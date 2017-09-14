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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 06:46
В ГСЧС показали последствия удара по Киеву: много погибших, десятки пострадавших (фото)
Сегодня ночью Украина находилась под массированной атакой России, в Киеве в результате удара, погибло много людей, десятки пострадавших.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро известно уже о 9 погибших. Также спасатели сообщают, что пострадали 63 человека, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.
"Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами", - сообщают в ГСЧС.
Россия хочет мира ... очередное доказательство ...
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