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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13643136441364513646>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:50

«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.

У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 кві, 2025 11:50, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?

1. Влада не піде на таку *самопожертву*. Погодитися на це посадовій особі держави це підписати собі вирок.
2. Законом, як мінімум, не визначена правомочність такої дії.
А скоріше за все (бо навіть не цікавився цим) прямо заборонена, виключена.

Тому неможливо.
Якщо знаєте варіанти, то поділіться.
Хоча)) Якщо можна Конституцію на паузу і все, що схочу, то да - тезнічно можливо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:53

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?

1. Влада не піде на таку *самопожертву*. Погодитися на це посадовій особі держави це підписати собі вирок.
2. Законом, як мінімум, не визначена правомочність такої дії.
А скоріше за все (бо навіть не цікавився цим) прямо заборонена, виключена.

Тому неможливо.
Якщо знаєте варіанти, то поділіться.
Хоча)) Якщо можна Конституцію на паузу і все, що схочу, то да - тезнічно можливо.

1.Влада Фінляндії чомусь пішла на таку *самопожертву*. Напевно влада Фінляндії думала трішки за народ а не тільки за себе.
2.Не думаю що в Фінляндії(чи в будь-якій іншій країні) був закон який "визначав правомочність такої дії".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:53

  detroytred написав:
  jump написав: В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації


Чомусь уперто не вказується назва отієї Громадської організації.


можна припустити, що це угрупування тісно пов"язане із тцкунами, регулярно займається викраденнями людей і звільненням за викуп, а їх керівника нещодавно було розстріляно на трасі під Одесою.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:00

  andrijk777 написав:1.Влада Фінляндії чомусь пішла на таку *самопожертву*. Напевно влада Фінляндії думала трішки за народ а не тільки за себе.
2.Не думаю що в Фінляндії(чи в будь-якій іншій країні) був закон який "визначав правомочність такої дії".

Так мова йде не про владу Фінляндії.
І не про Фінляндію.

До речі, як тоді отам в Фінляндії було з активістами, і яку вони позицію стосовно того рішення займали? Може хто знає, розкаже.

В Україні президента-владу знесли навіть за лише рішення не підпису асоціації, як однієї з причин.

Від імені народу говорить хто?)))
Влада. І активісти.
Крапка.
Лише вони і є народ)))
Справа тільки коли вони усіх інших правильними громадянами зроблять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Модель Корейської війни: Франція і Британія «відкриті до сценарію» втрати Україною територій де-факто в обмін на гарантії безпеки — WSJ
Офіційні особи Франції та Британії відкриті для сценарію заморожування бойових дій в Україні на нинішніх лініях фронту в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку Києва, пише The Wall Street Journal із посиланням на людину, обізнану про переговори.

За даними видання, Париж і Лондон готові до втрати Україною територій. Однак обидві країни віддали б перевагу угоді, яка визнає контроль над захопленими Росією територіями тільки де-факто — за сценарієм припинення вогню під час Корейської війни 1953 року.

WSJ зазначає, що пропозиція офіційно визнати незаконно окуповані території, включно з Кримом і чотирма областями, російськими, викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських союзників.

бачите, обговорюють такий варіант 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:11

  detroytred написав:До речі, як тоді отам в Фінляндії було з активістами, і яку вони позицію стосовно того рішення займали? Може хто знає, розкаже.

В Україні хтось питає думку активістів? :D :D :D Навіть в "мирний час"(2019-2021) думку активістів ніхто не питав.

Та й ХТО ті активісти? Активіст це ті що виходять на майдан! У нас - вийдеш на майдан - забере ТЦК.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:11

  andrijk777 написав:
«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.

У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.

значить, треба домовлятися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:12

  jump написав:
  detroytred написав:
  jump написав: В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації


Чомусь уперто не вказується назва отієї Громадської організації.


можна припустити, що це угрупування тісно пов"язане із тцкунами, регулярно займається викраденнями людей і звільненням за викуп, а їх керівника нещодавно було розстріляно на трасі під Одесою.

А есть ссылка на статью какую то об этом расстреле?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:14

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?

процедурно офіційне визнання Криму складне, й потребує конституційної більшості в Раді - чого немає... що й добре, вистачить визнання за фактом
Shaman
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