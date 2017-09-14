budivelnik написав:Так я ж не проти щоб ТОБІ було ВИГІДНО допомогти тим Українцям які захищаючи ТЕБЕ гинуть/калічаться на війні. І мені не зрозуміло Чому я щось роблячи -стаю в твоїх очах гіршим від тих(тебе) які нічого не роблять.
І останнє На відміну від тебе або флаймана з летсуорком ( мобпридатних нормального здоровья і віку) я не відкупляюсь від служби , по тій простій причині що реально не годний.. Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби - я виявляюсь гіршим від годних бо вони будучи годними не відкупляються.. Так виходить Може ти ум за разум поправиш?
прапор ВДВ СА, не тільки відміник служби, а і сам собі цілий ВЛК із обстеженням і висновком
Після проходження ВЛК в 2015 році (через 25 років ПІСЛЯ демобілізації), 50 річному прапорщику ВДВ зняли ВОС з буквою Д і залишили напис - обмежено годний Після проходження ВЛК в 2022-2024 (кожних пів року мусив проходити) роках зробили запис начальник містечка, ВОС113306, резерв+ маю Номер в Оберіг 23092019......... тобто в Оберіг внесли 23 вересня 2019 року
Що відомо про "Оберіг"Історія Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів розпочалася ще у березні 2017 року з ухвалення відповідного закону. Формально реєстр був запущений у березні 2022 року, однак без повної бази.
Тобто в реєстрі Оберіг , я був зафіксований ще в первинній базі. Після цього вже не чіпали
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...
Наша безпомічність ?
Ні, це констатація агрессії Росії, яку ти і тобі подібні корисні хом"ячки не хочете, не бажаете бачити
До речі, а чому ти не помітив сьогодній обстріл заводу з виробництва дронів в Росії ?
Чи це не вкладається в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності" ?
У WWII що зробила Британія у відповідь на бомбардування своєї території? А ми? Четвертий рік війни. Наші, а не їх мирні люди гинуть все більше, наші, а не їх міста руйнуються все більше, території ми втрачаємо все більше... То так виглядає наближення перемоги чи...? Невже так важко скласти 2+2, щоб зрозуміти перспективи?
В Великобритании заявили, что Украина должна самостоятельно решать свое будущее после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна выйдет из переговоров, если мирное соглашение с РФ не будет достигнуто, цитируют The Telegraph и Le Monde.
"Мы поддерживаем усилия США, направленные на то, чтобы положить конец войне надолго. Я думаю, что это то, чего мы все хотим. В конце концов, Украина должна сама решать свое будущее. Мы никогда не уйдем от Украины", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера в комментарии для журналистов.
Украина не имеет повода для капитуляции, ведь она сегодня героически обороняется, получая от союзников военную и финансовую помощь. Об этом заявил 23 апреля во время выступления в Сейме министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Укринформ.
Свое выступление относительно задач внешней политики Польши на 2025 год Сикорский назвал самым сложным, поскольку международная ситуация "является самой сложной за последние несколько десятков лет".