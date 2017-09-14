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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13649136501365113652
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:14

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  ЛАД написав:...........
Откуда авиабомбы 250 кг?

их уже умеют носить наши новые дальнемагистральные БПЛА
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... s-to-base/

https://fakty.ua/ru/449775-ukraina-prim ... bpla---smi
Спасибо.
Хотя странно, такие цели должны достаточно легко обнаруживаться и сбиваться, а завод по производству Шахедов должен бы хорошо охраняться, в т.ч. и с воздуха.

та ладно, от так зразу "должньі"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:15

  budivelnik написав:Обмеження на робочі візи - були завжди.
Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих...
А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних.
Тому
Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд
І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....

а прапор СА буде рішати розказуючи про #капіталізм #вільнийринок #зробисебесам #топ5%
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 кві, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:15

  flyman написав:які танкосау, ще би про ЯЗ скіглили.
дрони рішають

ти такий розумний 3 роки назад
ти б ще долар по 8 сьогодні купляв
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:16

  andrijk777 написав:
  flyman написав:які танкосау, ще би про ЯЗ скіглили.
дрони рішають

ти такий розумний 3 роки назад
ти б ще долар по 8 сьогодні купляв

біткоєн за $1,
чьо тебе тригєрить як турбопотреотів?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щоб забовтати те, в що я тебе макнув.
В факт твоєї чергової брехні.
Якщо в тебе не вистарчає клепки щоб зрозуміти
Людина, яка 30 років робила все щоб приймати САМОСТІЙНІ рішення і за цих 30 років жодного разу не була помічена в спробах кимось керувати (тобто не була депутатом, чиновником, силовиком і так далі) , яка 30 років робила все щоб зменшити тиск на неї і закликала всіх зайнятись САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ заради свого ж блага - то запідозрити таку людину в тому що в неї є бажання ТОБОЮ керувати і не керує вона тільки тому що не має інструментів - це ж яким треба бути дурнем.

ПС
Тобою такі як я керують...
Керують твоїми вподобаннями , керують витратами... ба більше - керують навіть доходами..
А ти нічого протиставити не можеш бо все життя шукав ПРАВИЛЬНОГО КЕРІВНИКА...
от і дошукався, що ти багатій з доходом в 10 разів нижчим від бариги(ларьочника) бізнесом якого міг керувати будь-хто...
Але чомусь в тебе в 10 разів менше
Виходить ти будь/хто поділити на 10.
Усвідомиш - то постарайся не застрелитись з рогатки , бо до нагородної зброї за 25 років так і не дослужився.

ППС
так, ринок це конкуренція між капіталами(капіталістами)
Ти до цієї конкуренції - яким боком?
Ідей катма
Розуму - катма
Капіталів - катма...

Ти що думаєш що читання книжок-це досягнення?
Для дитини в 5-10 років -читати книжки досягнення
Для дитини 10-20 років - крім читати треба ще й розуміти прочитане

Для пенсіонера в 50+років - хизуватись що прочитав але не зрозумів...-якесь дивне заняття.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:25

  flyman написав:
  budivelnik написав:Обмеження на робочі візи - були завжди.
Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих...
А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних.
Тому
Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд
І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
а прапор СА буде рішати розказуючи про #капіталізм #вільнийринок #зробисебесам #топ5%
Ти б якось думку то закінчив..
Ато набір букв-який у фразу скласти не виходить...
1 Я не збираюсь виїзжати, а тому мені пофіг хто і що буде за кордоном вирішувати
2 Від того що я не вирішую - люмпенозадрипанцям все одно ніде не раді.
budivelnik
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