідомлень: 5282
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:40

  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6372
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1364213643136441364513646>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 95369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 270868
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 922216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.