Додано: Сер 23 кві, 2025 15:33

detroytred написав: Імхо. Тому краще да хоч деми з лгбт, *воно* і т.д.

Або бариги.

Тільки не ідейні....

Всі ідейні рано чи пізно прийдуть до якогось кольору галстуків... Які повинен носити кожний.

Нехай би самі й носили, але ключове - повинен кожний. Інакше - неправильний, клеймо і "ату його, неправильного".

Звісно, що визначення правильності і хто правильний-неправильний, ці функції вони візьмуть на себе. І як схочєтьцо... Імхо. Тому краще да хоч деми з лгбт, *воно* і т.д.Або бариги.Тільки не ідейні....Всі ідейні рано чи пізно прийдуть до якогось кольору галстуків... Які повинен носити кожний.Нехай би самі й носили, але ключове - повинен кожний. Інакше - неправильний, клеймо і "ату його, неправильного".Звісно, що визначення правильності і хто правильний-неправильний, ці функції вони візьмуть на себе. І як схочєтьцо...

Деколи й до тебе щось економічне пробивається крізь товщину лобової кістки.Тепер до ТЕБЕ дійшло -ідейні це погано.А БАРИГИ це -добреБо вся різниця між першими і другими полягає в меті..Ідейні навязують СВОЇ ідеї(те що ідея може бути тупою і частенько веде манівцями) ідейним не ясно.Те що ідея може бути передчасною , або запізнілою - ідейним також не ясно... вони ж за РЕЗУЛЬТАТ не відповідають... вони відповідають за ІДЕЮ..А от в Бариг - все простіше...Висунув перед собою фальшиву ідею-залишився без штанів-більше нічого висувати не можеш.Якщо ж зробив щось добре - отримав можливість це добре-просувати.Просунув(якщо серед тих серед когось просовував ця ідея отримала підтримку - суните разомНе отримала - разом збанкрутували...А так як свято місце пусто не буває - то місце збанкрутувалих - зайняли успішніші.. і все далі по колу.Якщо розумні - то зробили десять поколінь шведів/швейцарців одні і ті ж кола - і живуть як шведи/швейцарціЯкщо ж дурні - вибрали ідейних і давай то вікно в європу прорубувати , то залізним занавісом від європи закриватись,то продавати газ на Захід , то заморожувати захід( і назло собі вуха відморожуючи продавати в три рази менше по в два рази нижчій ціні на схід)Будь який барига -з такими ідеями вже б був банкрутом ще на першому колі...Але Вапм же зрозуміти не виходить що ідейні це зло..Вам правильних ідейних подавай...А хто з вас знає який критерій правильності цього ідейного...