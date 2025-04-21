Додано: Сер 23 кві, 2025 23:02



Більш цікавим є: а вам не все рівно до моїх цих згадувань? І на підставі чого у вас виникли отакі версії про якусь одержимість, поклонство?



Порівняння з абарилгв? Це як х з пальцем.





Так і абирвалг все сам собі пише і чекає щоб ви покаялись, і розказали йому, чому не захищаєте державу (я не підтримую його позицію, якщо що… я вам кажу його логіку очікування від вас, мене та ще когось там що він собі придумав , так само як ви чекаєте якогось каяття від когось і носитесь як зі ступою з тим лапаєм).І так само як і ви не чуєте інших, він не чує вас, що б ви йому не казали.Ну і взагалі оце ваше «от якби тоді» це повна маячня.По-перше, жодних гарантій що ті перемовини могли б відбутись, що були б погоджені вимоги . В Стамбулі не могли, зараз не можуть, а от в 2023-му (чи коли там Лапай пропонував?) домовились би. Ага, з чого б це?По-друге , хто взагалі знає як пішла б далі історія, якщо змінити щось в минулому? Ви гарантуєте, що зажили б довго, мирно і щасливо в 2023 році і досі б все було б прекрасно? Ніхто не знає як би воно було! Може б взагалі б було на папері (я сумніваюсь що було б навіть на папері) , а по факту все б продовжувалось.Але ви собі навіщось створили ідола, і кажете «от був же провидець!»Дурня, їй Богу, Впевнений, то від надлишку вільного часу у вас дурні думки.