Обновлено в 00:45: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую инфраструктуру пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пока известно о двух пострадавших. ... Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом: ... Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:
Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.
К РПВ и перемирию ...
Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...
Наша безпомічність ?
Ні, це констатація агрессії Росії, яку ти і тобі подібні корисні хом"ячки не хочете, не бажаете бачити
До речі, а чому ти не помітив сьогодній обстріл заводу з виробництва дронів в Росії ?
Чи це не вкладається в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності" ?
Xenon написав:Ну от і все Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку
То все європейські цінності, толерантність І Трампу сцикотно відмовити з його планом, і українцям сказати "тримайтесь, хорошего вам настроєнія" То десять років не могли назвати війну війною. Тепер очко грає визнати що тридцятирічне разброєння, перетворення на бананову республику України були зовсім не "євроінтеграцією" Ситуація між нами, західом та сходом все більше нагадує анкдот про педофіла та педагога, хто там по справжньому любить дітей.
В 22 году, когда вы нас называли предателями, мы тут писали - американцы нас кинули.
Ты и есть предатель. Ты сам это знаешь, поэтому так о себе и написал
Это когда "американцы нас кинули в 2022 году" ? Ты повторял российские методички - "американцы вас бросят, как в Афганистане"
Но ... Американцы нам помогали, пока не пришел твой обожаемый Трамп Это ты Трампу писал хвалебную оды, восхвалял Трампа
И вот этот самый Трамп сейчас и кинул Украину. Лично он
Которого ты восхвалял Так может ты его и восхвалял, что надеялся на кидок Трампом Украины ?
budivelnik написав:Так я ж не проти щоб ТОБІ було ВИГІДНО допомогти тим Українцям які захищаючи ТЕБЕ гинуть/калічаться на війні. І мені не зрозуміло Чому я щось роблячи -стаю в твоїх очах гіршим від тих(тебе) які нічого не роблять.
І останнє На відміну від тебе або флаймана з летсуорком ( мобпридатних нормального здоровья і віку) я не відкупляюсь від служби , по тій простій причині що реально не годний.. Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби - я виявляюсь гіршим від годних бо вони будучи годними не відкупляються.. Так виходить Може ти ум за разум поправиш?
прапор ВДВ СА, не тільки відміник служби, а і сам собі цілий ВЛК із обстеженням і висновком
Після проходження ВЛК в 2015 році (через 25 років ПІСЛЯ демобілізації), 50 річному прапорщику ВДВ зняли ВОС з буквою Д і залишили напис - обмежено годний Після проходження ВЛК в 2022-2024 (кожних пів року мусив проходити) роках зробили запис начальник містечка, ВОС113306, резерв+ маю Номер в Оберіг 23092019......... тобто в Оберіг внесли 23 вересня 2019 року
Що відомо про "Оберіг"Історія Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів розпочалася ще у березні 2017 року з ухвалення відповідного закону. Формально реєстр був запущений у березні 2022 року, однак без повної бази.
Тобто в реєстрі Оберіг , я був зафіксований ще в первинній базі. Після цього вже не чіпали
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 2 разів.