The_Rebel написав:Ох і нічка в Києві! А тут скільки не зайдеш, простині Детройта про Лапея і рпв. Визнайте, що лапей був правий, визнайте, визнайте... Все, здаюся, визнаю))
Ніііт. Простині не стільки про визнайте, що Лапей був правий, а про визнайте, що ви (тобто ота Ко) були не праві в отому цькуванні Лапея за оту його думку. Й навіть ніхто не вибачився за це. А добрячого форумчанина на форумі вже нема. До деяких навіть після простиней досі не дійшло про що мова.
Зацькували Лапея... і пох. Воуки... Про воуків мова. А не про Лапея. Про нього тепер лише згадка. А воуки так і продовжують кидатися вже на інших далі.
Ключові слова були нижче - на підставі банального жлобства.
Називалась причина «жлобство» (проте воно не так звучало… звучало «вечно никто не будет нас содержать».. пля!! а що взагалі буває вічним?? !!) , бо то у нього проектувалось власне ставлення до своєї армії і забезпечення (допомога ) військових ЗСУ. І десь усвідомлення своєї провини за пасивність і бездіяльність. А у партнерів не «жлобство», а спустошення запасів. При відсутності адекватного поповнення від ВПК . Тобто банальний страх вже за свою безпеку, не залишитись з голою жопою проти ворога, якого може не зупинити Україна. Це не про «жлобство». Жлобство якраз у нього. Зверніть увагу, фінансова допомога (тобто те, що не вимагає виробництва, те що є) продовжується і далі. Як роздача грошей (навіть не обовʼязково гранти , а навіть кредити, які з вірогідністю 90+% ніколи не будуть віддані, бо нічим) вʼяжеться зі «жлобством»??
У вас якась нездорова тяга ідеалізувати людей і робити кумирів. У вас надто багато «унікальних». Тут через одного відписують маразматики (деякі примудрялись навіть губитись до кінця тексту, забувши з чого починали) , яких тримають лише тому, що не порушують явно правила, але у вас «зібрались особливі люди, всі думки дуже важливі». Таке враження що по життю оточують якісь бомжі, чи взагалі ніхто, тому ви знаходите унікальність в тих, хто просто з вами хоча б спілкується.
Угу. Ота епопея з ініціативою Каллас про надання військової допомоги на 40 млрд.... І що заспівали Італія, Франція, Словакія...
Стосовно кумірів... Не розумію навіщо ви продовжуєте банально вигадувати-приписувати й далі (почали з одержимості, поклонства, тепер до формуліровки кумірів дійшли). Я виділив конкретних форумчан. Чітко вказавши чим саме і по якому конкретному випадку вони визначилися. Ви на підставі цього вигадуєте-утрируєте про кумірів, поклонства, одержимості. Самому не смішно з таких своїх дій?
Виключення - Успіх. Там да - дійсно унікальний. Своїм характером. Один на мільйон... (В даному випадку теж кумір-одержимість-поклонство абсолютно ні до чого). І то особисто Ви і Ко його унікальність зруйнували. Насолоджуйтесь тепер його звичайністю - гризеться з воуками, як і всі))
detroytred написав:Лапей висував думку, що владі треба перейти від утопічних цілей .... до реальних. А саме до РПВ. І саме це відбулося --- влада змінила попередню риторику на рпв.
ти такий же недолугий як lapay, талдичиш про рпв роками
сперш ніж казати, до чого прийшла влада-треба мати мозки і аналізувати ситуацію
-2023р Україна має гарантовану підтримку в США (навіть погодились дати Патріоти, правда не свої а з їх дозволи), ЗСУ отримали майже 3 сотні танків і тисячу БМП, коаліція снарядів 155мм, домовились про F16, планується контрнаступ
-2025р США повністю припинили постачання зброї (рештки за контрактами часів Байдена закінчуються у травні), Трамп тисне на Зеленського і звинувачує саме його не бажанні миру (попри згоду Зеленського і на енергетичне перемир'я і взагалі на припинення бойових дій на 30 днів) путіну цього мало-він не зробивши жодного кроку поступок вже вимагає зняти всі санкції, відновити торгівлю і далі повний список вимог.
