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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13657136581365913660
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ГСЧС показали последствия удара по Киеву: много погибших, десятки пострадавших (фото)
Сегодня ночью Украина находилась под массированной атакой России, в Киеве в результате удара, погибло много людей, десятки пострадавших.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро известно уже о 9 погибших. Также спасатели сообщают, что пострадали 63 человека, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

"Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами", - сообщают в ГСЧС.


Россия хочет мира ... очередное доказательство ...
pesikot
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