Що це за одержимість якась з «лапеєм»? Це якийсь відомий вчений, історик, філософ, що ви щодня про нього тут? Звідки оце поклонстао взялось? З чого воно почалось, і як його припинити? Це зараз схоже як абирвалг щодня заходить в свою гілку , яку сам створив і сам там пише, і сперечається сам з собою.
Відповідаю: ні на усі питання.
Пояснюю: це підкреслення та нагадування отим всім тутошнім "загонщикам-сектантам" (тобто агресивним) про їх вчинки. І цього б нагадування вже давно б не було, якби хоч один з них визнав свою неправоту. Але вони навіть!!! вже після факту (про рпв спокійнісінько зараз голосить влада) у відповідь співають якісь несінітниці про нема рпв, на коліна і т.д.
Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?
Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем. Лапей висунув думку, його за це звинувачували та ображали. Саме за думку. І через ці обставини він, давнєшній учасник форуму (багатьох самих різних обговорень. Не пригадую, щоб він переходив на особистості), був забанений та покинув його. Його і його думок нема на форумі, а оті, хто до цього призвів, навіть не моргають. І як це порівняти з абарилгв? Який іноді заглядає з одним і тим же.
Ну і ви... заглянули, закинули про одержимість, поклонство... та й пішли)) В інші місця)) До інших обговорень)) То навіщо було оце закидувати?
З.и. Р П В... Зміна риторики влади на рпв.... після кордонів, репарацій, покарання і т.д. Да це подія подій... Це дійсно "переворот думок" (с). Тектонічній зсув...
Тому і згадую. Ну і Лапея попутньо. (Це як виграш виборів Трампом. І Фох єдиний з отією думкою та гонінням на нього). І Фокса також згадував би)) кожного дня, якби він отак постраждав за свою думку. Ну і Трамп отак не косячив.
Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?
Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.
Так і абирвалг все сам собі пише і чекає щоб ви покаялись, і розказали йому, чому не захищаєте державу (я не підтримую його позицію, якщо що… я вам кажу його логіку очікування від вас, мене та ще когось там що він собі придумав , так само як ви чекаєте якогось каяття від когось і носитесь як зі ступою з тим лапаєм). І так само як і ви не чуєте інших, він не чує вас, що б ви йому не казали.
Ну і взагалі оце ваше «от якби тоді» це повна маячня. По-перше, жодних гарантій що ті перемовини могли б відбутись, що були б погоджені вимоги . В Стамбулі не могли, зараз не можуть, а от в 2023-му (чи коли там Лапай пропонував?) домовились би. Ага, з чого б це? По-друге , хто взагалі знає як пішла б далі історія, якщо змінити щось в минулому? Ви гарантуєте, що зажили б довго, мирно і щасливо в 2023 році і досі б все було б прекрасно? Ніхто не знає як би воно було! Може б взагалі б було на папері (я сумніваюсь що було б навіть на папері) , а по факту все б продовжувалось. Але ви собі навіщось створили ідола, і кажете «от був же провидець!» Дурня, їй Богу, Впевнений, то від надлишку вільного часу у вас дурні думки.
Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?
Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.
Так і абирвалг все сам собі пише і чекає щоб ви покаялись, і розказали йому, чому не захищаєте державу (я не підтримую його позицію, якщо що… я вам кажу його логіку очікування від вас, мене та ще когось там що він собі придумав , так само як ви чекаєте якогось каяття від когось і носитесь як зі ступою з тим лапаєм). І так само як і ви не чуєте інших, він не чує вас, що б ви йому не казали.
От тільки в абарилгва підставою є власні вигадки-хатєлки, а в мене підставою є факт --- Лапей висував думку, що владі треба перейти від утопічних цілей .... до реальних. А саме до РПВ. І саме це відбулося --- влада змінила попередню риторику на рпв. І на цей факт опоненти Лапея і тепер мої несуть якусь маячню про рпв нема, на коліна і т.д.
Різниця є? Чи нема? Між фактом і власною вигадкою. В якості підстав.
Вау?!)))) То вже і ви почали нести маячню про якісь гарантії чи домовились би... То у вас така дурня від відсутності часу мееееееееедлєнно прочитати текст. Зрозуміти про що в ньому мова.
За віконцем факт: влада наголошує на пропозиції РПВ. І ця позиція не несе ніякого негативу. Навпаки. Саме про це було в Лапея.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 кві, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
В нього ж не гірший «факт». Є «військовий» , є «війна». Військовий не на війні, не був ніколи і не збирається. Ви кажете «може буду». А він каже «факт за віконцем ! Нема і не був!!» Бийте його «факти» З його точки зору він не менше правий , ніж ви тут собі придумали «факт за віконцем».
тут очевидна й елементарна --- влада голосить про РПВ.
Тобто ви думали, що ті хто заперечував Лапаю в 2023-му, розраховують на вічну війну?? Тобто ви і в 2030-му (не дай Бог) якщо війна триватиме доти, при початку чергових переговорів, скажете «ага! Лапай був правий!! Бачте, перемовини!!»
