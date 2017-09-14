Додано: Сер 23 кві, 2025 15:18

detroytred написав: budivelnik написав: От тут собака і зарита...

Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...

Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства. От тут собака і зарита...Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства. Угу)))

Наздоженуть і ще раз дадуть.

Хтось тут вже витрачає свої сили.

Суто на ентузязізмі.

А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде.

Завзято)) Угу)))Наздоженуть і ще раз дадуть.Хтось тут вже витрачає свої сили.Суто на ентузязізмі.А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде.Завзято))

ЗМУСИТИ - це совково-гебешний підхід...Показати можливості.. але при цьому не звертати увагу як людина просирає ці можливості- це Європейський.Хочеш - робиНе хочеш - подихай в картонній коробці під мостом, ніхто переживати не буде, але мисочку з супчиком-як надоїсть вмирати під мостом - можеш прийти отримати... і все, далі що робиш - те й отримаєш.ПСповір мені на словоЯ навіть своїм дітям даю право робити те що хочутьТому твоя теза що якщо мені дати автомат - то я буду тобі пуляти під ноги щоб ти йшов в потрібному напрямку - це маразм.Я нічого не маю проти того , щоб ти протирав штани на дивані і нічого не робив.Адже чим менше ти робиш - тим більше шансів в тих хто хоче зробити... єдина проблема, щоб нероби менше вимагали собі на прогодування.