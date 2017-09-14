"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є питанням обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без пострілу?" - написав глава Білого дому.



За його словами, такі заяви Зеленського "ускладнюють врегулювання війни".



"Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому пʼять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, крім продовження "поля вбивства", - додав він.