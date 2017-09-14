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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13649136501365113652>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:22

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш?
А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку
А смысл закрывать? - если уберут "поддержку" - у людей останется два варианта: или работать или вливать в экономику свои сбережения. От обоих вариантов стране только плюс, вроде? 🤔
Обмеження на робочі візи - були завжди.
....

Были. Уже давно нет.
Ну и "Обмеження на робочі візи" - это не совсем "стена из колючей проволоки" -- как с бульбашами :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд
І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....

вот же ж дурня повна. мільйони арабів/африканців впустили дві третини з яких терористи, ісламісти-фундаменталісти, бандити і просто тунеядці що ненавидять білих, а проєвропейських білих словян поміркованих та законослухняних непустять бо ж "просрали країну"
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А будівельник - лицемір звичайний.
І барига Порошенко - так...
Тільки люмпен андрійчик з боягузом летусорком- ті справжні патріоти
Ні хвилини на фронті
Ні копійки бійцям...
Але патріоти..

Я правильно вас описав?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:28

  Xenon написав:
  ЛАД написав:Спасибо.
Хотя странно, такие цели должны достаточно легко обнаруживаться и сбиваться, а завод по производству Шахедов должен бы хорошо охраняться, в т.ч. и с воздуха.

Уже выложили видео в тг каналах, как возле этого завода кацапские Панцири стреляют по этим беспилотникам и не попадают.
Такое вот оно аналоговнетное пво
Такие цели должны достаточно легко сбиваться даже средствами ПВО времён 2МВ.
И Панцирь ещё советская разработка.
Ссылку на видео не дадите?

Командование филиала «подтверждает применение БПЛА большой дальности, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и дальность полета до 2000 километров с возможностью возвращения.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/31/ukraines-new-drone-bomber-flies-1200-miles-with-a-550-pound-bomb-and-returns-to-base/
Если правда, то это суперкруто.
До Елабуги по прямой от границ Украины где-то 1200 км.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:33

  detroytred написав:Імхо. Тому краще да хоч деми з лгбт, *воно* і т.д.
Або бариги.
Тільки не ідейні....
Всі ідейні рано чи пізно прийдуть до якогось кольору галстуків... Які повинен носити кожний.
Нехай би самі й носили, але ключове - повинен кожний. Інакше - неправильний, клеймо і "ату його, неправильного".
Звісно, що визначення правильності і хто правильний-неправильний, ці функції вони візьмуть на себе. І як схочєтьцо...
Деколи й до тебе щось економічне пробивається крізь товщину лобової кістки.
Тепер до ТЕБЕ дійшло -ідейні це погано.
А БАРИГИ це -добре
Бо вся різниця між першими і другими полягає в меті..
Ідейні навязують СВОЇ ідеї(те що ідея може бути тупою і частенько веде манівцями) ідейним не ясно.
Те що ідея може бути передчасною , або запізнілою - ідейним також не ясно... вони ж за РЕЗУЛЬТАТ не відповідають... вони відповідають за ІДЕЮ..

А от в Бариг - все простіше...
Висунув перед собою фальшиву ідею-залишився без штанів-більше нічого висувати не можеш.
Якщо ж зробив щось добре - отримав можливість це добре-просувати.
Просунув(якщо серед тих серед когось просовував ця ідея отримала підтримку - суните разом
Не отримала - разом збанкрутували...
А так як свято місце пусто не буває - то місце збанкрутувалих - зайняли успішніші.. і все далі по колу.

Якщо розумні - то зробили десять поколінь шведів/швейцарців одні і ті ж кола - і живуть як шведи/швейцарці
Якщо ж дурні - вибрали ідейних і давай то вікно в європу прорубувати , то залізним занавісом від європи закриватись,то продавати газ на Захід , то заморожувати захід( і назло собі вуха відморожуючи продавати в три рази менше по в два рази нижчій ціні на схід)

Будь який барига -з такими ідеями вже б був банкрутом ще на першому колі...
Але Вапм же зрозуміти не виходить що ідейні це зло..
Вам правильних ідейних подавай...
А хто з вас знає який критерій правильності цього ідейного...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:34

  ЛАД написав:Ссылку на видео не дадите?


https://t.me/mon1tor_ua/45022


https://t.me/kyivoperat/168742?single
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:34

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Статья отнюдь не комплиментарная и, по-моему, достаточно объективная.

стаття на мій погляд не нейтральна, всі факти у статті мені відомі .......
Я даже не о фактах, а о взглядах и чем они объясняются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:36

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:От тут собака і зарита...
Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних...
Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Угу)))
Наздоженуть і ще раз дадуть.
Хтось тут вже витрачає свої сили.
Суто на ентузязізмі.
А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде.
Завзято))
ЗМУСИТИ - це совково-гебешний підхід...
Показати можливості.. але при цьому не звертати увагу як людина просирає ці можливості- це Європейський.

