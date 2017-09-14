detroytred написав:............ 9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.). 10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.." https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/
Уже писал - сам он не сделал такой выбор и не вмер «Солодко і гарно ... за отчизну..", а примирился с большевиками и вернулся в СССР.
detroytred написав:9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.). 10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.." https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/
це той соціаліст Грушевський що примкнув до совєтів?
А може бути якийсь інший? Саме той. Есер. На 1000 гривнях.
detroytred написав:............ 9. «Я вважаю, що та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від українських громадян. Хто не може відповісти сим вимогам, той не гідний того великого часу, який ми переживаємо. Хто хоче бути гідним громадянином, той мусить видобути з себе сі моральні сили. Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою, як і царство Боже, обіцяне колись вірним християнам» (Михайло Грушевський «Початки громадянства (генетична соціологія)», 1921 р.). 10. «Солодко і гарно вмерти за отчизну.." https://ridna.ua/2018/05/10-hlybokyh-ts ... jintsiv-2/
Уже писал - сам он не сделал такой выбор и не вмер «Солодко і гарно ... за отчизну..", а примирился с большевиками и вернулся в СССР.
Тоді запитаю, оскільки не запитав в той раз. Навіщо ви це написали це після того, як це написав я? Тобто в отому моєму першому цитуванні Грушевського одразу було детально про те, як він писав Косіору, як повернувся, ким став. З посиланнями.
Кримська операція 1918 року — операція Кримської групи військ армії Української Народної Республіки (УНР) під командуванням П. Ф. Болбочана у квітні 1918 року — похід до Криму з метою повалення Радянської влади, встановлення контролю над півостровом і захоплення Чорноморського флоту.
Чи ти думаєш що роССія була тоді меншою ніж сьогодні?
detroytred написав:Від імені народу говорить хто?))) Влада. І активісти. Крапка. Лише вони і є народ))) Справа тільки коли вони усіх інших правильними громадянами зроблять.
От тут собака і зарита... Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних... Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства. Все просто і описано мільйонами років еволюції.. Ті хто не змогли модернізуватись під зміну умов - загинули.
Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року. Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ. Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.
Пропоную голосування з питанням: "Україна повинна прийняти ці умови чи відхилити?".
Гарантии не очень понятные. ЗАЭС, если правильно понимаю, будет американская и поставлять ээ как нам, так и РФ, вероятно, "по мировым ценам", прибыль - американская. "порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований. Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит. Но принимать эти требования, скорее всего, придётся. Плохо, что сорвана встреча в Лондоне. Похоже, что летняя кампания неизбежна.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 кві, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Я вважаю умови нормальні і потрібно погоджуватись. Але хто ж мене питає?
А я вважаю що ні.... А так як моя підтримка супротиву більша ніж твоє бажання здатись- то тебе й не слухають. Тим більше Ти пропонуєш здатись.. а далі що? Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш? А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку (наприклад так як Прибалтика і Фінляндія зробила з своїми кордонами для педераційників) і що тоді. Прийдуть хлопці з фронту і спитають Хто тут голосував за капітуляцію Що тоді?
budivelnik написав:От тут собака і зарита... Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних... Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Угу))) Наздоженуть і ще раз дадуть.
Хтось тут вже витрачає свої сили. Суто на ентузязізмі.
А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде. Завзято))
ЛАД написав:У того же папы хватает проблем и войн во всём мире, а украинцы хоть и христиане, но при этом даже не католики, т.е. не являются его паствой.
католицька і греко-католицька церква (так звані "уніати") тільки тут повно уніків-геніїв провакаторів, які обливають лайном Папу зокрема, і церкву взагалі по совіцько-комуняцьким методичкам
Станом на 2004 рік у країні нараховувалося близько 4 766 000 католиків (7,34% від усього населення)[1]. ......... Представлена в Україні спільнотами різних обрядів католиків: римського (Римсько-католицька церква) і східного (Українська греко-католицька церква). Найбільшу кількість вірян має Українська греко-католицька церква (12%); друга за чисельністю — Римсько-католицька церква (1.9%)