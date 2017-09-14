Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.
Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!!
І тільки віталя пойняв, що колись її припинять.
Не вгадав правда термін. (Дійсно, а як його вгадати? Тому ніхто і не намагався вгадати . А віталік вирішив в муку пукнути.) Ну то деталі.
Я так щороку весну вгадую. А сурок Тимко підтверджує мої здогадки. В терміни правда не попадаємо, але все одно час випереджаємо. Бо це ж зимою!! Ще до початку весни ми вгадуємо з ним.
За великим рахунком, як Лапей, Фокс, так і Віталіан.
Всі три випередили час та загальну думку.
Єдині з супер оригінальними думками.
Та канєш! Єдині… ще і Успіх «унікальний».
Як там, не памʼятаю дослівно: У людини без знання фізики навколишній світ дуже чарівний.