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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13655136561365713658
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 22:45

  Hotab написав:detroytred


Це те, про що і казав Лапей


Що це за одержимість якась з «лапеєм»? Це якийсь відомий вчений, історик, філософ, що ви щодня про нього тут? Звідки оце поклонстао взялось? З чого воно почалось, і як його припинити?
Це зараз схоже як абирвалг щодня заходить в свою гілку , яку сам створив і сам там пише, і сперечається сам з собою.

Відповідаю: ні на усі питання.

Пояснюю: це підкреслення та нагадування отим всім тутошнім "загонщикам-сектантам" (тобто агресивним) про їх вчинки.
І цього б нагадування вже давно б не було, якби хоч один з них визнав свою неправоту.
Але вони навіть!!! вже після факту (про рпв спокійнісінько зараз голосить влада) у відповідь співають якісь несінітниці про нема рпв, на коліна і т.д.

Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?

Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.
Лапей висунув думку, його за це звинувачували та ображали. Саме за думку. І через ці обставини він, давнєшній учасник форуму (багатьох самих різних обговорень. Не пригадую, щоб він переходив на особистості), був забанений та покинув його.
Його і його думок нема на форумі, а оті, хто до цього призвів, навіть не моргають.
І як це порівняти з абарилгв?
Який іноді заглядає з одним і тим же.


Ну і ви... заглянули, закинули про одержимість, поклонство... та й пішли)) В інші місця)) До інших обговорень))
То навіщо було оце закидувати?

З.и. Р П В...
Зміна риторики влади на рпв.... після кордонів, репарацій, покарання і т.д.
Да це подія подій...
Це дійсно "переворот думок" (с).
Тектонічній зсув...

Тому і згадую. Ну і Лапея попутньо.
(Це як виграш виборів Трампом. І Фох єдиний з отією думкою та гонінням на нього).
І Фокса також згадував би)) кожного дня, якби він отак постраждав за свою думку. Ну і Трамп отак не косячив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 23:02

detroytred

Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?

Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.


Так і абирвалг все сам собі пише і чекає щоб ви покаялись, і розказали йому, чому не захищаєте державу (я не підтримую його позицію, якщо що… я вам кажу його логіку очікування від вас, мене та ще когось там що він собі придумав , так само як ви чекаєте якогось каяття від когось і носитесь як зі ступою з тим лапаєм).
І так само як і ви не чуєте інших, він не чує вас, що б ви йому не казали.


Ну і взагалі оце ваше «от якби тоді» це повна маячня.
По-перше, жодних гарантій що ті перемовини могли б відбутись, що були б погоджені вимоги . В Стамбулі не могли, зараз не можуть, а от в 2023-му (чи коли там Лапай пропонував?) домовились би. Ага, з чого б це?
По-друге , хто взагалі знає як пішла б далі історія, якщо змінити щось в минулому? Ви гарантуєте, що зажили б довго, мирно і щасливо в 2023 році і досі б все було б прекрасно? Ніхто не знає як би воно було! Може б взагалі б було на папері (я сумніваюсь що було б навіть на папері) , а по факту все б продовжувалось.
Але ви собі навіщось створили ідола, і кажете «от був же провидець!»
Дурня, їй Богу, Впевнений, то від надлишку вільного часу у вас дурні думки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 23:11

  Hotab написав:detroytred

Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?

Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.


Так і абирвалг все сам собі пише і чекає щоб ви покаялись, і розказали йому, чому не захищаєте державу (я не підтримую його позицію, якщо що… я вам кажу його логіку очікування від вас, мене та ще когось там що він собі придумав , так само як ви чекаєте якогось каяття від когось і носитесь як зі ступою з тим лапаєм).
І так само як і ви не чуєте інших, він не чує вас, що б ви йому не казали.

От тільки в абарилгва підставою є власні вигадки-хатєлки, а в мене підставою є факт --- Лапей висував думку, що владі треба перейти від утопічних цілей .... до реальних. А саме до РПВ. І саме це відбулося --- влада змінила попередню риторику на рпв.
І на цей факт опоненти Лапея і тепер мої несуть якусь маячню про рпв нема, на коліна і т.д.

Різниця є? Чи нема?
Між фактом і власною вигадкою.
В якості підстав.
detroytred
 
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