Hotab написав:detroytred
Це те, про що і казав Лапей
Що це за одержимість якась з «лапеєм»? Це якийсь відомий вчений, історик, філософ, що ви щодня про нього тут? Звідки оце поклонстао взялось? З чого воно почалось, і як його припинити?
Це зараз схоже як абирвалг щодня заходить в свою гілку , яку сам створив і сам там пише, і сперечається сам з собою.
Відповідаю: ні на усі питання.
Пояснюю: це підкреслення та нагадування отим всім тутошнім "загонщикам-сектантам" (тобто агресивним) про їх вчинки.
І цього б нагадування вже давно б не було, якби хоч один з них визнав свою неправоту.
Але вони навіть!!! вже після факту (про рпв спокійнісінько зараз голосить влада) у відповідь співають якісь несінітниці про нема рпв, на коліна і т.д.
Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?
Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.
Лапей висунув думку, його за це звинувачували та ображали. Саме за думку. І через ці обставини він, давнєшній учасник форуму (багатьох самих різних обговорень. Не пригадую, щоб він переходив на особистості), був забанений та покинув його.
Його і його думок нема на форумі, а оті, хто до цього призвів, навіть не моргають.
І як це порівняти з абарилгв?
Який іноді заглядає з одним і тим же.
Ну і ви... заглянули, закинули про одержимість, поклонство... та й пішли)) В інші місця)) До інших обговорень))
То навіщо було оце закидувати?
З.и. Р П В...
Зміна риторики влади на рпв.... після кордонів, репарацій, покарання і т.д.
Да це подія подій...
Це дійсно "переворот думок" (с).
Тектонічній зсув...
Тому і згадую. Ну і Лапея попутньо.
(Це як виграш виборів Трампом. І Фох єдиний з отією думкою та гонінням на нього).
І Фокса також згадував би)) кожного дня, якби він отак постраждав за свою думку. Ну і Трамп отак не косячив.