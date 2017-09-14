budivelnik написав:

detroytred написав: Щоб забовтати те, в що я тебе макнув.

В факт твоєї чергової брехні. Щоб забовтати те, в що я тебе макнув.В факт твоєї чергової брехні.

Якщо в тебе не вистарчає клепки щоб зрозумітиЛюдина, яка 30 років робила все щоб приймати САМОСТІЙНІ рішення і за цих 30 років жодного разу не була помічена в спробах кимось керувати (тобто не була депутатом, чиновником, силовиком і так далі) , яка 30 років робила все щоб зменшити тиск на неї і закликала всіх зайнятись САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ заради свого ж блага - то запідозрити таку людину в тому що в неї є бажання ТОБОЮ керувати і не керує вона тільки тому що не має інструментів - це ж яким треба бути дурнем.ПСТобою такі як я керують...Керують твоїми вподобаннями , керують витратами... ба більше - керують навіть доходами..А ти нічого протиставити не можеш бо все життя шукав ПРАВИЛЬНОГО КЕРІВНИКА...от і дошукався, що ти багатій з доходом в 10 разів нижчим від бариги(ларьочника) бізнесом якого міг керувати будь-хто...Але чомусь в тебе в 10 разів меншеВиходить ти будь/хто поділити на 10.Усвідомиш - то постарайся не застрелитись з рогатки , бо до нагородної зброї за 25 років так і не дослужився.ППСтак, ринок це конкуренція між капіталами(капіталістами)Ти до цієї конкуренції - яким боком?Ідей катмаРозуму - катмаКапіталів - катма...Ти що думаєш що читання книжок-це досягнення?Для дитини в 5-10 років -читати книжки досягненняДля дитини 10-20 років - крім читати треба ще й розуміти прочитанеДля пенсіонера в 50+років - хизуватись що прочитав але не зрозумів...-якесь дивне заняття.