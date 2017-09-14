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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1364813649136501365113652>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:38

  ЛАД написав:
  Xenon написав:Украина нанесла удар по заводу по производству БПЛА типа "шахед" в г.Елабуга (Казань)
Похоже завод либо уничтожен полностью или сильно поврежден. Было более 10 попаданий - БПЛА + авиобомбы 250 кг

Откуда авиабомбы 250 кг?

их уже умеют носить наши новые дальнемагистральные БПЛА
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... s-to-base/

https://fakty.ua/ru/449775-ukraina-prim ... bpla---smi
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:47

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований.

Звідки така інформація? Там додатком до Стамбульських йшла мапа(сказано в тексті). Я тої мати не бачив. Схоже ніхто не бачив(публічно). Думаю на в цій мапі і були закладені "территориальні требования".
Не могу обсуждать то, чего "ніхто не бачив". Хотя, думаю, там речь шла о ЛДНР.
  ЛАД написав:Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит.

До чого тут деньги? Там були реальні вимоги - танків - стільки-то, САУ - стільки-то і не більше. Як на мене це була неприйнятна умова.
Там были несогласованные вимоги, с которыми мы спорили (предлагали бОльшие цифры).
Сегодня, допускаю, не будет таких ограничений (не факт), но будут ограничения из-за наших возможностей (денег).
Это что-то принципиально меняет? Вам не всё равно их-за чего будут ограничения?
Или вы ожидаете, что в ближайшие 10-20 лет в Украине так сильно укрепится экономика, что мы сможем содержать очень большую и хорошо вооружённую армию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05

  Xenon написав:
  ЛАД написав:...........
Откуда авиабомбы 250 кг?

их уже умеют носить наши новые дальнемагистральные БПЛА
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... s-to-base/

https://fakty.ua/ru/449775-ukraina-prim ... bpla---smi
Спасибо.
Хотя странно, такие цели должны достаточно легко обнаруживаться и сбиваться, а завод по производству Шахедов должен бы хорошо охраняться, в т.ч. и с воздуха.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 кві, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:06

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"порівнювано з Стамбульськими" - там не было территориальных требований.

Звідки така інформація? Там додатком до Стамбульських йшла мапа(сказано в тексті). Я тої мати не бачив. Схоже ніхто не бачив(публічно). Думаю на в цій мапі і були закладені "территориальні требования".
  ЛАД написав:Ограничивать армию нам придётся самим - на большУю армию у нас денег не хватит.

До чого тут деньги? Там були реальні вимоги - танків - стільки-то, САУ - стільки-то і не більше. Як на мене це була неприйнятна умова.

які танкосау, ще би про ЯЗ скіглили.
дрони рішають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:13

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я вважаю умови нормальні і потрібно погоджуватись. Але хто ж мене питає?
Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш?
А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку
А смысл закрывать? - если уберут "поддержку" - у людей останется два варианта: или работать или вливать в экономику свои сбережения. От обоих вариантов стране только плюс, вроде? 🤔
Обмеження на робочі візи - були завжди.
Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих...
А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних.
Тому
Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд
І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:13

  ЛАД написав:Спасибо.
Хотя странно, такие цели должны достаточно легко обнаруживаться и сбиваться, а завод по производству Шахедов должен бы хорошо охраняться, в т.ч. и с воздуха.

Уже выложили видео в тг каналах, как возле этого завода кацапские Панцири стреляют по этим беспилотникам и не попадают.
Такое вот оно аналоговнетное пво
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:14

Одкровення Славка: торг чи бикування?

Одкровення Славка: торг чи бикування?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Статья отнюдь не комплиментарная и, по-моему, достаточно объективная.


стаття на мій погляд не нейтральна, всі факти у статті мені відомі (а зустріч з Кирилом в Гавані це факап, навіщо було туди пертися)

як на мене християнство у світі (і католицизм і православіє) у великому занепаді по двом причинам:
1) втрата авторитету (педофіли що там, що там, тяга до розкішного життя ієрархів церкви)
2) агресивна ісламізація Європи і решти країн, де панувало християнство

в США домінування протестантів ( це виправдано реальністю життя), мені їх догми більш подобаються, але не бажаю бути у когось в підпорядкуванні (може засную власну церков колись, якщо буде цікаво)
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:18

  detroytred написав:
  budivelnik написав:От тут собака і зарита...
Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...
Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Угу)))
Наздоженуть і ще раз дадуть.
Хтось тут вже витрачає свої сили.
Суто на ентузязізмі.
А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде.
Завзято))
ЗМУСИТИ - це совково-гебешний підхід...
Показати можливості.. але при цьому не звертати увагу як людина просирає ці можливості- це Європейський.

Хочеш - роби
Не хочеш - подихай в картонній коробці під мостом, ніхто переживати не буде, але мисочку з супчиком-як надоїсть вмирати під мостом - можеш прийти отримати... і все, далі що робиш - те й отримаєш.

ПС
повір мені на слово
Я навіть своїм дітям даю право робити те що хочуть
Тому твоя теза що якщо мені дати автомат - то я буду тобі пуляти під ноги щоб ти йшов в потрібному напрямку - це маразм.
Я нічого не маю проти того , щоб ти протирав штани на дивані і нічого не робив.
Адже чим менше ти робиш - тим більше шансів в тих хто хоче зробити... єдина проблема, щоб нероби менше вимагали собі на прогодування.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:20

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Прийдуть хлопці з фронту і спитають
Хто тут голосував за капітуляцію
Що тоді?
агітуєш за розкол суспільства, щоб справдились наративи про "громадянську війну" ?
твоїх синів теж спитають, і їхні бумажки та квитанції про донати будуть до лампочки хлопцям з птср та зайвою гранатою в багажнику
Де ти побачив АГІТАЦІЮ ?Я задав ЗАПИТАННЯ
ЧИМ ти займався під час війни?
І від твоєї відповіді - залежить ТВОЄ майбутнє в країні яка бореться з останніх сил.
Тепер про донати
Від моїх донатів - ЗАЛЕЖИТЬ скільки буде людей з ПТСР ( чим більше донатів-тим менше поранених)
І ті хто їх отримував , гранату в своєму багажнику припасуть для тих хто дурня валяв.

Так що
Не копай яму ближньому-сам в неї потрапиш.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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