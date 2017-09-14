budivelnik написав:Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
вот же ж дурня повна. мільйони арабів/африканців впустили дві третини з яких терористи, ісламісти-фундаменталісти, бандити і просто тунеядці що ненавидять білих, а проєвропейських білих словян поміркованих та законослухняних непустять бо ж "просрали країну"
detroytred написав:Імхо. Тому краще да хоч деми з лгбт, *воно* і т.д. Або бариги. Тільки не ідейні.... Всі ідейні рано чи пізно прийдуть до якогось кольору галстуків... Які повинен носити кожний. Нехай би самі й носили, але ключове - повинен кожний. Інакше - неправильний, клеймо і "ату його, неправильного". Звісно, що визначення правильності і хто правильний-неправильний, ці функції вони візьмуть на себе. І як схочєтьцо...
Деколи й до тебе щось економічне пробивається крізь товщину лобової кістки. Тепер до ТЕБЕ дійшло -ідейні це погано. А БАРИГИ це -добре Бо вся різниця між першими і другими полягає в меті.. Ідейні навязують СВОЇ ідеї(те що ідея може бути тупою і частенько веде манівцями) ідейним не ясно. Те що ідея може бути передчасною , або запізнілою - ідейним також не ясно... вони ж за РЕЗУЛЬТАТ не відповідають... вони відповідають за ІДЕЮ..
А от в Бариг - все простіше... Висунув перед собою фальшиву ідею-залишився без штанів-більше нічого висувати не можеш. Якщо ж зробив щось добре - отримав можливість це добре-просувати. Просунув(якщо серед тих серед когось просовував ця ідея отримала підтримку - суните разом Не отримала - разом збанкрутували... А так як свято місце пусто не буває - то місце збанкрутувалих - зайняли успішніші.. і все далі по колу.
Якщо розумні - то зробили десять поколінь шведів/швейцарців одні і ті ж кола - і живуть як шведи/швейцарці Якщо ж дурні - вибрали ідейних і давай то вікно в європу прорубувати , то залізним занавісом від європи закриватись,то продавати газ на Захід , то заморожувати захід( і назло собі вуха відморожуючи продавати в три рази менше по в два рази нижчій ціні на схід)
Будь який барига -з такими ідеями вже б був банкрутом ще на першому колі... Але Вапм же зрозуміти не виходить що ідейні це зло.. Вам правильних ідейних подавай... А хто з вас знає який критерій правильності цього ідейного...
budivelnik написав:От тут собака і зарита... Ніхто з правильних не буде витрачати свої сили на те щоб переробити неПравильних... Цим не правильним , дадуть можливість йти своїм хибним шляхом і потихеньку зменшувати свій відсоток у загальній кількості суспільства.
Угу))) Наздоженуть і ще раз дадуть. Хтось тут вже витрачає свої сили. Суто на ентузязізмі. А надати інструменти, то залюбки й до стіночки перевиховувати буде. Завзято))
ЗМУСИТИ - це совково-гебешний підхід... Показати можливості.. але при цьому не звертати увагу як людина просирає ці можливості- це Європейський.
Хочеш - роби Не хочеш - подихай в картонній коробці під мостом, ніхто переживати не буде, але мисочку з супчиком-як надоїсть вмирати під мостом - можеш прийти отримати... і все, далі що робиш - те й отримаєш.
ПС повір мені на слово Я навіть своїм дітям даю право робити те що хочуть Тому твоя теза що якщо мені дати автомат - то я буду тобі пуляти під ноги щоб ти йшов в потрібному напрямку - це маразм. Я нічого не маю проти того , щоб ти протирав штани на дивані і нічого не робив. Адже чим менше ти робиш - тим більше шансів в тих хто хоче зробити... єдина проблема, щоб нероби менше вимагали собі на прогодування.
