Падешь ти, 5 куйовий
Ти задвигав про ко-ко-копита Трампа, який виявився пуделем Путіна
Бо ти весь наскрізь російський номерний
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Додано: Сер 23 кві, 2025 20:36
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:38
тема набрала цікавий оберт: кажуть, що Венс приїзджав особисто впевнитися папа ще чи вже, тому поспішили "на хуторі" відсвітити факт що вже
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Мы ничего не знаем", "Всё от нас скрывают", "Надо начать переговоры, тогда узнаем, чего хочет Россия", "Надо отдать юридически Крым и всё закончится" ...
Это так пишут наши местные полезные хомячки.
"Полезные" ?
Нет, они все прекрасно знают, чего хочет РФ и эти хотелки РФ они продвигают
на украинском форуме
И обвиняют Украину, что "Украина не хочет мира"
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:50
США де-юре визнають російську анексію Криму, а Україна та Росія - заморозять лінію фронту.
Де тут вимога до України де-юре визнавати Крим?
Не Трамп, а Зе знову збрехав українцям.
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:52
detroytred
читать меееедлееееенннно шевеля губами...
много раз... до осознания прочитанного...
желательно летусроку и андрийку с никАлАем(мыкола) присоединиться к прочтению и осмыслению прочитанного ...
парнокопытным можно не читать, для них очень сложная конструкция)
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:58
Мееееееееедлєнно напиши, що нового ти там прочитав.
І конкретно вкажи, що з отого прочитаного заперчує якісь мої твердження.
Нееееее взааааагалі, ааааа кооооонкретно.
Коли осознаєш, спробуй.
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:06
То як там з ударами по РФ ?
Тобі потрібні окуляри, щоб це побачити ?
Чи методичка і 11 фублів заважають це зробити ?
У тебе методичка - Україна винувата
Де 24 години Трампа ?
Що трапилось ? ))
Повивчай "де-юре" і "де-факто", напишешь мені доклад )
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:20
Єрмак - негайне, повне та безумовне припинення вогню
У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.
Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.
Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.
Домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.
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Це те, про що і казав Лапей ще рік тому -- голосити про РПВ (негайне повне безумовне припинення вогню, як перший крок...).
Як мінімум, це безпрограшна позиція.
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ти гарно вмієш непомічати незручних питань. Яка це "юридическая отдача" Криму, можна детальніше і по процедурі?
Чи ти думаєш Зеленський просто в тік-тоці запише відео "іменем ОСББ номер 7 юридично визнаю Крим російським" і все, Крим_їх )).
Давай юрист пиши, щоб було сміху до вихідних
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:38
рік тому це було лиття води на оркомлин, так як передишка і ніякого покращення перпозицій
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