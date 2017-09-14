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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13654136551365613657
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:36

  fox767676 написав:
  prodigy написав:бо наші ніколи про каструлі не писали, ні в 2004, ні в 2014, тим більше після 2022


звикайте шановні, часи змінюються, ідоли падуть

Падешь ти, 5 куйовий

Ти задвигав про ко-ко-копита Трампа, який виявився пуделем Путіна

Бо ти весь наскрізь російський номерний
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:38

  prodigy написав:
  yanyura написав:
  prodigy написав:про померлих правду, або промовчати

Вообще-то полностью это выражение:
Про померлих говорять добре, або нічого крім правди.


дякую за дослівну цитату
тема померлого папи вже втратила актуальність у світі,
нова тема: бойкот хлопчика Рубіо зустрічі в Лондоні

тема набрала цікавий оберт: кажуть, що Венс приїзджав особисто впевнитися папа ще чи вже, тому поспішили "на хуторі" відсвітити факт що вже
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Песков назвал условие, при котором Россия готова "мгновенно" прекратить войну в Украине
Если украинская армия сложит оружие и выйдет с территорий Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей, военные действия "будут мгновенно прекращены", заявил пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.


"Мы ничего не знаем", "Всё от нас скрывают", "Надо начать переговоры, тогда узнаем, чего хочет Россия", "Надо отдать юридически Крым и всё закончится" ...
Это так пишут наши местные полезные хомячки.
"Полезные" ?

Нет, они все прекрасно знают, чего хочет РФ и эти хотелки РФ они продвигают
на украинском форуме

И обвиняют Украину, что "Украина не хочет мира"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:50

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Ти, нарешті, склав 2+2 и отримав значення = 4

Дійсно, хтось потужно бреше і це, па-бам - Трамп
Він завжди бреше, як росіянин

Не факт.

Факт

"24 години" і все таке інше )

Якщо ти цього не помічаешь, як не помічаешь удари України по РФ, то це твоя особиста проблема

Зніми труси з голови
Труси для сраки

PS. 2+2 ти не зміг зрозуміти. У тебе, то -6, то +20

Четвертий і п'ятий пункти - про території.
США де-юре визнають російську анексію Криму, а Україна та Росія - заморозять лінію фронту.
Де тут вимога до України де-юре визнавати Крим?
Не Трамп, а Зе знову збрехав українцям.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:52

detroytred
читать меееедлееееенннно шевеля губами...
много раз... до осознания прочитанного...
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7210115/

желательно летусроку и андрийку с никАлАем(мыкола) присоединиться к прочтению и осмыслению прочитанного ...
парнокопытным можно не читать, для них очень сложная конструкция)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:58

  Прохожий написав:detroytred
читать меееедлееееенннно шевеля губами...
много раз... до осознания прочитанного...
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7210115/

Мееееееееедлєнно напиши, що нового ти там прочитав.
І конкретно вкажи, що з отого прочитаного заперчує якісь мої твердження.

Нееееее взааааагалі, ааааа кооооонкретно.
Коли осознаєш, спробуй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:06

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Не факт.

Факт

"24 години" і все таке інше )

Якщо ти цього не помічаешь, як не помічаешь удари України по РФ, то це твоя особиста проблема

Зніми труси з голови
Труси для сраки

PS. 2+2 ти не зміг зрозуміти. У тебе, то -6, то +20

Четвертий і п'ятий пункти - про території.
США де-юре визнають російську анексію Криму, а Україна та Росія - заморозять лінію фронту.
Де тут вимога до України де-юре визнавати Крим?
Не Трамп, а Зе знову збрехав українцям.


То як там з ударами по РФ ?
Тобі потрібні окуляри, щоб це побачити ?
Чи методичка і 11 фублів заважають це зробити ?

У тебе методичка - Україна винувата

Де 24 години Трампа ?

Що трапилось ? ))

Повивчай "де-юре" і "де-факто", напишешь мені доклад )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:20

Єрмак - негайне, повне та безумовне припинення вогню

У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.

Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.

Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.
https://t.me/ermaka2022/6122
_________________________________

Це те, про що і казав Лапей ще рік тому -- голосити про РПВ (негайне повне безумовне припинення вогню, як перший крок...).
Як мінімум, це безпрограшна позиція.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:"Надо отдать юридически Крым и всё закончится"

ти гарно вмієш непомічати незручних питань. Яка це "юридическая отдача" Криму, можна детальніше і по процедурі?
Чи ти думаєш Зеленський просто в тік-тоці запише відео "іменем ОСББ номер 7 юридично визнаю Крим російським" і все, Крим_їх )).
Давай юрист пиши, щоб було сміху до вихідних
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:38

  detroytred написав:У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.

Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.

Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.
https://t.me/ermaka2022/6122
_________________________________

Це те, про що і казав Лапей ще рік тому -- голосити про РПВ (негайне повне безумовне припинення вогню, як перший крок...).
Як мінімум, це безпрограшна позиція.

рік тому це було лиття води на оркомлин, так як передишка і ніякого покращення перпозицій
flyman
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