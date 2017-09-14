Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.
Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!! І тільки віталя пойняв, що колись її припинять. Не вгадав правда термін. (Дійсно, а як його вгадати? Тому ніхто і не намагався вгадати . А віталік вирішив в муку пукнути.) Ну то деталі. Я так щороку весну вгадую. А сурок Тимко підтверджує мої здогадки. В терміни правда не попадаємо, але все одно ми команда, яка час випереджає. Бо це ж зимою!! Ще до початку весни ми вгадуємо з ним.
За великим рахунком, як Лапей, Фокс, так і Віталіан. Всі три випередили час та загальну думку. Єдині з супер оригінальними думками.
Та канєш! Єдині… ще і Успіх «унікальний». Десь як Джордано Бруно, також випереджає час. За що на кострі інквізиції через день опиняється. Як там, не памʼятаю дослівно: У людини без знання фізики навколишній світ дуже чарівний.
Єдині-єдині, ще Бандерлог вказував на закономірний ітог процесу, щось Шмідт. Лапей завчасно передбачив провал контрнаступу, я був більш оптимістичний і мабуть видавав бажане за дійсне сподіваючись на деокупацію півдня. Але сперечався щодо Криму і взагалі фетишу щодо 91. Лапей помилявся у сподіваннях на адміністрацію демпартії та КНР. Мені ж було одразу зрозуміло що демоерати організаційно не спроможні не те що на перемогу, а навіть на зусилля з процесу переговорів, а КНР буде діяти за принципом мавпи на березі
Тоді ніхто, окрім Віталіана, не припускав, що допомога може припинитися.
Та звичайно що всі думали що вона буде вічною!! І тільки віталя пойняв, що колись її припинять.
Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства. А не тому що війна не буде вічною - скінчиться.
Так кого ще можете вказати з отакою думкою тоді? Хоча б одного другого)) Бо предсказувачів весни, як ото у вашій аналогії, я можу тисячами-мільйонами перелічувати. І це без хом'яків. А ви вкажіть хоча б одного, окрім Віталіана.
Попри те, що серед перспективних протидронових систем, які зараз розробляють у Великій Британії найбільш відомий лазерний комплекс DragonFire, паралельно з ним розробляється та випробовується RF DEW - Radiofrequency Directed Energy Weapon.
Це електромагнітна зброя з направленим випромінюванням у мікрохвильовому діапазоні, яка "підсмажує" електроніку дронів. При цьому на відміну від бойових лазерів, які пропалюють цілі "пострілами", такі бойові "мікрохвильовки" діють у певному секторі...... ... вартість "пострілу" - 10 пенсів. Окрім того, була розкрита дальність дії RF DEW - до 1 км.
Одразу зазначено, що це не готовий зразок, а лише демонстратор технології та рішень. Але він вже успішно працює. ........Як очікується реальний бойовий зразок системи RF DEW буде переданий до британського війська вже у 2026 році. Тобто він випередить лазерний DragonFire.
fox767676 написав:Трамп: Я думаю, что у нас есть сделка с Россией, нам нужно заключить ее с Зеленским.
Порошенко: "Европейская Солидарность требует проведения специального заседания ВР с участием В. Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли частью этого плана Соглашение о минералах? Ведь именно Зеленский был автором этой инициативы и провозгласил ее как четвертый пункт своего плана несокрушимости осенью 2024 года. Как это соглашение будет способствовать миру и гарантиям безопасности?"... (С)
ЛАД написав:Думаю, это одно из наиболее эффективных решений. И, кстати, это к сегодняшнему разговору о том, что танки, САУ и пр. потеряли значение. Дроны как новый вид оружия показали свою боевую эффективность, но после разработки и освоения технических и тактических методов борьбы с ними они станут одним из видов оружия и не заменят и не отменят всё остальное.
А там і як ото в Матриці з Навуходоносера --- гасити ел-маг. імпульсом усі існуючі дрони навкруги))
Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства.
Називалась причина «жлобство» (проте воно не так звучало… звучало «вечно никто не будет нас содержать».. пля!! а що взагалі буває вічним?? !!) , бо то у нього проектувалось власне ставлення до своєї армії і забезпечення (допомога ) військових ЗСУ. І десь усвідомлення своєї провини за пасивність і бездіяльність. А у партнерів не «жлобство», а спустошення запасів. При відсутності адекватного поповнення від ВПК . Тобто банальний страх вже за свою безпеку, не залишитись з голою жопою проти ворога, якого може не зупинити Україна. Це не про «жлобство». Жлобство якраз у нього. Зверніть увагу, фінансова допомога (тобто те, що не вимагає виробництва, те що є) продовжується і далі.