Хочеш - роби
Не хочеш - подихай в картонній коробці під мостом, ніхто переживати не буде, але мисочку з супчиком-як надоїсть вмирати під мостом - можеш прийти отримати... і все, далі що робиш - те й отримаєш.

ПС
повір мені на слово
Я навіть своїм дітям даю право робити те що хочуть
Тому твоя теза що якщо мені дати автомат - то я буду тобі пуляти під ноги щоб ти йшов в потрібному напрямку - це маразм.
Я нічого не маю проти того , щоб ти протирав штани на дивані і нічого не робив.
Адже чим менше ти робиш - тим більше шансів в тих хто хоче зробити... єдина проблема, щоб нероби менше вимагали собі на прогодування.

Ну насмішив, так насмішив.
Да це ти ж тут зі штанів вистрибував з вимогами, щоби я на фронт. Про присягу (ще й з совдепівським текстом) голосив.
Навіть прямо брехав, що за срібники пишу -- тобто прямо звинувачував у важкому злочині. За який саме за грати (майже до стіночки) треба кидати. За працю на ворога.
(От тільки перевірити в СБУ та відповісти за свою брехню грошима - постійно зливався. Обсихав, а потім знов вистрибував, як нічого не бувало).

А тепер перевзувся -- типу тобі все рівно до інших.
Все рівно, що роблять інші.
Ніякої стіночки.

В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.

Комедія та й годі.
Про *все рівно* заспівав. Європейський підхід.
*Не звертати увагу* тоннами брехливих закидів-претензій-вимог тощо.

Я реально з тебе і Ко офігєваю))
Навіть оком не моргаєте. Брешете, що дихаєте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.

Якщо я агресивно показую дурню шляхдо ЙОГО кращого(правильнішого життя) витрачаючи на це 30 секунд в день, а він не менш агресивно відбивається - то чому цей дурень вирішив що в мене є бажання змінити свою прибуткову діяльність на батіг і витрати енергії на постійні шмагання дурнів батогом?
Я ж прогресивний-історію знаю.
Рабовласницький лад -читай шмагання батогом рабів - змінився на феодальний-читай забрали 10% а далі помирай як хочеш- а феодальний змінився на ще більш прогресивний - капіталістичний- дав тобі в оренду інструмент за використання якого ти сплатиш 300 процентів вартості цього інструменту..
І зверни увагу-ніяких батогів і витрат часу на переконання.
Поки капітал(інструмент в мене) а ти голодранець - то голодранці встають в чергу за право ОТРИМАТИ цей інструмент покористуватись
Ті хто не хочуть - ті як правило ночують в картонній коробці під мостом.

Тому
Те що ти так і не зрозумі що тобі хотіли пояснити
це хіба проблема того хто пояснював?
чи все таки твоя?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.

Якщо я агресивно показую дурню шляхдо ЙОГО кращого(правильнішого життя) витрачаючи на це 30 секунд в день, а він не менш агресивно відбивається - то чому цей дурень вирішив що в мене є бажання змінити свою прибуткову діяльність на батіг і витрати енергії на постійні шмагання дурнів батогом?
Я ж прогресивний-історію знаю.
Рабовласницький лад -читай шмагання батогом рабів - змінився на феодальний-читай забрали 10% а далі помирай як хочеш- а феодальний змінився на ще більш прогресивний - капіталістичний- дав тобі в оренду інструмент за використання якого ти сплатиш 300 процентів вартості цього інструменту..
І зверни увагу-ніяких батогів і витрат часу на переконання.
Поки капітал(інструмент в мене) а ти голодранець - то голодранці встають в чергу за право ОТРИМАТИ цей інструмент покористуватись
Ті хто не хочуть - ті як правило ночують в картонній коробці під мостом.

Тому
Те що ти так і не зрозумі що тобі хотіли пояснити
це хіба проблема того хто пояснював?
чи все таки твоя?

Ну і до чого оцей твій черговий єралашик? Знов про "а я мільйонер".
А ти голодранець (до речі, чергова побудова на брехні).

Щоб забовтати те, в що я тебе макнув.
В факт твоєї чергової брехні.
Про "все рівно", "не лізу".

"Агресивно показую" -- це і є отим самим, що лізеш. Завзято, наполегливо. По совдепівські.
Але головне -- що ще й будуєш це своє лізання)) саме на брехні.

Сам по суті визнав.
І маразм - це твої намагання перекривати брехню брехнею.

З.и.
Чиста пряма ота вонюча совдепівщина - агресивно показувати іншим шлях до кращого (правильного) життя. Чистіше нікуди.
Вкупі з якимось збоченням -- в мене капітал, то в чергу до мене.
Капіталіст недороблений))
Ринок - це конкуренція і капіталістів.
detroytred
 
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