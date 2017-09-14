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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13656136571365813659
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 00:29

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.


Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!!
І тільки віталя пойняв, що колись її припинять.
Не вгадав правда термін. (Дійсно, а як його вгадати? Тому ніхто і не намагався вгадати . А віталік вирішив в муку пукнути.) Ну то деталі.
Я так щороку весну вгадую. А сурок Тимко підтверджує мої здогадки. В терміни правда не попадаємо, але все одно час випереджаємо. Бо це ж зимою!! Ще до початку весни ми вгадуємо з ним.

За великим рахунком, як Лапей, Фокс, так і Віталіан.
Всі три випередили час та загальну думку.
Єдині з супер оригінальними думками.


Та канєш! Єдині… ще і Успіх «унікальний».

Як там, не памʼятаю дослівно: У людини без знання фізики навколишній світ дуже чарівний. :mrgreen:
Hotab
 
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