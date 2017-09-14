За інформацією видання, Росія може отримати за пропозицією Трампа таке: - «де-юре» визнання США контролю Росії в Криму; - «де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей; - обіцянка, що Україна не стане членом НАТО — при цьому в тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу; - скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року; - розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.
При цьому Трамп пропонує Україні наступне: - «Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зазначає видання); - повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками; - безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України; - компенсація і допомога на відновлення — хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.
Також ідеться про те, що Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.
У документі також згадується американо-українська угода щодо корисних копалин, яку, за словами Трампа, буде підписано в четвер.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 23 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Зокрема, за інформацією Центру публічних розслідувань, у лютому 2024 року представник цього громадського формування вибив вікно в автомобілі одесита , який знімав блокпост на дорозі Люстдорфа. Згодом у ТЦК та поліції заявили, що не мають стосунку до громадських активістів.
Також ця організація фігурувала у корупційному скандалі, пов’язаному із ухиленням від мобілізації. Заступник голови громадського формування нібито обіцяв за гроші видати посвідчення військовозобов’язаному і тим самим “забронювати” його від служби в армії.
Офіційні особи Франції та Британії відкриті для сценарію заморожування бойових дій в Україні на нинішніх лініях фронту в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку Києва, пише The Wall Street Journal із посиланням на людину, обізнану про переговори.
За даними видання, Париж і Лондон готові до втрати Україною територій. Однак обидві країни віддали б перевагу угоді, яка визнає контроль над захопленими Росією територіями тільки де-факто — за сценарієм припинення вогню під час Корейської війни 1953 року.
WSJ зазначає, що пропозиція офіційно визнати незаконно окуповані території, включно з Кримом і чотирма областями, російськими, викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських союзників.
бачите, обговорюють такий варіант
чомусь мовчать про "грузинський варіант" і/або "вірменський варіант" і йдуть за парагавайським варіантом до останньої верби
detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.
Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
процедурно офіційне визнання Криму складне, й потребує конституційної більшості в Раді - чого немає... що й добре, вистачить визнання за фактом
То й добре, що складне, можна було зробити вигляд, що ми намагаємося, затягнути час, вибити перемир'я, щоб мирні люди не гинули від шахідів щодня... Але ні, а вдруг перемир'я затягнеться, українці почнуть вибори вимагати... ні-ні, так не піде.
«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.
У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.
"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них." (с) "Откровение Иоанна Богослова Глава 9 стих 6"
9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.). 10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.." https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/