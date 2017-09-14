За інформацією видання, Росія може отримати за пропозицією Трампа таке: - «де-юре» визнання США контролю Росії в Криму; - «де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей; - обіцянка, що Україна не стане членом НАТО — при цьому в тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу; - скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року; - розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.
При цьому Трамп пропонує Україні наступне: - «Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зазначає видання); - повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками; - безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України; - компенсація і допомога на відновлення — хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.
Також ідеться про те, що Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію, йдеться в публікації Axios.
У документі також згадується американо-українська угода щодо корисних копалин, яку, за словами Трампа, буде підписано в четвер.
Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року. Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ. Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.
Пропоную голосування з питанням: "Україна повинна прийняти ці умови чи відхилити?".
реальна відповідь - це можна обговорювати - плюс-мінус від цього можна відштовхуватись
budivelnik написав:Прийдуть хлопці з фронту і спитають Хто тут голосував за капітуляцію Що тоді?
агітуєш за розкол суспільства, щоб справдились наративи про "громадянську війну" ? твоїх синів теж спитають, і їхні бумажки та квитанції про донати будуть до лампочки хлопцям з птср та зайвою гранатою в багажнику
Та ніхто нікого питати не буде. А будівельник - лицемір звичайний. Як прийде "нова влада" і захоче відібрати магазин то він буде цілувати "нову владу" в дупу і не поперхнеться. Вони усі такі, без виключень. Ніхто свою власність на патріотизм не поміняє, дурних немає. Всі патріоти вже давно воюють а не сидять на форумах.
це ти брехло звичайне. є патріоти, які не воюють, але допомагають фронту.
а є балаболи, які дійсно виступають лише на форумі. й чомусь часто з антиукраїнськими лозунгами...
detroytred написав:Щоб забовтати те, в що я тебе макнув. В факт твоєї чергової брехні.
Якщо в тебе не вистарчає клепки щоб зрозуміти Людина, яка 30 років робила все щоб приймати САМОСТІЙНІ рішення і за цих 30 років жодного разу не була помічена в спробах кимось керувати (тобто не була депутатом, чиновником, силовиком і так далі) , яка 30 років робила все щоб зменшити тиск на неї і закликала всіх зайнятись САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ заради свого ж блага - то запідозрити таку людину в тому що в неї є бажання ТОБОЮ керувати і не керує вона тільки тому що не має інструментів - це ж яким треба бути дурнем.
ПС Тобою такі як я керують... Керують твоїми вподобаннями , керують витратами... ба більше - керують навіть доходами.. А ти нічого протиставити не можеш бо все життя шукав ПРАВИЛЬНОГО КЕРІВНИКА... от і дошукався, що ти багатій з доходом в 10 разів нижчим від бариги(ларьочника) бізнесом якого міг керувати будь-хто... Але чомусь в тебе в 10 разів менше Виходить ти будь/хто поділити на 10. Усвідомиш - то постарайся не застрелитись з рогатки , бо до нагородної зброї за 25 років так і не дослужився.
ППС так, ринок це конкуренція між капіталами(капіталістами) Ти до цієї конкуренції - яким боком? Ідей катма Розуму - катма Капіталів - катма...
Ти що думаєш що читання книжок-це досягнення? Для дитини в 5-10 років -читати книжки досягнення Для дитини 10-20 років - крім читати треба ще й розуміти прочитане
Для пенсіонера в 50+років - хизуватись що прочитав але не зрозумів...-якесь дивне заняття.
Маразм це чергове твоє перекривання брехні брехнею. Тепер заліпив єралашика про якесь *керувати* мною. Тобто спочатку заліпив "змусити" на брехню про "все рівно"; потім це заліпив брехнею на лише "агресивно показую"; тепер перейшов на якесь "керувати"; про якийсь пошук все життя правильного керівника заголосив.
Чудило, я краще зі смітами-кейнсами-бальцеровичами втрачу, ніж з твоєю відсеб'ятиною отримаю.
І не плутай. Хизуєшся тут лише ти. Аргументом (оскільки він в тебе один і був метою діяльності) -- бо я мільйонер, а в кого не мільйони -- голодранець. Моє нагадування про отримані знання у визнаних фахівців йдуть суто в пику твоїй відсеб'ятині. Ще з поясненням, що їх цілком достатньо для можливості розгледіти твої дурниці.
Вкажи критерії голодранця... Щоб не вийшло, що ти в економічній сфері зробив результат --- більше півкраїни голодранці. Якщо не під 3\4. Економіку голодранців набудував... Ти ж по загальному результату оцінювати вважаєш. В твоїй системі координат себе й побачиш.
Тільки не єралашиком. А критерії і загальний результат.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 кві, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Вже чи не щоденна констатація нашої безпомічності. І що з цим робити - ніхто навіть не пропонує. На адекватну відповідь ми не здатні, на компроміси для миру - не згодні. Так перемагати пропонується ще до 2029, а там вже точно...
Наша безпомічність ?
Ні, це констатація агрессії Росії, яку ти і тобі подібні корисні хом"ячки не хочете, не бажаете бачити
До речі, а чому ти не помітив сьогодній обстріл заводу з виробництва дронів в Росії ?
Чи це не вкладається в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності" ?
У WWII що зробила Британія у відповідь на бомбардування своєї території? А ми? Четвертий рік війни. Наші, а не їх мирні люди гинуть все більше, наші, а не їх міста руйнуються все більше, території ми втрачаємо все більше... То так виглядає наближення перемоги чи...? Невже так важко скласти 2+2, щоб зрозуміти перспективи?
Тобі все вклалось в твій капітулянский світогляд "констатація нашої безпомічності"
От якби, як Дрезден в 1945 році ... тьфу на тебе, убогого капитулянта )
Зніми труси зі своєї голови, на четвертий рік війни ... російська "друга армія світу" довбеться об Покровськ
При цьому, на теріторії Росії знищують арсенал збереження зброї та виносять завод по виробництву І російське ППО, нічого не може з цим зробити
pesikot написав:При цьому, на теріторії Росії знищують арсенал збереження зброї
2+2 складешь ? Чи допомога потрібна ?
Можна скласти і отак: На четвертий рік війни в арсеналі ворога ще лежали - *Однако, по данным ЦПД, там хранились значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам "Панцирь-С1", С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".Всего в арсенале было около 105 тысяч тонн вооружения.* https://www.rbc.ua/ukr/news/znishcheniy ... 35590.html ________________________________ *Ми наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню": Зеленський відреагував на удар РФ по Марганцю і розповів про переговори в Лондоні* https://war.obozrevatel.com/ukr/mi-napo ... ondoni.htm Порівняй з тим, що лунало від влади рік тому при терорударах рфії.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 кві, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є питанням обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без пострілу?" - написав глава Білого дому.
За його словами, такі заяви Зеленського "ускладнюють врегулювання війни".
"Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому пʼять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, крім продовження "поля вбивства", - додав він.
Отже мова йшла про визнання Криму територією рфії не Україною, а США? Хм, хтось потужно бреше, дуже потужно.