RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13650136511365213653
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 17:52

  Schmit написав:
  pesikot написав:1) Одесса и Полтава под массированным налетом БПЛА
Обновлено в 00:45: Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую инфраструктуру пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пока известно о двух пострадавших.
...
Взрывы и стрельбу было слышно в разных районах городах. Очевидцы сообщают, что из-за атаки произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в частном жилом секторе пригорода пылает дом:
...
Обновлено в 23:23: По данным канала, теперь под атакой Полтава, ее атаковали сразу 11 дронов-камикадзе:

2) В Харькове шесть "прилетов", начался масштабный пожар
Согласно заявлению мэра Игоря Терехова, с 01:00 до 02:16 захватническая армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. "На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", - написал он в Telegram.


К РПВ и перемирию ...

Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...

Наша безпомічність ?

Ні, це констатація агрессії Росії, яку ти і тобі подібні корисні хом"ячки не хочете, не бажаете бачити

До речі, а чому ти не помітив сьогодній обстріл заводу з виробництва дронів в Росії ?

Чи це не вкладається в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності" ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11071
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 17:55

Може відклеїтись, а може і приклеїтись, але ж сам собі ВЛК

  flyman написав:
  budivelnik написав:Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби

і ще сам собі ВЛК



Флайман собі ставить діагноз:
«Я не можу захищати , у мене може відклеїтись від вибухів сітківка.»
Но ето другоє, звичайно.
Hotab
 
Повідомлень: 14822
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 17:58

  Бетон написав:
  d44 написав:
  Xenon написав:Ну от і все
Перемовини завершились навіть не почавшись , а шуму то було майже півроку

То все європейські цінності, толерантність :D І Трампу сцикотно відмовити з його планом, і українцям сказати "тримайтесь, хорошего вам настроєнія" То десять років не могли назвати війну війною. Тепер очко грає визнати що тридцятирічне разброєння, перетворення на бананову республику України були зовсім не "євроінтеграцією" Ситуація між нами, західом та сходом все більше нагадує анкдот про педофіла та педагога, хто там по справжньому любить дітей.

В 22 году, когда вы нас называли предателями, мы тут писали - американцы нас кинули.

Ты и есть предатель. Ты сам это знаешь, поэтому так о себе и написал

Это когда "американцы нас кинули в 2022 году" ?
Ты повторял российские методички - "американцы вас бросят, как в Афганистане"

Но ... Американцы нам помогали, пока не пришел твой обожаемый Трамп
Это ты Трампу писал хвалебную оды, восхвалял Трампа

И вот этот самый Трамп сейчас и кинул Украину. Лично он

Которого ты восхвалял
Так может ты его и восхвалял, что надеялся на кидок Трампом Украины ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11071
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:02

подія дня - переговори в льондонах

greenozon
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 01.06.14
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:05

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️Переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території, – WP з посиланням на джерела.
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... lks-rubio/

в чернігові кажуть що то рф миру нехоче, а наші керівники дуже хочуть.

Чернігів пишеться з великої літери, якщо ти в школі не навчався, а пустив Абетку на самокрутки

Як Росія "хоче миру" ми спостерігаємо кожної ночи

  Letusrock написав:P.S. як можна віддати те чого в тебе нема?

Прийдуть до тебе міцні чолов"яги, відіжмуть все, а ти такий - треба віддати
А вони - як можна віддати те чого в тебе нема?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11071
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:07

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А будівельник - лицемір звичайний.
І барига Порошенко - так...
Тільки люмпен андрійчик з боягузом летусорком- ті справжні патріоти
Ні хвилини на фронті
Ні копійки бійцям...
Але патріоти..

Я правильно вас описав?

Коли не маєш що сказати, то починаєш фантазувати. :D :D
Я себе патріотом не виставляю, на відміну від тебе.

Ти звичайний зрадник-ждун
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11071
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:10

  flyman написав:
  budivelnik написав:Так я ж не проти щоб ТОБІ було ВИГІДНО допомогти тим Українцям які захищаючи ТЕБЕ гинуть/калічаться на війні.
І мені не зрозуміло
Чому я щось роблячи -стаю в твоїх очах гіршим від тих(тебе) які нічого не роблять.

І останнє
На відміну від тебе або флаймана з летсуорком ( мобпридатних нормального здоровья і віку) я не відкупляюсь від служби , по тій простій причині що реально не годний..
Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби - я виявляюсь гіршим від годних бо вони будучи годними не відкупляються..
Так виходить
Може ти ум за разум поправиш?
прапор ВДВ СА, не тільки відміник служби, а і сам собі цілий ВЛК із обстеженням і висновком
Після проходження ВЛК в 2015 році (через 25 років ПІСЛЯ демобілізації), 50 річному прапорщику ВДВ зняли ВОС з буквою Д і залишили напис - обмежено годний
Після проходження ВЛК в 2022-2024 (кожних пів року мусив проходити) роках зробили запис
начальник містечка, ВОС113306, резерв+ маю
Номер в Оберіг 23092019......... тобто в Оберіг внесли 23 вересня 2019 року
Що відомо про "Оберіг"Історія Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів розпочалася ще у березні 2017 року з ухвалення відповідного закону. Формально реєстр був запущений у березні 2022 року, однак без повної бази.
Тобто в реєстрі Оберіг , я був зафіксований ще в первинній базі.
Після цього вже не чіпали
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26148
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли замаячив потенційний прогіб України на юридичну відмову від теріторій, то сьогодні, зведений хор хлопчиків-зрадунців, завів на всі голоси, свою пісеньку - "Україна відмовляється від миру" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11071
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 13650136511365213653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 95401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 270909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 922269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.