Ви зараз як отой Віталік, який кричав про «допомогу до літа 2023-го», в 2025-му при першому ж згортанні від США закричав «ага! Я казав, що допомога не вічна!» Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде? Хто заперечував, що колись буде припинення допомоги (доречі досі не припинена, ні військова, ні гроші). Хіба хтось обіцяв вічну війну?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 23 кві, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
В нього ж не гірший «факт». Є «військовий» , є «війна». Військовий не на війні, не був ніколи і не збирається. Ви кажете «може буду». А він каже «факт за віконцем ! Нема і не був!!» Бийте його «факти» З його точки зору він не менше правий , ніж ви тут собі придумали «факт за віконцем».
Угу)) Військовий -- особа, яка перебуває на вслужбі. Крапка. І ніяк інакше.
Я ж і не заперечую, що не був на цій війні, що за віконцем. В інших бойових діях приймав участь в молоді роки.
Ви предмет його претензії підмінили. Що він висуває і що ви отут намагаєтесь вставити.
Спробуйте ще раз. Бо вигадуєте не гірше нього.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 24 кві, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
тут очевидна й елементарна --- влада голосить про РПВ.
Тобто ви думали, що ті хто заперечував Лапаю в 2023-му, розраховують на вічну війну?? Тобто ви і в 20230-му (не дай Бог) якщо війна триватиме доти, при почату чергових переговорів, скажете «ага! Лапай був правий!! Бачте, перемовини!!»
Тобто ви чомусь вигадуєте.
Влада голосила про кордони, перемогу, звільнення територій, репарації, покарання тощо. Лапей вказав, що це нереально, треба змінити на РПВ.
Що і сталося. Факт. За віконцем.
Ті, хто заперечував Лепею, аргументували - це зрада, пауза вигідна ворогу, він посилиться і тоді нанесе нам поразку, ніззя переходити на пропонування РПВ.
Навіщо вигадувати? Факт за віконцем. А також те, що його затюкали за отаку думку. Зацькували, бо настільки сильно були проти наявності отакої думки.
Hotab написав:Ви зараз як отой Віталік, який кричав про «допомогу до літа 2023-го», в 2025-му при першому ж згортанні від США закричав «ага! Я казав, що допомога не вічна!»
Да-да. Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися. Навпаки -- малювалися картинки зростання допомоги.
Про можливість зменшення допомоги за продовження війни не могло бути й мови. Бо це було дійсно несумісним на фоні отих запевнень партнерів. Припустити, що партнери почнуть реально жлобити... в одвічній боротьбі з одвічним "світовим злодієм", агресором, порушником усього, звіром віроломним. Тренд був, що будуть тільки більше напружуватися з допомогою.
Про зменшення допомоги на підставі саме жлобства партнерів (не будуть годувати довго) висунув думку Віталіан. Отримав на горіхи... Хоча і формально за наполегливість та терміни (що факт -- дійсно погарячкував), але по суті за проти мейнстріму.
За великим рахунком, як Лапей, Фокс, так і Віталіан. Всі три випередили час та загальну думку. Єдині з супер оригінальними думками. Які підтвердились.
Ключове у Віталліана було не терміни, а висування думки, що партнери банально почнуть жлобити... Зможете вказати, що хоч хтось отаке отоді хоча б трішечки міг припустити?
iQPS already has five SAR observation satellites in orbit and plans to launch its seventh by the end of 2026. However, the two parties have given themselves two to three months to install the iQPS programming and reception tools onto the GUR's platform.
At the same time, Tokyo has reiterated its promise to provide Kyiv with $1bn, which should go towards making up for the loss of US financial support.
Fill gap of lost US support
The Ukrainian service is still working towards becoming independent of US imagery, in case Washington once more pulls the plug on its aid.
With iQPS now on board, the future seems bright for Kyiv in terms of radar. This comes in addition to the radar imagery supplied by Finland's Iceye, and to a lesser extent by Germany (SAR-Lupe and SARah) and Italy (Cosmo-SkyMed and Cosmo-SkyMed 2). When combined, those capabilities could potentially transmit more radar imagery than what the US National Reconnaissance Office had been providing previously from its own means and via acquisitions from commercial operators Capella Space and Umbra.
Persistent weaknesses in optical imagery
However, in terms of optics, Ukraine still needs to secure its full range. Despite having access to Airbus Group's Pléiades Neo satellites and the increased image capture rights on French CSO-range satellites, Ukraine is well short of what the US had been providing, either directly or via access to commercial imagery from Maxar and BlackSky acquired via National Geospatial-Intelligence Agency contracts.
There is no European operator able to provide optical satellite imagery to the level of the US state and commercial offering, either in terms of available data throughout the day or the facility of access to live-streaming tools (IO, 24/02/25). Even after it officially reopened data flows in early March, Washington has continued to limit Ukraine's visibility of in-depth imagery of Russian territory.