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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:17
prodigy написав: fox767676 написав:
Єдині-єдині, ще Бандерлог вказував на закономірний ітог процесу, щось Шмідт.
Лапей завчасно передбачив провал контрнаступу, я був більш оптимістичний і мабуть видавав бажане за дійсне сподіваючись на деокупацію півдня. Але сперечався щодо Криму і взагалі фетишу щодо 91.
Лапей помилявся у сподіваннях на адміністрацію демпартії та КНР. Мені ж було одразу зрозуміло що демоерати організаційно не спроможні не те що на перемогу, а навіть на зусилля з процесу переговорів, а КНР буде діяти за принципом мавпи на березі
давайте всіх порахуємо: фокс, віталька, андрійка, лапеу, шмідт, детрод,
Лад, бетон, балашов, микола, летусрок
...якщо когось пропустив(додайте) з табору капітулянтів, пробачте рпв(шників)
хтось баче бублік, а по факту -тільки дірка від бублика
підсумок: від того що ми тут лаємось (тільки не кусаємось)-нічого в світі не міняється, окрім поганого настрою у "покусаних"
Не гальмуй.
Почни перелік, по твоєму, воуківському, недолугиму, брехливому, капітулянтів!! з президента України і т.д.
Ну вже прямим текстом про РПВ голосять.
Чи тебе в їх і макнути?
Так вже тут викладались пачками.
Кусайся далі, воук.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 24 кві, 2025 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:18
prodigy написав:
підсумок:
з пропуканого дивану табір доостанньовербістів з нетимвосом останньої фази посилає всіх відсвічувати втеплік
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 24 кві, 2025 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:18
Hotab написав:prodigy
Треба просто випередити якось час. Наприклад сказати про курс 80 грн/дол. Без дати. Колись Детройт назве унікальним корінцем за віконцем.
Правий абирвалг: половину броні треба знімати, щоб зайнялись ділом, а не просто на строчити тут щодня з ранку до ранку.
Бронь будуть тільки розширювати
бо краник допомоги прикрутили, і дали зрозуміти що продовження війни це не священна місія по захисту заходу, а забаганка української влади, за яку треба буде платити
Слава Трампу
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:20
detroytred написав:
Тобі кущ винограду на голову впав?
як таке може трапитись, кущ росте з землі і потім його підв'язують чи на арку, чи на шпалеру
дедройт, ти зараз працюєш на ворогів, ти подумай над цим
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:21
prodigy написав: Hotab написав:prodigy
Треба просто випередити якось час. Наприклад сказати про курс 80 грн/дол. Без дати. Колись Детройт назве унікальним корінцем за віконцем.
Правий абирвалг: половину броні треба знімати, щоб зайнялись ділом, а не просто на строчити тут щодня з ранку до ранку.
якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців, може він був завжди там, тільки чекав нагоди, от такі "свої" в окупації йдуть працювати до окупаційної місцевої поліції, школи, сільради, військкомату, газети, тобто відкрито співпрацюють
Не вигадуй, не бреши.
Якщо вже дуже чухається-хочеться, то будуй претензії-закиди не на брехні, а на фактах.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:22
flyman написав: prodigy написав:
підсумок:
з пропуканого дивану табір доостанньовербістів з нетимвосом останньої фази посилає всіх відсвічувати втеплік
дурнику, від того що ти транслюєш думки Славка і асі-фронт не зупиниш, краще закинь 2 гривні на русоріз, щоб тобі не стати вербістом
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:23
Слов'яночка - імператриця світу, наша Роксолана
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:24
prodigy написав: detroytred написав:
Тобі кущ винограду на голову впав?
як таке може трапитись, кущ росте з землі і потім його підв'язують чи на арку, чи на шпалеру
дедройт, ти зараз працюєш на ворогів, ти подумай над цим
Зі шпалери і міг впасти.
Угу))
Не бреши далі. Бо смішно. Отже про РПВ прямо заявляє президент України і т.д.
Спробуй оперувати реалом за віконцем.
А не своїми вигадками та хатєлками записати когось у вороги.
Отак на лише хатєлках стряпає дєла лише гєбня.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:29
Hotab написав:prodigy
Треба просто випередити якось час. Наприклад сказати про курс 80 грн/дол. Без дати. Колись Детройт назве унікальним корінцем за віконцем.
Правий абирвалг: половину броні треба знімати, щоб зайнялись ділом, а не просто на строчити тут щодня з ранку до ранку.
Ось коли Детройт назве унікальним саме корінець за віконцем, а не Успіха (дійсно унікальну людину...), от тоді і висувай.
Теж саме і про курс долара.
Поки ж факт: і досі я не почув хоча б одного другого, окрім Віталіана, який отоді припустив про можливість скорочення допомоги.
Зі своєю хотєлкою про скорочення броні ви явно не за адресою.
Багато чого треба....
Коли буде, тоді і буде.
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