У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.
Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.
Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.
pesikot написав:"Надо отдать юридически Крым и всё закончится"
ти гарно вмієш непомічати незручних питань. Яка це "юридическая отдача" Криму, можна детальніше і по процедурі? Чи ти думаєш Зеленський просто в тік-тоці запише відео "іменем ОСББ номер 7 юридично визнаю Крим російським" і все, Крим_їх )). Давай юрист пиши, щоб було сміху до вихідних
detroytred написав:У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.
Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.
Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.
detroytred написав:У Лондоні відбулася зустріч нашої делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом.
Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа.
Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.
Це те, про що і казав Лапей ще рік тому -- голосити про РПВ (негайне повне безумовне припинення вогню, як перший крок...). Як мінімум, це безпрограшна позиція.
рік тому це було лиття води на оркомлин, так як передишка і ніякого покращення перпозицій
З точністю да навпаки. Рік тому це мало більший зиск, ніж сьогодні. Бо в Трампа не з'явилося б підстав урівнювати Україну та рфію. Прийшлося б голосити тільки про змусити пу на зупинку війни. Не було б отого в Овальному кабінеті і т.д.
Стосовно кому і чому коли потрібна передишка -- це треба хоч якось обгрунтовувати. Бо Жорін каже, що пауза навіть на півроку дасть нам змогу набудувати та підготувати ого-го-го. Що навряд чи буде бажання сунутись знов.
Про як за рік покращились позиції теж хотілось би почути.
Хоча - да)))) Саме отака контраргументація про кому передишка та млин рік тому лунала. Якщо ви про це.
Що це за одержимість якась з «лапеєм»? Це якийсь відомий вчений, історик, філософ, що ви щодня про нього тут? Звідки оце поклонстао взялось? З чого воно почалось, і як його припинити? Це зараз схоже як абирвалг щодня заходить в свою гілку , яку сам створив і сам там пише, і сперечається сам з собою.
Hotab Ла пей це такий місцевий маоїст . Згідно підпису "лікував вату від натофобії", але як прийшов триндець заволав про китайський план миру- "Сі, спасі!" і жодного кроку в бік тцк щоб власноруч ознайомитися з омріяними натівськими стандартами