Ну насмішив, так насмішив. Да це ти ж тут зі штанів вистрибував з вимогами, щоби я на фронт. Про присягу (ще й з совдепівським текстом) голосив. Навіть прямо брехав, що за срібники пишу -- тобто прямо звинувачував у важкому злочині. За який саме за грати (майже до стіночки) треба кидати. За працю на ворога. (От тільки перевірити в СБУ та відповісти за свою брехню грошима - постійно зливався. Обсихав, а потім знов вистрибував, як нічого не бувало).
А тепер перевзувся -- типу тобі все рівно до інших. Все рівно, що роблять інші. Ніякої стіночки.
В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.
Комедія та й годі. Про *все рівно* заспівав. Європейський підхід. *Не звертати увагу* тоннами брехливих закидів-претензій-вимог тощо.
Я реально з тебе і Ко офігєваю)) Навіть оком не моргаєте. Брешете, що дихаєте.
detroytred написав:В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.
Якщо я агресивно показую дурню шляхдо ЙОГО кращого(правильнішого життя) витрачаючи на це 30 секунд в день, а він не менш агресивно відбивається - то чому цей дурень вирішив що в мене є бажання змінити свою прибуткову діяльність на батіг і витрати енергії на постійні шмагання дурнів батогом? Я ж прогресивний-історію знаю. Рабовласницький лад -читай шмагання батогом рабів - змінився на феодальний-читай забрали 10% а далі помирай як хочеш- а феодальний змінився на ще більш прогресивний - капіталістичний- дав тобі в оренду інструмент за використання якого ти сплатиш 300 процентів вартості цього інструменту.. І зверни увагу-ніяких батогів і витрат часу на переконання. Поки капітал(інструмент в мене) а ти голодранець - то голодранці встають в чергу за право ОТРИМАТИ цей інструмент покористуватись Ті хто не хочуть - ті як правило ночують в картонній коробці під мостом.
Тому Те що ти так і не зрозумі що тобі хотіли пояснити це хіба проблема того хто пояснював? чи все таки твоя?
detroytred написав:В тебе лише інструменту нема отак, як оті гєбєшники нквдісти трійки, зі стелі стряпати-вигалувати дєла на неправильних. Яких ти сам визначив. Бо схотілося.
Якщо я агресивно показую дурню шляхдо ЙОГО кращого(правильнішого життя) витрачаючи на це 30 секунд в день, а він не менш агресивно відбивається - то чому цей дурень вирішив що в мене є бажання змінити свою прибуткову діяльність на батіг і витрати енергії на постійні шмагання дурнів батогом? Я ж прогресивний-історію знаю. Рабовласницький лад -читай шмагання батогом рабів - змінився на феодальний-читай забрали 10% а далі помирай як хочеш- а феодальний змінився на ще більш прогресивний - капіталістичний- дав тобі в оренду інструмент за використання якого ти сплатиш 300 процентів вартості цього інструменту.. І зверни увагу-ніяких батогів і витрат часу на переконання. Поки капітал(інструмент в мене) а ти голодранець - то голодранці встають в чергу за право ОТРИМАТИ цей інструмент покористуватись Ті хто не хочуть - ті як правило ночують в картонній коробці під мостом.
Тому Те що ти так і не зрозумі що тобі хотіли пояснити це хіба проблема того хто пояснював? чи все таки твоя?
Ну і до чого оцей твій черговий єралашик? Знов про "а я мільйонер". А ти голодранець (до речі, чергова побудова на брехні).
Щоб забовтати те, в що я тебе макнув. В факт твоєї чергової брехні. Про "все рівно", "не лізу".
"Агресивно показую" -- це і є отим самим, що лізеш. Завзято, наполегливо. По совдепівські. Але головне -- що ще й будуєш це своє лізання)) саме на брехні.
Сам по суті визнав. І маразм - це твої намагання перекривати брехню брехнею.
З.и. Чиста пряма ота вонюча совдепівщина - агресивно показувати іншим шлях до кращого (правильного) життя. Чистіше нікуди. Вкупі з якимось збоченням -- в мене капітал, то в чергу до мене. Капіталіст недороблений)) Ринок - це конкуренція і капіталістів.