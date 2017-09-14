Hotab написав:

Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства.





Називалась причина «жлобство» (проте воно не так звучало… звучало «вечно никто не будет нас содержать».. пля!! а що взагалі буває вічним?? !!) , бо то у нього проектувалось власне ставлення до своєї армії і забезпечення (допомога ) військових ЗСУ. І десь усвідомлення своєї провини за пасивність і бездіяльність.А у партнерів не «жлобство», а спустошення запасів. При відсутності адекватного поповнення від ВПК . Тобто банальний страх вже за свою безпеку, не залишитись з голою жопою проти ворога, якого може не зупинити Україна.Це не про «жлобство».Жлобство якраз у нього.Зверніть увагу, фінансова допомога (тобто те, що не вимагає виробництва, те що є) продовжується і далі. Як роздача грошей (навіть не обовʼязково гранти , а навіть кредити, які з вірогідністю 90+% ніколи не будуть віддані, бо нічим) вʼяжеться зі «жлобством»??У вас якась нездорова тяга ідеалізувати людей і робити кумирів.У вас надто багато «унікальних».Тут через одного відписують маразматики (деякі примудрялись навіть губитись до кінця тексту, забувши з чого починали) , яких тримають лише тому, що не порушують явно правила, але у вас «зібрались особливі люди, всі думки дуже важливі».Таке враження що по життю оточують якісь бомжі, чи взагалі ніхто, тому ви знаходите унікальність в тих, хто просто з вами хоча б спілкується.