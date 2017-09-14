detroytred написав:кожний відповідає суто за свої визначені межі. Це власне ТИ висунув свою систему про відповідальність кожного по загальному результату.
В моїх межах ти нуль без палички 1 Економічно - голодранець 2 Робоче місце - розвалив і здриснув на пенсію 3 Під час війни -якщо донатиш то мілко-мілко...(тобто користі від тебе ні як від бійця, ні як від успішного)
Давай ти тепер свої критерії про мене бо в моїх критеріях я 1 Економічно -плачу податки будучи старшим від тебе 2 Робочі місця підтримую і створюю нові навіть під час війни 3 Армію підтримую фінансово ( якщо не можу фізично)
Ну що ж ти здриснув-то? Мова була про критерії поняття голодранець і застосування твоєї ж системи оцінки по загальному результату до тебе.
А ти знов про інше співати починаєш. Намагаєшся підмінити, перекрити.
prodigy написав:Бетон ворог, що він тут робить на українському форумі-працює за гроші москалів, тому що він сепар і ватнік, досі не розумію, чому модератори не заборонили Реєстрацію нових користувачів після 24 лютого 2022р. На всіх проукраїнських ресурсах російській сволоті миттєво ставили бан
навіть по словам, які цей шмат лайна використовує, видно що він з запоребрика, бо наші ніколи про каструлі не писали, ні в 2004, ні в 2014, тим більше після 2022
тому звертаю увагу МОДЕРАТОРІВ сайту-це ваша персональна відповідальність, бути санітарами ресурсу, якщо у вас око замулено, то я звертаюсь до вас -зупиніть волання про те, що нас кинули, все пропало , фронт завтра посипиться.
Підтримую ...
Прямий обов"язок модераторів - виконувати написані ними правила форуму
Хе-хе.
Тільки-но вранці вказав --- вам тільки інструментів не вистачає.
Самі повизначали на свій розсуд... Тепер до інструменту потягнулися.
З.и. може Бетон і перегибає... То нехай модери самі й розбираються.
А отак, як отой продіджі состряпав... то це напрямок в дніще.
"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є питанням обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без пострілу?" - написав глава Білого дому.
За його словами, такі заяви Зеленського "ускладнюють врегулювання війни".
"Ситуація для України жахлива — він може мати мир або він може боротися ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю багато спільного з бажанням врятувати в середньому пʼять тисяч російських та українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, крім продовження "поля вбивства", - додав він.
Отже мова йшла про визнання Криму територією рфії не Україною, а США? Хм, хтось потужно бреше, дуже потужно.
Ти, нарешті, склав 2+2 и отримав значення = 4
Дійсно, хтось потужно бреше і це, па-бам - Трамп Він завжди бреше, як росіянин
Не факт.
Факт
"24 години" і все таке інше )
Якщо ти цього не помічаешь, як не помічаешь удари України по РФ, то це твоя особиста проблема
Зніми труси з голови Труси для сраки
PS. 2+2 ти не зміг зрозуміти. У тебе, то -6, то +20