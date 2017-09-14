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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13647136481364913650>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:12

Украина нанесла удар по заводу по производству БПЛА типа "шахед" в г.Елабуга (Казань)
Похоже завод либо уничтожен полностью или сильно поврежден. Было более 10 попаданий - БПЛА + авиобомбы 250 кг
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 23 кві, 2025 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:12

  detroytred написав:..........
Тоді запитаю, оскільки не запитав в той раз.
Навіщо ви це написали це після того, як це написав я?
Тобто в отому моєму першому цитуванні Грушевського одразу було детально про те, як він писав Косіору, як повернувся, ким став. З посиланнями.

В прошлый раз не помню, может, не заметил.
В этот раз просто напомнил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Прийдуть хлопці з фронту і спитають
Хто тут голосував за капітуляцію
Що тоді?

агітуєш за розкол суспільства, щоб справдились наративи про "громадянську війну" ?
твоїх синів теж спитають, і їхні бумажки та квитанції про донати будуть до лампочки хлопцям з птср та зайвою гранатою в багажнику
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Від імені народу говорить хто?)))
Влада. І активісти.
Крапка.
Лише вони і є народ)))
Справа тільки коли вони усіх інших правильними громадянами зроблять.
От тут собака і зарита...
Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...
Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Все просто і описано мільйонами років еволюції..
Ті хто не змогли модернізуватись під зміну умов - загинули.

архіпелаг ГУЛАГ? Чи про яку еволюцію "мільйонами років"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:16

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я вважаю умови нормальні і потрібно погоджуватись. Але хто ж мене питає?

Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш?
А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку

А смысл закрывать? - если уберут "поддержку" - у людей останется два варианта: или работать или вливать в экономику свои сбережения. От обоих вариантов стране только плюс, вроде? 🤔
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:16

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:

Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року.
Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ.
Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.

Пропоную голосування з питанням: "Україна повинна прийняти ці умови чи відхилити?".
Гарантии не очень понятные.
ЗАЭС, если правильно понимаю, будет американская и поставлять ээ как нам, так и РФ, вероятно, "по мировым ценам", прибыль - американская.
"порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований. Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит.
Но принимать эти требования, скорее всего, придётся.
Плохо, что сорвана встреча в Лондоне. Похоже, что летняя кампания неизбежна.

Після літньої кампанії умови можуть ще погіршитись і то значно.
Але Зе задовольнять тільки кордони 91 або 2022, бо розуміє, що втрати територій після 22-го - його вина і після "мир - вибори - втрата влади" чекає відповідальність за це.
А от якщо довоювати країну до ручки по сценарію УНР, то чекають лише маєтки, завчасно придбані у...
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:24

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Прийдуть хлопці з фронту і спитають
Хто тут голосував за капітуляцію
Що тоді?

агітуєш за розкол суспільства, щоб справдились наративи про "громадянську війну" ?
твоїх синів теж спитають, і їхні бумажки та квитанції про донати будуть до лампочки хлопцям з птср та зайвою гранатою в багажнику

Та ніхто нікого питати не буде.
А будівельник - лицемір звичайний. Як прийде "нова влада" і захоче відібрати магазин то він буде цілувати "нову владу" в дупу і не поперхнеться. Вони усі такі, без виключень. Ніхто свою власність на патріотизм не поміняє, дурних немає.
Всі патріоти вже давно воюють а не сидять на форумах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:26

  Xenon написав:Украина нанесла удар по заводу по производству БПЛА типа "шахед" в г.Елабуга (Казань)
Похоже завод либо уничтожен полностью или сильно поврежден. Было более 10 попаданий - БПЛА + авиобомбы 250 кг

Откуда авиабомбы 250 кг?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:27

  flyman написав:архіпелаг ГУЛАГ? Чи про яку еволюцію "мільйонами років"?

Прискорювач еволюції -- не пійонером тощо бути ти не можеш))
Тільки правильним. Громадянином.

Імхо. Тому краще да хоч деми з лгбт, *воно* і т.д.
Або бариги.
Тільки не ідейні....
Всі ідейні рано чи пізно прийдуть до якогось кольору галстуків... Які повинен носити кожний.
Нехай би самі й носили, але ключове - повинен кожний. Інакше - неправильний, клеймо і "ату його, неправильного".
Звісно, що визначення правильності і хто правильний-неправильний, ці функції вони візьмуть на себе. І як схочєтьцо...

Бо! Ресурсу не вистачатиме. Що б вони ідейні не будували.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:34

  ЛАД написав:"порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований.

Звідки така інформація? Там додатком до Стамбульських йшла мапа(сказано в тексті). Я тої мати не бачив. Схоже ніхто не бачив(публічно). Думаю на в цій мапі і були закладені "территориальні требования".
  ЛАД написав:Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит.

До чого тут деньги? Там були реальні вимоги - танків - стільки-то, САУ - стільки-то і не більше. Як на мене це була неприйнятна умова.
andrijk777
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