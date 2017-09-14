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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1364613647136481364913650>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:40

  Xenon написав:
❗️Переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території, – WP з посиланням на джерела.
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... lks-rubio/

в чернігові кажуть що то рф миру нехоче, а наші керівники дуже хочуть.
P.S. як можна віддати те чого в тебе нема?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:42

  detroytred написав:............
9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.).
10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.."
https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/

Уже писал - сам он не сделал такой выбор и не вмер «Солодко і гарно ... за отчизну..", а примирился с большевиками и вернулся в СССР.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:47

  flyman написав:
  detroytred написав:9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.).
10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.."
https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/

це той соціаліст Грушевський що примкнув до совєтів?

А може бути якийсь інший?
Саме той.
Есер.
На 1000 гривнях.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:53

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.).
10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.."
https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/

Уже писал - сам он не сделал такой выбор и не вмер «Солодко і гарно ... за отчизну..", а примирился с большевиками и вернулся в СССР.


Тоді запитаю, оскільки не запитав в той раз.
Навіщо ви це написали це після того, як це написав я?
Тобто в отому моєму першому цитуванні Грушевського одразу було детально про те, як він писав Косіору, як повернувся, ким став. З посиланнями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:53

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Штати, висуваючи, наприклад, оцю неможливу умову про визнання Криму російським Україною, знали результат.
Чому ця умова неможлива? У нас є шанси повернути Крим? Як?
Можна так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1918)
Кримська операція 1918 року — операція Кримської групи військ армії Української Народної Республіки (УНР) під командуванням П. Ф. Болбочана у квітні 1918 року — похід до Криму з метою повалення Радянської влади, встановлення контролю над півостровом і захоплення Чорноморського флоту.
Чи ти думаєш що роССія була тоді меншою ніж сьогодні?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Від імені народу говорить хто?)))
Влада. І активісти.
Крапка.
Лише вони і є народ)))
Справа тільки коли вони усіх інших правильними громадянами зроблять.
От тут собака і зарита...
Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...
Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Все просто і описано мільйонами років еволюції..
Ті хто не змогли модернізуватись під зміну умов - загинули.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:00

  andrijk777 написав:

Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року.
Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ.
Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.

Пропоную голосування з питанням: "Україна повинна прийняти ці умови чи відхилити?".
Гарантии не очень понятные.
ЗАЭС, если правильно понимаю, будет американская и поставлять ээ как нам, так и РФ, вероятно, "по мировым ценам", прибыль - американская.
"порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований. Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит.
Но принимать эти требования, скорее всего, придётся.
Плохо, что сорвана встреча в Лондоне. Похоже, что летняя кампания неизбежна.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 кві, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я вважаю умови нормальні і потрібно погоджуватись. Але хто ж мене питає?
А я вважаю що ні....
А так як моя підтримка супротиву більша ніж твоє бажання здатись- то тебе й не слухають.
Тим більше
Ти пропонуєш здатись.. а далі що?
Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш?
А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку (наприклад так як Прибалтика і Фінляндія зробила з своїми кордонами для педераційників)
і що тоді.
Прийдуть хлопці з фронту і спитають
Хто тут голосував за капітуляцію
Що тоді?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:07

  budivelnik написав:От тут собака і зарита...
Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...
Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.

Угу)))
Наздоженуть і ще раз дадуть.

Хтось тут вже витрачає свої сили.
Суто на ентузязізмі.

А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде.
Завзято))
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:У того же папы хватает проблем и войн во всём мире, а украинцы хоть и христиане, но при этом даже не католики, т.е. не являются его паствой.

католицька і греко-католицька церква (так звані "уніати")
тільки тут повно уніків-геніїв провакаторів, які обливають лайном Папу зокрема, і церкву взагалі по совіцько-комуняцьким методичкам

Станом на 2004 рік у країні нараховувалося близько 4 766 000 католиків (7,34% від усього населення)[1].
......... Представлена в Україні спільнотами різних обрядів католиків: римського (Римсько-католицька церква) і східного (Українська греко-католицька церква). Найбільшу кількість вірян має Українська греко-католицька церква (12%); друга за чисельністю — Римсько-католицька церква (1.9%)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
Так главный комуняка тут, вроде, я. :)
А "обливають лайном Папу" мои оппоненты, т.е. якобы "антікомуняки".
ЛАД
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