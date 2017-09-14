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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:16

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?

чисто формальна відмазка для піпла, думаю, причини інші
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Остаточна пропозиція Трампа». Axios розкрило, що пропонує мирний план Україні та РФ
За інформацією видання, Росія може отримати за пропозицією Трампа таке:
- «де-юре» визнання США контролю Росії в Криму;
- «де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей;
- обіцянка, що Україна не стане членом НАТО — при цьому в тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу;
- скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року;
- розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

При цьому Трамп пропонує Україні наступне:
- «Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зазначає видання);
- повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками;
- безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України;
- компенсація і допомога на відновлення — хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Також ідеться про те, що Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.

У документі також згадується американо-українська угода щодо корисних копалин, яку, за словами Трампа, буде підписано в четвер.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 23 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:17

барабашов


А есть ссылка на статью какую то об этом расстреле?[/quote]



https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-zastrel ... 83221.html

Поза сферою підприємницької діяльності Геннадій Бейбутян створив громадське формування “Підрозділ сприяння правоохоронним органам”, яке фігурувало в кількох скандалах.

Зокрема, за інформацією Центру публічних розслідувань, у лютому 2024 року представник цього громадського формування вибив вікно в автомобілі одесита , який знімав блокпост на дорозі Люстдорфа. Згодом у ТЦК та поліції заявили, що не мають стосунку до громадських активістів.

Також ця організація фігурувала у корупційному скандалі, пов’язаному із ухиленням від мобілізації. Заступник голови громадського формування нібито обіцяв за гроші видати посвідчення військовозобов’язаному і тим самим “забронювати” його від служби в армії.


https://dumskaya.net/news/vozglavlyal-d ... 186284/ua/
Очолював дачний кооператив і громадське формування з охорони порядку: в Одесі застрелили бізнесмена, раніше викритого в нападі на журналістів

це теж певно їх рук справа:

Зламані ребра та забій селезінки: в Одесі представники ТЦК викрали та побили чоловіка, а потім залишили помирати біля дороги
https://odesa.rayon.in.ua/news/778082-z ... lya-dorogi
Востаннє редагувалось jump в Сер 23 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:19

  Shaman написав:Модель Корейської війни: Франція і Британія «відкриті до сценарію» втрати Україною територій де-факто в обмін на гарантії безпеки — WSJ
Офіційні особи Франції та Британії відкриті для сценарію заморожування бойових дій в Україні на нинішніх лініях фронту в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку Києва, пише The Wall Street Journal із посиланням на людину, обізнану про переговори.

За даними видання, Париж і Лондон готові до втрати Україною територій. Однак обидві країни віддали б перевагу угоді, яка визнає контроль над захопленими Росією територіями тільки де-факто — за сценарієм припинення вогню під час Корейської війни 1953 року.

WSJ зазначає, що пропозиція офіційно визнати незаконно окуповані території, включно з Кримом і чотирма областями, російськими, викликала занепокоєння як у Києва, так і у європейських союзників.

бачите, обговорюють такий варіант 8)

чомусь мовчать про "грузинський варіант" і/або "вірменський варіант" і йдуть за парагавайським варіантом до останньої верби
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:23

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:До речі, як тоді отам в Фінляндії було з активістами, і яку вони позицію стосовно того рішення займали? Може хто знає, розкаже.

В Україні хтось питає думку активістів? :D :D :D Навіть в "мирний час"(2019-2021) думку активістів ніхто не питав.

Та й ХТО ті активісти? Активіст це ті що виходять на майдан! У нас - вийдеш на майдан - забере ТЦК.

Активістів кулі не зупиняють, а не те що якесь тцк. Більшість з них і так в ЗСУ.

Про те і мова, що вони апріорі проти визнань криму-риму і подібного.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:33

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.

Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?

процедурно офіційне визнання Криму складне, й потребує конституційної більшості в Раді - чого немає... що й добре, вистачить визнання за фактом

То й добре, що складне, можна було зробити вигляд, що ми намагаємося, затягнути час, вибити перемир'я, щоб мирні люди не гинули від шахідів щодня... Але ні, а вдруг перемир'я затягнеться, українці почнуть вибори вимагати... ні-ні, так не піде.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:35

  andrijk777 написав:
«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.

У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.


"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них." (с) "Откровение Иоанна Богослова Глава 9 стих 6"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:56

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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:59

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.

У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.


"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них." (с) "Откровение Иоанна Богослова Глава 9 стих 6"

"Гог і Магог" до чи після?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:14

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:
«Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа.
Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам» - Джей Ди Вэнс.

У мене думка що Зеленський відмовиться і народ України буде воювати ще 4 роки.


"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них." (с) "Откровение Иоанна Богослова Глава 9 стих 6"


9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.).
10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.."
https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/
detroytred
 
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