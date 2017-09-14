budivelnik написав:Обмеження на робочі візи - були завжди. Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих... А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних. Тому Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
а прапор СА буде рішати розказуючи про #капіталізм #вільнийринок #зробисебесам #топ5%
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 кві, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Щоб забовтати те, в що я тебе макнув. В факт твоєї чергової брехні.
Якщо в тебе не вистарчає клепки щоб зрозуміти Людина, яка 30 років робила все щоб приймати САМОСТІЙНІ рішення і за цих 30 років жодного разу не була помічена в спробах кимось керувати (тобто не була депутатом, чиновником, силовиком і так далі) , яка 30 років робила все щоб зменшити тиск на неї і закликала всіх зайнятись САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ заради свого ж блага - то запідозрити таку людину в тому що в неї є бажання ТОБОЮ керувати і не керує вона тільки тому що не має інструментів - це ж яким треба бути дурнем.
ПС Тобою такі як я керують... Керують твоїми вподобаннями , керують витратами... ба більше - керують навіть доходами.. А ти нічого протиставити не можеш бо все життя шукав ПРАВИЛЬНОГО КЕРІВНИКА... от і дошукався, що ти багатій з доходом в 10 разів нижчим від бариги(ларьочника) бізнесом якого міг керувати будь-хто... Але чомусь в тебе в 10 разів менше Виходить ти будь/хто поділити на 10. Усвідомиш - то постарайся не застрелитись з рогатки , бо до нагородної зброї за 25 років так і не дослужився.
ППС так, ринок це конкуренція між капіталами(капіталістами) Ти до цієї конкуренції - яким боком? Ідей катма Розуму - катма Капіталів - катма...
Ти що думаєш що читання книжок-це досягнення? Для дитини в 5-10 років -читати книжки досягнення Для дитини 10-20 років - крім читати треба ще й розуміти прочитане
Для пенсіонера в 50+років - хизуватись що прочитав але не зрозумів...-якесь дивне заняття.
budivelnik написав:Обмеження на робочі візи - були завжди. Це міф що німці чи французи - сплять і бачать як наші з своїм менталітетом створюють в маленьких містечках райони з компактним проживанням приїзжих... А приїзжі ЗАВЖДИ будуть гуртуватись навколо собі подібних. Тому Одне діло відкривати кордони людям які БОРОЛИСЬ за Європейський світоглядд І зовсім другий це відкривати кордони для любетелів совка, які просрали СВОЮ країну і хочуть отримати субсидії за рахунок податків інших....
а прапор СА буде рішати розказуючи про #капіталізм #вільнийринок #зробисебесам #топ5%
Ти б якось думку то закінчив.. Ато набір букв-який у фразу скласти не виходить... 1 Я не збираюсь виїзжати, а тому мені пофіг хто і що буде за кордоном вирішувати 2 Від того що я не вирішую - люмпенозадрипанцям все одно ніде не раді.
І барига Порошенко - так... Тільки люмпен андрійчик з боягузом летусорком- ті справжні патріоти Ні хвилини на фронті Ні копійки бійцям... Але патріоти..
Я правильно вас описав?
Коли не маєш що сказати, то починаєш фантазувати. Я себе патріотом не виставляю, на відміну від тебе. Ти робиш те що тобі вигідно, але прикриваєшся патріотизмом, "інтересами України" і т.д. Звичайне лицемірство.
Погано що українці гинуть/калічаться на війні, але ти вважаєш це добре бо "Крим наш". Йди і воюй за Крим, я не хочу. Але і ти не хочеш воювати. Хочеш відкупитись за гроші... Ню-ню.
І барига Порошенко - так... Тільки люмпен андрійчик з боягузом летусорком- ті справжні патріоти Ні хвилини на фронті Ні копійки бійцям... Але патріоти.. Я правильно вас описав?
Коли не маєш що сказати, то починаєш фантазувати. Я себе патріотом не виставляю, на відміну від тебе. Ти робиш те що тобі вигідно, але прикриваєшся патріотизмом, "інтересами України" і т.д. Звичайне лицемірство.
Погано що українці гинуть/калічаться на війні, але ти вважаєш це добре бо "Крим наш". Йди і воюй за Крим, я не хочу. Але і ти не хочеш воювати. Хочеш відкупитись за гроші... Ню-ню.
Так я ж не проти щоб ТОБІ було ВИГІДНО допомогти тим Українцям які захищаючи ТЕБЕ гинуть/калічаться на війні. І мені не зрозуміло Чому я щось роблячи -стаю в твоїх очах гіршим від тих(тебе) які нічого не роблять.
І останнє На відміну від тебе або флаймана з летсуорком ( мобпридатних нормального здоровья і віку) я не відкупляюсь від служби , по тій простій причині що реально не годний.. Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби - я виявляюсь гіршим від годних бо вони будучи годними не відкупляються.. Так виходить Може ти ум за разум поправиш?
prodigy написав: ось як ти співаєш, москалику тобі відомо що зброя з США досі поставляється (дякую сліпінг Джо) Україна налагодила виробництво САУ Богдан( У 2022 було 6 на рік, сьогодні 20 на місяць) гроші дають партнери, поки що 23млрд+щось там з заморожених рос.активів Подивись, що солдати русні кажуть-що фронт може посипатись моментально (вони про свій фронт також так кажуть)