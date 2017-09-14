detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.
Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
1. Влада не піде на таку *самопожертву*. Погодитися на це посадовій особі держави це підписати собі вирок. 2. Законом, як мінімум, не визначена правомочність такої дії. А скоріше за все (бо навіть не цікавився цим) прямо заборонена, виключена.
Тому неможливо. Якщо знаєте варіанти, то поділіться. Хоча)) Якщо можна Конституцію на паузу і все, що схочу, то да - тезнічно можливо.
detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.
Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
1. Влада не піде на таку *самопожертву*. Погодитися на це посадовій особі держави це підписати собі вирок. 2. Законом, як мінімум, не визначена правомочність такої дії. А скоріше за все (бо навіть не цікавився цим) прямо заборонена, виключена.
Тому неможливо. Якщо знаєте варіанти, то поділіться. Хоча)) Якщо можна Конституцію на паузу і все, що схочу, то да - тезнічно можливо.
1.Влада Фінляндії чомусь пішла на таку *самопожертву*. Напевно влада Фінляндії думала трішки за народ а не тільки за себе. 2.Не думаю що в Фінляндії(чи в будь-якій іншій країні) був закон який "визначав правомочність такої дії".
andrijk777 написав:1.Влада Фінляндії чомусь пішла на таку *самопожертву*. Напевно влада Фінляндії думала трішки за народ а не тільки за себе. 2.Не думаю що в Фінляндії(чи в будь-якій іншій країні) був закон який "визначав правомочність такої дії".
Так мова йде не про владу Фінляндії. І не про Фінляндію.
До речі, як тоді отам в Фінляндії було з активістами, і яку вони позицію стосовно того рішення займали? Може хто знає, розкаже.
В Україні президента-владу знесли навіть за лише рішення не підпису асоціації, як однієї з причин.
Від імені народу говорить хто?))) Влада. І активісти. Крапка. Лише вони і є народ))) Справа тільки коли вони усіх інших правильними громадянами зроблять.
Офіційні особи Франції та Британії відкриті для сценарію заморожування бойових дій в Україні на нинішніх лініях фронту в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку Києва, пише The Wall Street Journal із посиланням на людину, обізнану про переговори.
За даними видання, Париж і Лондон готові до втрати Україною територій. Однак обидві країни віддали б перевагу угоді, яка визнає контроль над захопленими Росією територіями тільки де-факто — за сценарієм припинення вогню під час Корейської війни 1953 року.
WSJ зазначає, що пропозиція офіційно визнати незаконно окуповані території, включно з Кримом і чотирма областями, російськими, викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських союзників.