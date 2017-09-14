их уже умеют носить наши новые дальнемагистральные БПЛА
|
|
|
Додано: Сер 23 кві, 2025 14:38
их уже умеют носить наши новые дальнемагистральные БПЛА
Додано: Сер 23 кві, 2025 14:47
Не могу обсуждать то, чего "ніхто не бачив". Хотя, думаю, там речь шла о ЛДНР.
Там были несогласованные вимоги, с которыми мы спорили (предлагали бОльшие цифры).
Сегодня, допускаю, не будет таких ограничений (не факт), но будут ограничения из-за наших возможностей (денег).
Это что-то принципиально меняет? Вам не всё равно их-за чего будут ограничения?
Или вы ожидаете, что в ближайшие 10-20 лет в Украине так сильно укрепится экономика, что мы сможем содержать очень большую и хорошо вооружённую армию?
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05
Спасибо.
Хотя странно, такие цели должны достаточно легко обнаруживаться и сбиваться, а завод по производству Шахедов должен бы хорошо охраняться, в т.ч. и с воздуха.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 кві, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:06
які танкосау, ще би про ЯЗ скіглили.
дрони рішають
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:13
Обмеження на робочі візи - були завжди.
Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих...
А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних.
Тому
Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд
І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:13
Уже выложили видео в тг каналах, как возле этого завода кацапские Панцири стреляют по этим беспилотникам и не попадают.
Такое вот оно аналоговнетное пво
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:14
Одкровення Славка: торг чи бикування?
Одкровення Славка: торг чи бикування?
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
стаття на мій погляд не нейтральна, всі факти у статті мені відомі (а зустріч з Кирилом в Гавані це факап, навіщо було туди пертися)
як на мене християнство у світі (і католицизм і православіє) у великому занепаді по двом причинам:
1) втрата авторитету (педофіли що там, що там, тяга до розкішного життя ієрархів церкви)
2) агресивна ісламізація Європи і решти країн, де панувало християнство
в США домінування протестантів ( це виправдано реальністю життя), мені їх догми більш подобаються, але не бажаю бути у когось в підпорядкуванні (може засную власну церков колись, якщо буде цікаво)
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:18
ЗМУСИТИ - це совково-гебешний підхід...
Показати можливості.. але при цьому не звертати увагу як людина просирає ці можливості- це Європейський.
Хочеш - роби
Не хочеш - подихай в картонній коробці під мостом, ніхто переживати не буде, але мисочку з супчиком-як надоїсть вмирати під мостом - можеш прийти отримати... і все, далі що робиш - те й отримаєш.
ПС
повір мені на слово
Я навіть своїм дітям даю право робити те що хочуть
Тому твоя теза що якщо мені дати автомат - то я буду тобі пуляти під ноги щоб ти йшов в потрібному напрямку - це маразм.
Я нічого не маю проти того , щоб ти протирав штани на дивані і нічого не робив.
Адже чим менше ти робиш - тим більше шансів в тих хто хоче зробити... єдина проблема, щоб нероби менше вимагали собі на прогодування.
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:20
Де ти побачив АГІТАЦІЮ ?Я задав ЗАПИТАННЯ
ЧИМ ти займався під час війни?
І від твоєї відповіді - залежить ТВОЄ майбутнє в країні яка бореться з останніх сил.
Тепер про донати
Від моїх донатів - ЗАЛЕЖИТЬ скільки буде людей з ПТСР ( чим більше донатів-тим менше поранених)
І ті хто їх отримував , гранату в своєму багажнику припасуть для тих хто дурня валяв.
Так що
Не копай яму ближньому-сам в неї потрапиш.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|