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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13651136521365313654>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:02

подія дня - переговори в льондонах

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:05

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️Переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території, – WP з посиланням на джерела.
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... lks-rubio/

в чернігові кажуть що то рф миру нехоче, а наші керівники дуже хочуть.

Чернігів пишеться з великої літери, якщо ти в школі не навчався, а пустив Абетку на самокрутки

Як Росія "хоче миру" ми спостерігаємо кожної ночи

  Letusrock написав:P.S. як можна віддати те чого в тебе нема?

Прийдуть до тебе міцні чолов"яги, відіжмуть все, а ти такий - треба віддати
А вони - як можна віддати те чого в тебе нема?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:07

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А будівельник - лицемір звичайний.
І барига Порошенко - так...
Тільки люмпен андрійчик з боягузом летусорком- ті справжні патріоти
Ні хвилини на фронті
Ні копійки бійцям...
Але патріоти..

Я правильно вас описав?

Коли не маєш що сказати, то починаєш фантазувати. :D :D
Я себе патріотом не виставляю, на відміну від тебе.

Ти звичайний зрадник-ждун
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:10

  flyman написав:
  budivelnik написав:Так я ж не проти щоб ТОБІ було ВИГІДНО допомогти тим Українцям які захищаючи ТЕБЕ гинуть/калічаться на війні.
І мені не зрозуміло
Чому я щось роблячи -стаю в твоїх очах гіршим від тих(тебе) які нічого не роблять.

І останнє
На відміну від тебе або флаймана з летсуорком ( мобпридатних нормального здоровья і віку) я не відкупляюсь від служби , по тій простій причині що реально не годний..
Але будучи РЕАЛЬНО не годним до служби - я виявляюсь гіршим від годних бо вони будучи годними не відкупляються..
Так виходить
Може ти ум за разум поправиш?
прапор ВДВ СА, не тільки відміник служби, а і сам собі цілий ВЛК із обстеженням і висновком
Після проходження ВЛК в 2015 році (через 25 років ПІСЛЯ демобілізації), 50 річному прапорщику ВДВ зняли ВОС з буквою Д і залишили напис - обмежено годний
Після проходження ВЛК в 2022-2024 (кожних пів року мусив проходити) роках зробили запис
начальник містечка, ВОС113306, резерв+ маю
Номер в Оберіг 23092019......... тобто в Оберіг внесли 23 вересня 2019 року
Що відомо про "Оберіг"Історія Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів розпочалася ще у березні 2017 року з ухвалення відповідного закону. Формально реєстр був запущений у березні 2022 року, однак без повної бази.
Тобто в реєстрі Оберіг , я був зафіксований ще в первинній базі.
Після цього вже не чіпали
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли замаячив потенційний прогіб України на юридичну відмову від теріторій, то сьогодні, зведений хор хлопчиків-зрадунців, завів на всі голоси, свою пісеньку - "Україна відмовляється від миру" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:25

  pesikot написав:
  Schmit написав:Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...

Наша безпомічність ?

Ні, це констатація агрессії Росії, яку ти і тобі подібні корисні хом"ячки не хочете, не бажаете бачити

До речі, а чому ти не помітив сьогодній обстріл заводу з виробництва дронів в Росії ?

Чи це не вкладається в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності" ?

У WWII що зробила Британія у відповідь на бомбардування своєї території?
А ми?
Четвертий рік війни. Наші, а не їх мирні люди гинуть все більше, наші, а не їх міста руйнуються все більше, території ми втрачаємо все більше...
То так виглядає наближення перемоги чи...?
Невже так важко скласти 2+2, щоб зрозуміти перспективи?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:про померлих правду, або промовчати

Вообще-то полностью это выражение:
Про померлих говорять добре, або нічого крім правди.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) США стали лучше понимать позицию России относительно Украины, - Рубио
"Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы ее лучше понимаем, поскольку мы по-настоящему с ними поговорили после трех лет молчания", - сказал политик.

Це якби після 22.06.1941, після Перл-Харбору, в США заявили - "Я бы сказал, что мы вникли в позицию Германии. Теперь мы ее лучше понимаем"

Россия, в лице Путина, откровенно водит прибором по губам Трампу, а Трамп и вся его кодла, стали лучше понимать позицию России

США от такого позора рыжего клоуна Трампа, будут отмываться ещё долго

Но главный позор Трампа, ещё впереди - переговоры с Ираном

2) В Британии отреагировали на угрозу Вэнса выйти из переговоров относительно войны в Украине
В Великобритании заявили, что Украина должна самостоятельно решать свое будущее после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна выйдет из переговоров, если мирное соглашение с РФ не будет достигнуто, цитируют The Telegraph и Le Monde.

"Мы поддерживаем усилия США, направленные на то, чтобы положить конец войне надолго. Я думаю, что это то, чего мы все хотим. В конце концов, Украина должна сама решать свое будущее. Мы никогда не уйдем от Украины", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера в комментарии для журналистов.

3) У Украины нет оснований для капитуляции, - Сикорский
Украина не имеет повода для капитуляции, ведь она сегодня героически обороняется, получая от союзников военную и финансовую помощь. Об этом заявил 23 апреля во время выступления в Сейме министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Укринформ.

Свое выступление относительно задач внешней политики Польши на 2025 год Сикорский назвал самым сложным, поскольку международная ситуация "является самой сложной за последние несколько десятков лет".
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:35

Про перспективи

Рекомендую тим, хто вміє мислити.
https://war.obozrevatel.com/ukr/najgirs ... -vijna.htm
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:40

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я вважаю умови нормальні і потрібно погоджуватись. Але хто ж мене питає?

Просто надієшся що відкриють кордони і ти втечеш?
А я думаю що ні.. Адже після здачі-Захід не повинен надавати притулок, тому кордон тоді закриють з свого боку

А смысл закрывать? - если уберут "поддержку" - у людей останется два варианта: или работать или вливать в экономику свои сбережения. От обоих вариантов стране только плюс, вроде? 🤔

волнуешься? это правильно)
для начала закончат "поддержку" баварским на 500ойро/мес для "эвакуировавшихся"
готовься арбайтен _на стройке/конвейере_ ну или из "подматрасных"...
плюс _вроде_...?
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