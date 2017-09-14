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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13656136571365813659
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 00:29

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.


Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!!
І тільки віталя пойняв, що колись її припинять.
Не вгадав правда термін. (Дійсно, а як його вгадати? Тому ніхто і не намагався вгадати . А віталік вирішив в муку пукнути.) Ну то деталі.
Я так щороку весну вгадую. А сурок Тимко підтверджує мої здогадки. В терміни правда не попадаємо, але все одно ми команда, яка час випереджає. Бо це ж зимою!! Ще до початку весни ми вгадуємо з ним.

За великим рахунком, як Лапей, Фокс, так і Віталіан.
Всі три випередили час та загальну думку.
Єдині з супер оригінальними думками.


Та канєш! Єдині… ще і Успіх «унікальний».
Десь як Джордано Бруно, також випереджає час. За що на кострі інквізиції через день опиняється.
Як там, не памʼятаю дослівно: У людини без знання фізики навколишній світ дуже чарівний. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 00:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Єдині-єдині, ще Бандерлог вказував на закономірний ітог процесу, щось Шмідт.
Лапей завчасно передбачив провал контрнаступу, я був більш оптимістичний і мабуть видавав бажане за дійсне сподіваючись на деокупацію півдня. Але сперечався щодо Криму і взагалі фетишу щодо 91.
Лапей помилявся у сподіваннях на адміністрацію демпартії та КНР. Мені ж було одразу зрозуміло що демоерати організаційно не спроможні не те що на перемогу, а навіть на зусилля з процесу переговорів, а КНР буде діяти за принципом мавпи на березі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 01:15

Трамп: Я думаю, что у нас есть сделка с Россией, нам нужно заключить ее с Зеленским.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 01:23

  Hotab написав:
Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.


Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!!
І тільки віталя пойняв, що колись її припинять.

Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства.
А не тому що війна не буде вічною - скінчиться.

Так кого ще можете вказати з отакою думкою тоді?
Хоча б одного другого))
Бо предсказувачів весни, як ото у вашій аналогії, я можу тисячами-мільйонами перелічувати. І це без хом'яків.
А ви вкажіть хоча б одного, окрім Віталіана.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 01:23

Попри те, що серед перспективних протидронових систем, які зараз розробляють у Великій Британії найбільш відомий лазерний комплекс DragonFire, паралельно з ним розробляється та випробовується RF DEW - Radiofrequency Directed Energy Weapon.

Це електромагнітна зброя з направленим випромінюванням у мікрохвильовому діапазоні, яка "підсмажує" електроніку дронів. При цьому на відміну від бойових лазерів, які пропалюють цілі "пострілами", такі бойові "мікрохвильовки" діють у певному секторі......
... вартість "пострілу" - 10 пенсів. Окрім того, була розкрита дальність дії RF DEW - до 1 км.

Одразу зазначено, що це не готовий зразок, а лише демонстратор технології та рішень. Але він вже успішно працює.
........Як очікується реальний бойовий зразок системи RF DEW буде переданий до британського війська вже у 2026 році. Тобто він випередить лазерний DragonFire.
https://defence-ua.com/news/krasche_za_lazernij_dragon_fire_britantsi_viprobuvali_mikrohvilovij_rf_dew_zbivshi_ponad_100_droniv-18576.html
Думаю, это одно из наиболее эффективных решений.
И, кстати, это к сегодняшнему разговору о том, что танки, САУ и пр. потеряли значение. Дроны как новый вид оружия показали свою боевую эффективность, но после разработки и освоения технических и тактических методов борьбы с ними они станут одним из видов оружия и не заменят и не отменят всё остальное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 01:26

  fox767676 написав:Трамп: Я думаю, что у нас есть сделка с Россией, нам нужно заключить ее с Зеленским.

Порошенко:
"Европейская Солидарность требует проведения специального заседания ВР с участием В. Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли частью этого плана Соглашение о минералах? Ведь именно Зеленский был автором этой инициативы и провозгласил ее как четвертый пункт своего плана несокрушимости осенью 2024 года. Как это соглашение будет способствовать миру и гарантиям безопасности?"... (С)

Справжність цитати не перевіряв.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 01:31

  ЛАД написав:Думаю, это одно из наиболее эффективных решений.
И, кстати, это к сегодняшнему разговору о том, что танки, САУ и пр. потеряли значение. Дроны как новый вид оружия показали свою боевую эффективность, но после разработки и освоения технических и тактических методов борьбы с ними они станут одним из видов оружия и не заменят и не отменят всё остальное.

А там і як ото в Матриці з Навуходоносера --- гасити ел-маг. імпульсом усі існуючі дрони навкруги))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 02:13

detroytred

Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства.


Називалась причина «жлобство» (проте воно не так звучало… звучало «вечно никто не будет нас содержать».. пля!! а що взагалі буває вічним?? !!) , бо то у нього проектувалось власне ставлення до своєї армії і забезпечення (допомога ) військових ЗСУ. І десь усвідомлення своєї провини за пасивність і бездіяльність.
А у партнерів не «жлобство», а спустошення запасів. При відсутності адекватного поповнення від ВПК . Тобто банальний страх вже за свою безпеку, не залишитись з голою жопою проти ворога, якого може не зупинити Україна.
Це не про «жлобство».
Жлобство якраз у нього.
Зверніть увагу, фінансова допомога (тобто те, що не вимагає виробництва, те що є) продовжується і далі.
Hotab
 
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  #<1 ... 13656136571365813659
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