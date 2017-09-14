Можна скласти і отак: На четвертий рік війни в арсеналі ворога ще лежали
Так є виробництво. І десь продукт виробництва має зберігатись. Чому б не на «одному з найбільш захищених складів», який як виявляється всього 60 км від столиці, а отже закритий не тільки ППО нижнього (ближнього ) ярусу типу Панцир, а ще і зональним, типу С-400, які криють московську агломерацію. Тут хто що хоче прочитати: я побачив цифру, що він наповнений менше половини від можливого заповнення. Тобто один з найбільш захищених - і лише менш ніж наполовину (105 тис з можливих 265 тис тонн) . Я можу робити висновок, що менш захищені арсенали тримають ще менш заповненими. Але ви можете робити свій.
Найкраще для нас - те , що склад напівпустий... Адже з точки зору логістики-він найкраще підходив для забезпечення воюючої армії З сторони України - Закритий Москвою (треба облітати) З другого боку - море ж/д шляхів...
Отже недаремно пуйло бігає по світу випрошуючи снаряди... ох недарма.
Я не наполягав на отому своєму висновку, що він єдино вірний. І тим паче не заперечував песікотовський. І не збираюсь заперечувати ваш. Я саме те і показав, що там далеко не тільки оте Песікота 2+2 і єдиний висновок.
"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є питанням обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без пострілу?" - написав глава Білого дому.
За його словами, такі заяви Зеленського "ускладнюють врегулювання війни".
"Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому пʼять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, крім продовження "поля вбивства", - додав він.
Отже мова йшла про визнання Криму територією рфії не Україною, а США? Хм, хтось потужно бреше, дуже потужно.
Ти, нарешті, склав 2+2 и отримав значення = 4
Дійсно, хтось потужно бреше і це, па-бам - Трамп Він завжди бреше, як росіянин
"Я не маю нічого спільного з Росією" - брехня, він в десна лупиться з Путіним
"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією" - це теж брехня
Трамп бреше, бо він нічого не зміг зробити, тому він і хоче вийти з перемовин, Але йому потрібно знайти крайнього.
Ну не себе ж він буде нікчемним лузером визнавати, що не зміг нічого зробити. Він же - найвеличніший
PS. Стосовно тебе, давай наступну задачу, скільки буде 2+3 Може через півроку зрозумієшь, що це = 5 )
Ти якось визначся. Ти або розвалив армію і тоді можна заявляти що я набудував голодранців... Або ти зробив свою роботу - став майором Я зробив свою роботу - став успішним...
А то ти постійно плутаєш де треба бути в трусах, а де з хрестиком. Ти мене слухався? Ні Ти мене підтримував - ні.. Ти робив те що я підказував?-ні То чого я маю відповідати за те що ТИ ГОЛОДРАНЕЦЬ ? Як працював - туди й прийшов. До речі інших це також стосується Ніхто з нас не отримає всього що хоче - але всі отримають на те що заслужили.
Тобто ти злився. Склав черговий єралашик замість чітко вказати критерії поняття голодранця, яким ти сам і оперував. І показати себе в ТВОЇЙ же системі оцінювання по загальному результату.
Що ти в мій бік киваєш гривою про моє визначитись? Я-то визначився і тобі вказав одразу на мою систему -- кожний відповідає суто за свої визначені межі. Точніше не мою, а та, що існує в державі і визначена законами-правилами. Це власне ТИ висунув свою систему про відповідальність кожного по загальному результату.
То. Тепер. Давай. Отак. Себе. По СВОЇЙ системі. Не зливайся. Тобто не намагайся перекрити новими...))
"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є питанням обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без пострілу?" - написав глава Білого дому.
За його словами, такі заяви Зеленського "ускладнюють врегулювання війни".
"Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому пʼять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, крім продовження "поля вбивства", - додав він.
Отже мова йшла про визнання Криму територією рфії не Україною, а США? Хм, хтось потужно бреше, дуже потужно.
