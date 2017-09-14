ЛАД написав:Проблема не только в этом. Гораздо важнее, что, судя по постам, на условия Трампа (если они, действительно, такие, как изложены в viewtopic.php?p=5848117#p5848117) не согласен никто в Украине. Начиная от песикота и шамана и заканчивая вами и detroytred (?). Условия, конечно, ... не очень, но реальные. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на лучшие. Хотя, правда, некоторые уже пытаются рассказывать, что они такие условия предлагали. При том, что ещё недавно называли это капитуляцией. Возможно, ещё немного и начнут доказывать, что это идеальные условия и все, кто недоволен, это враги Украины.
А Зеленського походу продавили і він погодився. Продавити Зе на ще гірші умови по-моєму вже нереально. Тепер залишається відповідь за путіним. Якщо путін і на ці умов не погодиться то виходить війна ще на пару років.
"Продавити Зе на ще гірші умови" вполне реально. Так же, как и любого думающего человека, которого заботит судьба Украины и украинцев, а не лозунги. Я понимаю, что украинцев больше беспокоят проблемы Украины, но многие ошибочно полагают, что эти проблемы так же должны беспокоить весь мир. Это не так. У того же папы хватает проблем и войн во всём мире, а украинцы хоть и христиане, но при этом даже не католики, т.е. не являются его паствой. А вообще, мне нравится - я тут считаюсь "совком", парторгом, "коммунякою", но чисто большевистские подходы и лозунги проповедуют мои оппоненты. "Кто не с нами, тот против нас!" "якщо папа не був другом України-це факт,а був другом путіна і гундяева, то він сам себе записав до недругів України". "Варіанти лише два- гроші або компромат." Если Трамп ведёт себя не так, как нам бы хотелось, значит, он агент КГБ-ФСБ. Жванецкий, оказывается, "продався за гроші москалям років 40 тому". Не стоит слишком преувеличивать роль и значение Украины в мировой политике и истории. Не крутится весь мир вокруг Украины. Это ошибка докоперниковской науки, которая считала, что Солнце крутится вокруг Земли.
detroytred написав:9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.). 10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.." https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/
це той соціаліст Грушевський що примкнув до совєтів?
За інформацією видання, Росія може отримати за пропозицією Трампа таке: - «де-юре» визнання США контролю Росії в Криму; - «де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей; - обіцянка, що Україна не стане членом НАТО — при цьому в тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу; - скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року; - розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.
При цьому Трамп пропонує Україні наступне: - «Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зазначає видання); - повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками; - безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України; - компенсація і допомога на відновлення — хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.
Також ідеться про те, що Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.
У документі також згадується американо-українська угода щодо корисних копалин, яку, за словами Трампа, буде підписано в четвер.
Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року. Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ. Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.
Пропоную голосування з питанням: "Україна повинна прийняти ці умови чи відхилити?".