ніякого ні перемир'я, ні тим більше довгострокової мирної угоди найближчим часом не відбудеться, чому? тому що путіну це не потрібно
якби Трамп включив "пекельні" санкції (як обіцяв) проти рф, то був би сенс, але він цього не зробить (обіцяв ввести санкції до 30 квітня 2025), залишилось менше тижня
prodigy Треба просто випередити якось час. Наприклад сказати про курс 80 грн/дол. Без дати. Колись Детройт назве унікальним корінцем за віконцем. Правий абирвалг: половину броні треба знімати, щоб зайнялись ділом, а не просто на строчити тут щодня з ранку до ранку.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 24 кві, 2025 09:12, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Єдині-єдині, ще Бандерлог вказував на закономірний ітог процесу, щось Шмідт. Лапей завчасно передбачив провал контрнаступу, я був більш оптимістичний і мабуть видавав бажане за дійсне сподіваючись на деокупацію півдня. Але сперечався щодо Криму і взагалі фетишу щодо 91. Лапей помилявся у сподіваннях на адміністрацію демпартії та КНР. Мені ж було одразу зрозуміло що демоерати організаційно не спроможні не те що на перемогу, а навіть на зусилля з процесу переговорів, а КНР буде діяти за принципом мавпи на березі
detroytred написав:Лапей висував думку, що владі треба перейти від утопічних цілей .... до реальних. А саме до РПВ. І саме це відбулося --- влада змінила попередню риторику на рпв.
ти такий же недолугий як lapay, талдичиш про рпв роками
сперш ніж казати, до чого прийшла влада-треба мати мозки і аналізувати ситуацію
-2023р Україна має гарантовану підтримку в США (навіть погодились дати Патріоти, правда не свої а з їх дозволи), ЗСУ отримали майже 3 сотні танків і тисячу БМП, коаліція снарядів 155мм, домовились про F16, планується контрнаступ
-2025р США повністю припинили постачання зброї (рештки за контрактами часів Байдена закінчуються у травні), Трамп тисне на Зеленського і звинувачує саме його не бажанні миру (попри згоду Зеленського і на енергетичне перемир'я і взагалі на припинення бойових дій на 30 днів) путіну цього мало-він не зробивши жодного кроку поступок вже вимагає зняти всі санкції, відновити торгівлю і далі повний список вимог.
ніякого ні перемир'я, ні тим більше довгострокової мирної угоди найближчим часом не відбудеться, чому? тому що путіну це не потрібно
якби Трамп включив "пекельні" санкції (як обіцяв) проти рф, то був би сенс, але він цього не зробить (обіцяв ввести санкції до 30 квітня 2025), залишилось менше тижня
Тобі кущ винограду на голову впав? Ти ж пару днів що волав? То чому знов поліз?
Недолугий це ти. Банально підмінив-збрехав 2024 рік (час висування думки Лапеєм), коли вже стало остаточно видним результативність контрнаступу та допомоги для мети кордони-перемога-репарації, на 2023, коли планувався контрнаступ..
Смішний. Не будуй на брехні. Все у вас на брехні... Бо більше ні на чому.
Hotab написав:prodigy Треба просто випередити якось час. Наприклад сказати про курс 80 грн/дол. Без дати. Колись Детройт назве унікальним корінцем за віконцем. Правий абирвалг: половину броні треба знімати, щоб зайнялись ділом, а не просто на строчити тут щодня з ранку до ранку.
якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців, може він був завжди там, тільки чекав нагоди, от такі "свої" в окупації йдуть працювати до окупаційної місцевої поліції, школи, сільради, військкомату, газети, тобто відкрито співпрацюють