Ти, нарешті, склав 2+2 и отримав значення = 4
Дійсно, хтось потужно бреше і це, па-бам - Трамп Він завжди бреше, як росіянин
Що у плані Трампа За даними Daily Telegraph, мирний план США має сім пунктів і передбачає, по-перше, негайне перемир'я, по-друге, початок прямих переговорів між Україною та Росією, по-третє, відмову України від вступу до НАТО, але можливість її приєднання до Європейського Союзу. Четвертий і п'ятий пункти - про території.
США де-юре визнають російську анексію Криму, а Україна та Росія - заморозять лінію фронту.
Документ не передбачає формального визнання окупованих районів України (майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей) російськими, але, за даними Daily Telegraph та Axios, говорить про фактичне визнання контролю Росії над ними Вашингтоном. Україна отримає невелику частину Харківської області, яку Росія повторно захопила навесні 2023 року.
Запорізьку атомну електростанцію вважатимуть українською, але управлятиме нею США. Електроенергію звідти постачатимуть як в Україну, так і в Росію.
У шостому пункті йдеться, що Україна підпише угоду зі США про спільний видобуток корисних копалин.
Сьомий пункт стверджує, що США та Росія можуть встановити нові економічні зв'язки за повного скасування американських санкцій та початку співпраці між Москвою та Вашингтоном у сфері енергетики.
План не містить жодних чітких гарантій безпеки для України з боку США. Але згадує про "гарантії безпеки" від європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців.
І де тут вимоги до України де-юре визнавати Крим?
Вказано чітко "США де-юре визнають російську анексію Криму, а Україна та Росія - заморозять лінію фронту".
Навіщо так брехати українцям? Лижбыневыборы?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 кві, 2025 20:42, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:кожний відповідає суто за свої визначені межі. Це власне ТИ висунув свою систему про відповідальність кожного по загальному результату.
В моїх межах ти нуль без палички 1 Економічно - голодранець 2 Робоче місце - розвалив і здриснув на пенсію 3 Під час війни -якщо донатиш то мілко-мілко...(тобто користі від тебе ні як від бійця, ні як від успішного)
Давай ти тепер свої критерії про мене бо в моїх критеріях я 1 Економічно -плачу податки будучи старшим від тебе 2 Робочі місця підтримую і створюю нові навіть під час війни 3 Армію підтримую фінансово ( якщо не можу фізично)
budivelnik написав:звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ сайту-це ваша персональна відповідальність, бути санітарами ресурсу, Підтримую А то виглядаєте як дейтротред... Якщо питання про боєготовність Армії гроші за підняття якої він отримував 25 років - то він за загальний стан справ не відповідає , в нього в кабінеті всі папірці були розложені згідно нормативів і правил...
Але при цьому сам він постійно докоряє опонентам , що ті ВІДПОВІДАЛЬНІ за стан в Державі.. Так і у Вас Ви якось вирішіть - Ви відповідальні за чистоту цих сторінок чи ні?
От брехунець)))
Я ТЕБЕ макаю в ТВОЮ ж систему. Яку тільки ти і вигадав. І сам на мене вирішив націпити.
А тепер гривою киваєш в мій бік. Ти не можеш не брехати??? Ну спробуй хоч щось без брехні будувати. Це паталогія якась...
prodigy написав:Бетон ворог, що він тут робить на українському форумі-працює за гроші москалів, тому що він сепар і ватнік, досі не розумію, чому модератори не заборонили Реєстрацію нових користувачів після 24 лютого 2022р. На всіх проукраїнських ресурсах російській сволоті миттєво ставили бан
навіть по словам, які цей шмат лайна використовує, видно що він з запоребрика, бо наші ніколи про каструлі не писали, ні в 2004, ні в 2014, тим більше після 2022
тому звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ сайту-це ваша персональна відповідальність, бути санітарами ресурсу, якщо у вас око замулено, то я звертаюсь до вас -зупиніть волання про те, що нас кинули, все пропало , фронт завтра посипиться.
Підтримую ...
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